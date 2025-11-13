Большинство депутатов Сейма в четверг не поддержало назначение Яниса Сиксниса членом Совета по общественным электронных СМИ (СОЭСМИ). Таким образом, парламент отклонил второго из кандидатов, выдвинутых советом меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров.

Большинство фракций Сейма уже ранее заявили, что не поддержат Сиксниса на парламентском голосовании.

За Сиксниса проголосовали 34 депутата, против - 38, девять воздержались. За утверждение Сиксниса проголосовали депутаты "Нового Единства", "Прогрессивных" и оппозиционной партии "За стабильность", которые ранее заявили, что не будут голосовать по Сикснису.

Против назначения Сиксниса проголосовали депутаты Союза зеленых и крестьян, оппозиционных партий "Объединенный список", Национального объединения и "Латвия на первом месте". Значительная часть депутатов СЗК не голосовала.

Как заявил депутат Гатис Лиепиньш ("Новое Единство"), такая ситуация возникла из-за процедуры, при которой человека выдвигают одни, а утверждают другие. "Нельзя винить депутатов за их решения", - сказал Лиепиньш.

В будущем следует подумать о том, как утверждать кандидатов в СОЭСМИ. "Было бы лучше, если бы был открытый конкурс, - сказал Лиепиньш, - тогда мы могли бы сами выбрать лучшего".

Эдвинс Шноре обвинил Сиксниса в том, что в Латвии продолжается использование русского языка в общественных СМИ. Его коллега Наурис Пунтулис также обвинил Сискниса в неправильной позиции по вопросу русского языка.

Ранее другой член СОЭСМИ Уна Клапкалне направила лидерам фракций письмо с призывом не утверждать Сиксниса третьим членом совета.

Сиксшнис был признан лучшим кандидатом в повторно организованном конкурсе на эту вакансию.