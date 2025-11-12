Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вспомнили свое назначение: Нацобъединение проведет в Риге факельное шествие 2 369

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
LETA
Изображение к статье: Вспомнили свое назначение: Нацобъединение проведет в Риге факельное шествие

Национальное объединение 18 ноября проведет в Риге праздничное мероприятие и факельное шествие, сообщила представитель по связям с общественностью Нацобъединения Лайма Мелкина.

Мероприятие пройдет в 17:00 у памятника Карлису Улманису на перекрестке улицы Кришьяниса Валдемара и бульвара Райня.

Перед шествием состоится концерт с участием певца Улдиса Какулиса и рок-группы "Bezvējš".

Факельное шествие к памятнику Свободы начнется в 18:00.

Традиционное факельное шествие 18 ноября Нацобъединение проводит с 2003 года.

Читайте нас также:
#18 ноября
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го ноября

    «Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны, - Кожу для них дают Сами бараны!.…»

    6
    0
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Представитель национального объединения Латвии Л .Мелкина?!😂😂😂 Можно вопрос:Какого национального объединения??Так это этому национальному движению не нравится русский язык или какому то другому? Так все запутано,что надо пойти выпить,ведь 12 ноября -День бытового алкоголика👅😀

    7
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео