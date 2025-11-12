В среду, 12 ноября под председательством президента Латвии Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности, сообщили bb.lv в пресс-службе президента ЛР.

Напомним, что на муниципальных выборах 7 июня 2025 года на избирательных участках Латвии возникли технические проблемы с автоматическим подсчётом бюллетеней, что привело к переходу на ручной подсчёт. В результате некоторые партии оспорили результаты выборов.

Сегодня на заседании были заслушаны доклады председателя Центральной избирательной комиссии, директора Государственного агентства цифрового развития и председателя правления ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» о порядке обеспечения выборов Сейма в 2026 году.

Учитывая ошибки, допущенные в ходе муниципальных выборов этого года, а также рекомендации, высказанные на заседании Совета национальной безопасности 11 июня, сегодняшняя дискуссия была сосредоточена на решениях по снижению возможных рисков, своевременному тестированию избирательных систем, внутренней коммуникации и сотрудничеству между задействованными учреждениями, а также на предотвращении внешнего вмешательства в избирательный процесс.

Ответственные учреждения пообещали продолжить работу, чтобы не допустить провалов на очередных выборах.

На заседании также были заслушаны также доклады государственных служб безопасности о текущей ситуации в стране. Что у нас происходит с текущей ситуацией, в пресс-релизе не сообщается.