Вайру Вике-Фрейбергу настигли проблемы со здоровьем 4 2724

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вайру Вике-Фрейбергу настигли проблемы со здоровьем
ФОТО: LETA

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая является патронессой новой киноленты «В сетке. Рождение легенды ТТТ» (Tīklā. TTT leģendas dzimšana), не появилась на её торжественной премьере, хотя её присутствие особенно ждали, сообщает nra.lv со ссылкой на журнал Privātā Dzīve.

Фильм режиссёра Дзинтара Дрейбергса, работа над которым длилась шесть лет, был впервые представлен публике в прошлый четверг в кинотеатре Forum Cinemas. Однако масштабное мероприятие прошло без участия экс-президента. Вместо присутствия Вике-Фрейберга передала письмо, в котором говорилось:

«Простите, что по причине тяжёлых, внезапных обстоятельств не разделяю сегодня с вами радость премьеры фильма в Риге».

Как удалось выяснить Privātā Dzīve, бывшая президент сейчас нездорова и восстанавливает силы в своём загородном доме среди лесов Иванде. Новую ленту она уже посмотрела заранее — без большого количества зрителей.

nra.lv

Читайте нас также:
#президент Латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    12-го ноября

    Выздаравливайте,Легенда!

    0
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го ноября

    На приёме у врача: "Пациент, а вы о самоубийстве не задумывались?". "Да нет, доктор, как можно...". "А вы подумайте, как следует подумайте!".

    10
    1
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Думаю,у старушки денег достаточно и медицина совсем другая,чем у обычных людей и хватает даже на дорогие пирожные,которые она очень любит,поэтому ещё прокатит эту грешную землю,хотя потом все равно будет жариться на сковородке в Аду.

    75
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    12-го ноября

    хотя потом все равно будет жариться на сковородке в Аду. -- А также раскалённые сковородки будут ждать встречи с языком.

    9
    1
Читать все комментарии

Видео