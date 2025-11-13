Конституционный суд признал изменения в территориальном плане Юрмалы, оспоренные организацией по охране окружающей среды и природы, не соответствующими основному закону государства, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Оспариваемыми нормами в территориальном плане Юрмалы был изменён способ использования отдельных земельных участков, а именно функциональное зонирование участков "Stirnurags 0601", "Bulduri 4508", "Bulduri 5912", "Jaundubulti 2702" и "Pumpuri 3101" было изменено с природной территории на территорию застройки частными домами.

Заявителем выступила ассоциация, целью деятельности которой является охрана окружающей среды и природы. По её мнению, изменения функционального зонирования на указанных территориях противоречат принципам охраны окружающей среды.

Предусмотрев, что спорные участки будут переданы под застройку, самоуправление не дало надлежащей оценки возможному ущербу биологическому разнообразию и произрастающим на этих участках охраняемым растениям, а также особо охраняемым средам обитания видов, старовозрастным деревьям и биотопам. Учитывая это, были нарушены предусмотренные статьей 115 Сатверсме права заявителя на благоприятную окружающую среду.

Конституционный суд указывает, что в целях содействия устойчивости государства создана система планирования развития, в рамках которой разрабатываются, в том числе, и документы территориального планирования. Одной из целей территориального планирования согласно принципу устойчивости является сохранение и формирование качественной среды обитания для нынешнего и будущих поколений.

Принцип устойчивости реализуется также через стратегию устойчивого развития местного самоуправления, в которой определены приоритетные цели развития и перспективы пространственного развития. Соответственно, территориальный план должен быть разработан в соответствии с указанной стратегией. Суд пришел к выводу, что дума Юрмалы при проведении стратегической оценки изменений территориального плана не выполнила обязанность согласовать использование территорий с утверждённой стратегией развития Юрмалы на 2010–2030 годы.

Так, в стратегии развития указано, что нельзя дробить крупные лесные массивы, необходимо сохранять экосистему дюн, охранять природные ценности, а природные территории должны оставаться доступными, позволяя каждому наслаждаться близостью природы в городе.

Кроме того, в стратегической оценке не выполнена обязанность своевременно и точно оценить и обосновать ущерб, который может быть нанесён окружающей среде в результате реализации оспариваемых норм. Уже в ходе общественного обсуждения изменений территориального плана дума Юрмалы получила мнения компетентных учреждений и привлечённого Обществом охраны Юрмалы эксперта по видам и биотопам о том, что застройка спорных участков окажет необратимое влияние на особо охраняемый биотоп "лесистые приморские дюны" и обитающие там особо охраняемые виды растений и животных.

Несмотря на это, дума Юрмалы перенесла точную оценку и обоснование ущерба окружающей среде на стадию разработки детального плана, хотя данные действия должны были быть выполнены уже на этапе принятия территориального плана. Поэтому, предусматривая застройку как целевое использование спорных земельных участков, не была проведена оценка риска нарушения норм, регулирующих охрану видов, биотопов и особо охраняемых территорий. Таким образом, стратегическая оценка оспариваемых норм проведена ненадлежащим образом и в данном деле привела к существенному процессуальному нарушению.

Суд пришел к выводу, что, с целью обеспечить устойчивость изменений в территориальном плане, у думы Юрмалы была обязанность также обосновать, что оспариваемыми нормами достигнут баланс между экологическими, социальными и экономическими интересами. То есть, следовало обосновать, что общественная выгода превышает возможный ущерб окружающей среде, однако в документах по изменениям территориального плана не приведено основанного на данных обоснования, подтверждающего это.

В связи с этим суд признал, что при принятии обязательных правил Юрмальской думы от 25 января 2024 года были нарушены принципы устойчивости, предосторожности и оценки, и они не соответствуют статье 115 Сатверсме.

Оспариваемые нормы затрагивают не только права жителей Юрмалы, но и общества в целом. Задача Конституционного суда — по возможности минимизировать нарушение прав общества и предотвратить возникновение необратимых последствий в результате применения оспариваемых норм. Поэтому нормы признаны утратившими силу с момента вступления их в силу, то есть с 6 февраля 2024 года.

Суд указал, что один из принципов территориального планирования — принцип преемственности — допускает отмену территориального плана только при условии, что на соответствующей территории действует другой территориальный план. Таким образом, Конституционный суд признал, что в отношении спорных участков действуют нормы предыдущего территориального плана Юрмалы, утверждённого обязательными правилами Юрмальской городской думы от 24 марта 2016 года, которые были в силе до 5 февраля 2024 года.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.