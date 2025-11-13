Бывший министр экономики и экс-депутат Сейма Айгарс Штокенбергс так и не понял, в чем смысл "сделки века" - решения министра экономики откупить у шведского концерна Telia доли капитала в Tet и LMT.

"Я слушаю министра экономики и не могу понять! Правительство с таким трудом изыскало возможность сэкономить в бюджете 171 миллион, а тут государство готово вложить 600 миллионов, чтобы получить контрольный пакет и затем за меньшую сумму привлечь стратегического инвестора, чтобы потом вложенные деньги окупились через 30-40 лет! Объясните, в чем смысл этого бизнеса?!" - в беседе на ТВ-24 прокомментировал планы правительства в отношении откупа долей капитала в Tet и LMT.