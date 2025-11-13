Baltijas balss logotype
«Объясните, зачем нужно было тратить 600 миллионов?» Экс-министр о странной сделке 3 3301

Политика
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Объясните, зачем нужно было тратить 600 миллионов?» Экс-министр о странной сделке

Бывший министр недоумевает по поводу решения откупить доли капитала в Tet и LMT.

Бывший министр экономики и экс-депутат Сейма Айгарс Штокенбергс так и не понял, в чем смысл "сделки века" - решения министра экономики откупить у шведского концерна Telia доли капитала в Tet и LMT.

"Я слушаю министра экономики и не могу понять! Правительство с таким трудом изыскало возможность сэкономить в бюджете 171 миллион, а тут государство готово вложить 600 миллионов, чтобы получить контрольный пакет и затем за меньшую сумму привлечь стратегического инвестора, чтобы потом вложенные деньги окупились через 30-40 лет! Объясните, в чем смысл этого бизнеса?!" - в беседе на ТВ-24 прокомментировал планы правительства в отношении откупа долей капитала в Tet и LMT.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Антимонетарист
    14-го ноября

    Эти доли никому не нужны. А тут такая возможность продать что не продаётся!

    7
    0
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Разведка СД была создана обергруппенфюрером СС Гейдриха,человека с еврейскими корнями,который через своего знакомого фон Эбернштейна,вышел на Гитлера и предложил ему создать разведывательное подразделение ,которое будет следить за политическими противниками и компрометировать их.... Так что КНАБ и НАБУ на Украине созданы по образцу СД гитлеровской Германии. Притом теми же людьми ...😈🔯👅

    10
    8
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Суть этого бизнеса в том,чтобы заработать сразу и быстро миллионы евро с этих 600 млн.по сговору с Тет и ЛМТ,но разведка СД под управлением обергруппенфюрера -КНАБ этого не видит и не увидит.

    34
    6
Читать все комментарии

