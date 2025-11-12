Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая является патронессой новой киноленты «В сетке. Рождение легенды ТТТ» (Tīklā. TTT leģendas dzimšana), не появилась на её торжественной премьере, хотя её присутствие особенно ждали, сообщает nra.lv со ссылкой на журнал Privātā Dzīve.

Фильм режиссёра Дзинтара Дрейбергса, работа над которым длилась шесть лет, был впервые представлен публике в прошлый четверг в кинотеатре Forum Cinemas. Однако масштабное мероприятие прошло без участия экс-президента. Вместо присутствия Вике-Фрейберга передала письмо, в котором говорилось:

«Простите, что по причине тяжёлых, внезапных обстоятельств не разделяю сегодня с вами радость премьеры фильма в Риге».

Как удалось выяснить Privātā Dzīve, бывшая президент сейчас нездорова и восстанавливает силы в своём загородном доме среди лесов Иванде. Новую ленту она уже посмотрела заранее — без большого количества зрителей.

