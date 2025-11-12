Национальное объединение 18 ноября проведет в Риге праздничное мероприятие и факельное шествие, сообщила представитель по связям с общественностью Нацобъединения Лайма Мелкина.
Мероприятие пройдет в 17:00 у памятника Карлису Улманису на перекрестке улицы Кришьяниса Валдемара и бульвара Райня.
Перед шествием состоится концерт с участием певца Улдиса Какулиса и рок-группы "Bezvējš".
Факельное шествие к памятнику Свободы начнется в 18:00.
Традиционное факельное шествие 18 ноября Нацобъединение проводит с 2003 года.
