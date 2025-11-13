Baltijas balss logotype
Обещают дать денег на детей: сколько средств выделено на юное поколение Латвийской Республики 0 799

Политика
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обещают дать денег на детей: сколько средств выделено на юное поколение Латвийской Республики
ФОТО: dreamstime

Госбюджет 2026 года обещает драматические сокращения по всем параметрам, за исключением оборонных нужд. И только демографию, по заверениям властей, оставят в покое.

Минблаг уполномочен заявить

Социальной тематикой в стране занимается Министерство благосостояния под руководством Рейниса Узулниекса ("Союз "зеленых" и крестьян").

Планы на семейные пособия:

  • 42 миллиона евро – на 2026-й год

  • 42 миллиона евро – на 2027-й год

  • 57 миллионов евро – на 2028-й год.

Пособия детям, которые растут в приемных семьях:

  • 24,2 миллиона в 2026 году

  • 26,4 миллиона в 2027 году

  • 30,2 миллиона в 2028 году.

Пособие для работающих родителей будет сохранено в размере 75%, для чего на следующий год ассигнуют 7,7 миллионов. Выплаты касаются также самозанятых лиц.

Пособие на рождение ребенка:

  • в 2025-м году – 421,17 евро

  • в 2026 году – до 600 евро

Пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое до 1.5 лет:

  • в 2025-м году – 171 евро

  • в 2026-м году – до 298 евро (и далее его планируют пересматривать каждые 2 года).

С 2026 года семейное пособие будет выплачиваться также за детей в возрасте 16-20 лет, учащихся на очном отделении высшей школы.

Пособия для опекунов:

  • за содержание ребенка до 6 лет: с нынешних 215 евро в месяц увеличат до 390 евро в 2026 году;

  • за содержание ребенка 7-17 лет: с нынешних 258 евро до 468 евро;

  • за "выполнение обязанностей опекуна": с нынешних 54,07 евро – до 298 евро, то есть более чем пятикратно!

  • соц.гарантии неработающим опекунам с 171 евро для накопления страхового стажа пенсий, безработицы и инвалидности;

  • единоразовое пособие на адаптацию ребенка: с нынешних 1422,87 евро до 2433 евро; для специализированных приемных семей – до 1560 евро;

  • плюс дополнительно вводятся новые услуги поддержки – отдых, страхование здоровья и гражданско-правовой ответственности.

Помочь со стороны медицины

Санита Янка, директор Департамента здравоохранения Министерства здоровья сообщила:

– Мы разделили помощь медиков молодым семьям на 4 направления:

Первичные мероприятия в Латвии:

  • образование о сексуальном и репродуктивном здоровье;
  • консультации акушерки для девушек;
  • просвещение родителей об острых заболеваниях детей;
  • содействие грудному вскармливанию.

Вторичная профилактика:

  • профилактические осмотры;
  • уменьшения кардиоваскулярных (сердечно-сосудистых) рисков;
  • скрининг сердечно-сосудистых заболеваний для детей 5-11 лет;
  • инновационный скрининг раннего развития детей (BAASIK);
  • пилотный проект скрининга зрения и глаз детей;
  • генетическая диагностика для семей с наследственными генетическими заболеваниями.

Для улучшения ухода за здоровьем и доступности лекарств для детей:

  • повысить посещаемость педиатров;
  • доступность услуг специалистов и семейных врачей;
  • прием детей в дневные и обычные стационары;
  • инновационные манипуляции безопасного и персонализированного исследования кровеносных сосудов;
  • для детей станут более доступны компоненты крови и очки.
  • в списке компенсируемых медикаментов для детей появятся новые позиции, возрастет доступность;
  • дети получат специализированный зубоврачебный уход при запущенных случаях.
  • онкологический диагноз ныне будет сопровождаться "красным флагом", по которому все силы бросят на спасение маленького пациента;
  • в детской онкологии Латвии будет применяться инновационная, в т.ч. прецизионная (разработанная под конкретного пациента) медицина.

Радость родов

В этом государство теперь тоже обещает помогать:

  • оплата более чем 2 попытки медицинского оплодотворения;
  • расширение круга получателей ЭКО;
  • больше лекарств для лечения бесплодия;
  • планы создать функционирующий регистр донорских стволовых клеток.

Программы для будущих мамочек:

  • продвинутый уход за беременными, соответствующий клиническим алгоритмам;
  • пилотный проект дородового и послеродового ухода;
  • образовательный визит акушерки на дом;
  • дополнительная консультация на 12-14 неделе беременности.

Все женщины, намеревающиеся произвести на свет ребенка получат:

  • тест на толерантность глюкозы;
  • в III триместре всем будет обеспечена ультрасонография;
  • будут тестировать на осложнения при беременности – преэклампсию (повышенное артериальное давление и наличие белка в моче), неинвазивный пренатальный тест NIPT (определяет возможные хромосомные аномалии).

Ложка дегтя

Разумеется, все вышеуказанные новации можно только приветствовать. Одно только вызывает сомнения: не станет ли бюджет семьи и здоровья заложником разворачивающегося в Латвии правительственного кризиса.

Как отметил парламентский секретарь Минблага Кристс Берганс-Бергис, ему пришлось пройти "очень враждебные дискуссии". А в случае падения кабинета Эвики Силини («Новое Единство»), или ухода из него непокорных «зеленых крестьян», которые, собственно, и вызвали скандал вокруг пресловутой Стамбульской конвенции – с водой могут выплеснуть и ребенка.

#детские пособия #дети
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
