Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава в социальных сетях продолжает сокрушаться по поводу новостей из Брюсселя: оказалось, что в списке стран, которые получили освобождение от принятия беженцев (мигрантов) в рамках квот ЕС, Латвии не оказалось!

"Польша целенаправленно пошла на результат и добилась исключения в вопросе миграционных квот. Не только Польша, но и Эстония, Чехия, Австрия и Хорватия.

Наше правительство было занято другими делами... В результате провалиломь. Теперь проснулось, когда уже поздно. Сейчас пытаются делать какие-то заявления, но поезд уже почти ушел", - написал Домбрава в социальной сети X.

Депутат убедился, что даже искусственный интеллект (ИИ) в курсе провала Латвии в этом вопросе. Вот что ответил ИИ на вопрос о миграционных квотах и странах, которым удалось их избежать: "Да, это правда. Комиссия ЕС признала Болгарию, Чехию, Эстонию, Хорватию, Австрию и Польшу странами, столкнувшимися со значительным миграционным давлением, позволив им потребовать полного или частичного исключения из квот на перемещение соискателей убежища. Они по-прежнему оказывают солидарность другими способами, например, финансово или оперативно, но избегают обязательных квот. У Латвии такой льготы нет."