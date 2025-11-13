Госбюджет 2026 года обещает драматические сокращения по всем параметрам, за исключением оборонных нужд. И только демографию, по заверениям властей, оставят в покое.
Минблаг уполномочен заявить
Социальной тематикой в стране занимается Министерство благосостояния под руководством Рейниса Узулниекса ("Союз "зеленых" и крестьян").
Планы на семейные пособия:
42 миллиона евро – на 2026-й год
42 миллиона евро – на 2027-й год
57 миллионов евро – на 2028-й год.
Пособия детям, которые растут в приемных семьях:
24,2 миллиона в 2026 году
26,4 миллиона в 2027 году
30,2 миллиона в 2028 году.
Пособие для работающих родителей будет сохранено в размере 75%, для чего на следующий год ассигнуют 7,7 миллионов. Выплаты касаются также самозанятых лиц.
Пособие на рождение ребенка:
в 2025-м году – 421,17 евро
в 2026 году – до 600 евро
Пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое до 1.5 лет:
в 2025-м году – 171 евро
в 2026-м году – до 298 евро (и далее его планируют пересматривать каждые 2 года).
С 2026 года семейное пособие будет выплачиваться также за детей в возрасте 16-20 лет, учащихся на очном отделении высшей школы.
Пособия для опекунов:
за содержание ребенка до 6 лет: с нынешних 215 евро в месяц увеличат до 390 евро в 2026 году;
за содержание ребенка 7-17 лет: с нынешних 258 евро до 468 евро;
за "выполнение обязанностей опекуна": с нынешних 54,07 евро – до 298 евро, то есть более чем пятикратно!
соц.гарантии неработающим опекунам с 171 евро для накопления страхового стажа пенсий, безработицы и инвалидности;
единоразовое пособие на адаптацию ребенка: с нынешних 1422,87 евро до 2433 евро; для специализированных приемных семей – до 1560 евро;
плюс дополнительно вводятся новые услуги поддержки – отдых, страхование здоровья и гражданско-правовой ответственности.
Помочь со стороны медицины
Санита Янка, директор Департамента здравоохранения Министерства здоровья сообщила:
– Мы разделили помощь медиков молодым семьям на 4 направления:
Первичные мероприятия в Латвии:
- образование о сексуальном и репродуктивном здоровье;
- консультации акушерки для девушек;
- просвещение родителей об острых заболеваниях детей;
- содействие грудному вскармливанию.
Вторичная профилактика:
- профилактические осмотры;
- уменьшения кардиоваскулярных (сердечно-сосудистых) рисков;
- скрининг сердечно-сосудистых заболеваний для детей 5-11 лет;
- инновационный скрининг раннего развития детей (BAASIK);
- пилотный проект скрининга зрения и глаз детей;
- генетическая диагностика для семей с наследственными генетическими заболеваниями.
Для улучшения ухода за здоровьем и доступности лекарств для детей:
- повысить посещаемость педиатров;
- доступность услуг специалистов и семейных врачей;
- прием детей в дневные и обычные стационары;
- инновационные манипуляции безопасного и персонализированного исследования кровеносных сосудов;
- для детей станут более доступны компоненты крови и очки.
- в списке компенсируемых медикаментов для детей появятся новые позиции, возрастет доступность;
- дети получат специализированный зубоврачебный уход при запущенных случаях.
- онкологический диагноз ныне будет сопровождаться "красным флагом", по которому все силы бросят на спасение маленького пациента;
- в детской онкологии Латвии будет применяться инновационная, в т.ч. прецизионная (разработанная под конкретного пациента) медицина.
Радость родов
В этом государство теперь тоже обещает помогать:
- оплата более чем 2 попытки медицинского оплодотворения;
- расширение круга получателей ЭКО;
- больше лекарств для лечения бесплодия;
- планы создать функционирующий регистр донорских стволовых клеток.
Программы для будущих мамочек:
- продвинутый уход за беременными, соответствующий клиническим алгоритмам;
- пилотный проект дородового и послеродового ухода;
- образовательный визит акушерки на дом;
- дополнительная консультация на 12-14 неделе беременности.
Все женщины, намеревающиеся произвести на свет ребенка получат:
- тест на толерантность глюкозы;
- в III триместре всем будет обеспечена ультрасонография;
- будут тестировать на осложнения при беременности – преэклампсию (повышенное артериальное давление и наличие белка в моче), неинвазивный пренатальный тест NIPT (определяет возможные хромосомные аномалии).
Ложка дегтя
Разумеется, все вышеуказанные новации можно только приветствовать. Одно только вызывает сомнения: не станет ли бюджет семьи и здоровья заложником разворачивающегося в Латвии правительственного кризиса.
Как отметил парламентский секретарь Минблага Кристс Берганс-Бергис, ему пришлось пройти "очень враждебные дискуссии". А в случае падения кабинета Эвики Силини («Новое Единство»), или ухода из него непокорных «зеленых крестьян», которые, собственно, и вызвали скандал вокруг пресловутой Стамбульской конвенции – с водой могут выплеснуть и ребенка.
