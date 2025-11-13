Госбюджет 2026 года обещает драматические сокращения по всем параметрам, за исключением оборонных нужд. И только демографию, по заверениям властей, оставят в покое.

Минблаг уполномочен заявить

Социальной тематикой в стране занимается Министерство благосостояния под руководством Рейниса Узулниекса ("Союз "зеленых" и крестьян").

Планы на семейные пособия:

42 миллиона евро – на 2026-й год

42 миллиона евро – на 2027-й год

57 миллионов евро – на 2028-й год.

Пособия детям, которые растут в приемных семьях:

24,2 миллиона в 2026 году

26,4 миллиона в 2027 году

30,2 миллиона в 2028 году.

Пособие для работающих родителей будет сохранено в размере 75%, для чего на следующий год ассигнуют 7,7 миллионов. Выплаты касаются также самозанятых лиц.

Пособие на рождение ребенка:

в 2025-м году – 421,17 евро

в 2026 году – до 600 евро

Пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое до 1.5 лет:

в 2025-м году – 171 евро

в 2026-м году – до 298 евро (и далее его планируют пересматривать каждые 2 года).

С 2026 года семейное пособие будет выплачиваться также за детей в возрасте 16-20 лет, учащихся на очном отделении высшей школы.

Пособия для опекунов:

за содержание ребенка до 6 лет: с нынешних 215 евро в месяц увеличат до 390 евро в 2026 году;

за содержание ребенка 7-17 лет: с нынешних 258 евро до 468 евро;

за "выполнение обязанностей опекуна": с нынешних 54,07 евро – до 298 евро, то есть более чем пятикратно!

соц.гарантии неработающим опекунам с 171 евро для накопления страхового стажа пенсий, безработицы и инвалидности;

единоразовое пособие на адаптацию ребенка: с нынешних 1422,87 евро до 2433 евро; для специализированных приемных семей – до 1560 евро;

плюс дополнительно вводятся новые услуги поддержки – отдых, страхование здоровья и гражданско-правовой ответственности.

Помочь со стороны медицины

Санита Янка, директор Департамента здравоохранения Министерства здоровья сообщила:

– Мы разделили помощь медиков молодым семьям на 4 направления:

Первичные мероприятия в Латвии:

образование о сексуальном и репродуктивном здоровье;

консультации акушерки для девушек;

просвещение родителей об острых заболеваниях детей;

содействие грудному вскармливанию.

Вторичная профилактика:

профилактические осмотры;

уменьшения кардиоваскулярных (сердечно-сосудистых) рисков;

скрининг сердечно-сосудистых заболеваний для детей 5-11 лет;

инновационный скрининг раннего развития детей (BAASIK);

пилотный проект скрининга зрения и глаз детей;

генетическая диагностика для семей с наследственными генетическими заболеваниями.

Для улучшения ухода за здоровьем и доступности лекарств для детей:

повысить посещаемость педиатров;

доступность услуг специалистов и семейных врачей;

прием детей в дневные и обычные стационары;

инновационные манипуляции безопасного и персонализированного исследования кровеносных сосудов;

для детей станут более доступны компоненты крови и очки.

в списке компенсируемых медикаментов для детей появятся новые позиции, возрастет доступность;

дети получат специализированный зубоврачебный уход при запущенных случаях.

онкологический диагноз ныне будет сопровождаться "красным флагом", по которому все силы бросят на спасение маленького пациента;

в детской онкологии Латвии будет применяться инновационная, в т.ч. прецизионная (разработанная под конкретного пациента) медицина.

Радость родов

В этом государство теперь тоже обещает помогать:

оплата более чем 2 попытки медицинского оплодотворения;

расширение круга получателей ЭКО;

больше лекарств для лечения бесплодия;

планы создать функционирующий регистр донорских стволовых клеток.

Программы для будущих мамочек:

продвинутый уход за беременными, соответствующий клиническим алгоритмам;

пилотный проект дородового и послеродового ухода;

образовательный визит акушерки на дом;

дополнительная консультация на 12-14 неделе беременности.

Все женщины, намеревающиеся произвести на свет ребенка получат:

тест на толерантность глюкозы;

в III триместре всем будет обеспечена ультрасонография;

будут тестировать на осложнения при беременности – преэклампсию (повышенное артериальное давление и наличие белка в моче), неинвазивный пренатальный тест NIPT (определяет возможные хромосомные аномалии).

Ложка дегтя

Разумеется, все вышеуказанные новации можно только приветствовать. Одно только вызывает сомнения: не станет ли бюджет семьи и здоровья заложником разворачивающегося в Латвии правительственного кризиса.

Как отметил парламентский секретарь Минблага Кристс Берганс-Бергис, ему пришлось пройти "очень враждебные дискуссии". А в случае падения кабинета Эвики Силини («Новое Единство»), или ухода из него непокорных «зеленых крестьян», которые, собственно, и вызвали скандал вокруг пресловутой Стамбульской конвенции – с водой могут выплеснуть и ребенка.