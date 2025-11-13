Baltijas balss logotype
Размышления возле батареи: почему топливо в мире дешевеет, а отопление в Риге дорожает 4 5678

Политика
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Многим людям температура радиаторов бьет по кошельку.

Многим людям температура радиаторов бьет по кошельку.

ФОТО: dreamstime

Народнохозяйственная комиссия Сейма во вторник собралась для обсуждения ситуации вокруг Rīgas siltums (RS). На нем выяснилось, кроме прочего, что рижские ТЭЦ, работая в режиме когенерации, поставляют в столичные сети льготную энергию – 60% идет ниже установленного тарифа. Так отчего же более чем на 12% подняли цены?

Хорошо б, чтобы зимы не было

А ведь всего лишь в сезон 2024/2025 гг. цены на природный газ заметно понизились. В презентации RS отчитались за экономию, совокупно, в 2,1 миллиона евро. Но – как утверждает компания – «надо предотвратить риск – если поднимется цена на газ, то вырастет также цена независимых производителей теплоэнергии». В числе последних были названы… центры данных, которые, с учетом огромной мощности компьютеров, способны скидывать излишки в теплоцентрали. Но, конечно, наибольшая часть поступает от дочернего предприятия RS – Rīgas BioEnerģija.

Представитель «Прогрессивных» Эдмундс Цепуритис констатировал рост расходов столичных жителей. По его оценке, наибольшее влияние на это оказывают затраты на природный газ. Он пожелал, чтобы ускорялся переход на «зеленые» источники, «инвестиции шли как можно быстрее». «Мы были бы рады, чтобы ТЭЦ не участвовала, но таких зимних дней не было», – с сожалением сказали представители RS.

Странности нашего городка

Юргис Миезайнис, парламентский секретарь Минэкономики, сказал, что на теплоснабжение Риги надо смотреть «с точки зрения конкуренции». Он желает, чтобы «рынок начал работать, а не какие-то странности». Сейчас же имеются «признаки искажения», «риски демпинга».

Слишком дешевой теплоэнергии быть не должно, вырисовывается из сказанного чиновником – ибо должны же осуществляться реновации и инвестиции. «Политические декларации» со стороны самоуправлений не могут влиять на цену.

Скайдрите Абрама, не принадлежащая к фракциям, отметила, что цены на отопление все же можно уменьшить, привлекая «независимых производителей». Возможны «кризисные решения». В любом случае, повлиять на цену топливной щепы сложно, т.к. этот ресурс используется по всей Латвии.

Девятеро с ложкой

– Рынок отопления сложная вещь, – констатировал депутат «Нового Единства» Янис Патмалнекс. Он хотел бы, чтобы «была прибыль у независимых производителей».

Андрис Кулбергс («Объединенный список») задался вопросом: «Что мешало нам решить все это 5 лет назад?»

– Надо идти современным путем, как в Литве, – предложил А.Кулбергс менять тарифы 1 раз в месяц. В северных городах, как Стокгольм и Хельсинки, все теплоснабжение строится с опорой на производство электроэнергии: «Производить два продукта выгодней, чем один».

Также господин Кулбергс указал, что нынешние биржевые цены на газ не предполагают такого роста цен, как выходит по факту. Он предложил Latvenergo раскрыть свое ценообразование (сейчас это коммерческая тайна!).

Между прочим, в Совете и Правлении Rīgas siltums за солидную зарплату служат – 9 человек, все с высшим образованием. Почему нельзя обойтись, например, втрое меньшим числом, тоже секрет…

#Сейм #отопление
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    Почему политики во всём мире постепенно начинают умнеть, а в Латвии ускоряются обратные процессы? Ответ тот же, что и на вопрос про отопление: тупеньким очень хочется кушать, а работать не хотят. Поэтому надо высосать из немытого пальца схему, как из ничего денежку срубить. А то опять на икру к бутерброду хватать перестаёт...

    27
    1
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Хотели сказать по кибуцам?Не? Где там латыши,болезный?🔯

    12
    3
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Все очень просто.Нами с 90-х управляет самый жадный клан ,которые управляют миром и странами .Латвии просто не повезло.😈🔯

    53
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    13-го ноября

    Какая разница повезло или не повезло? -- Всё намного проще, просто очень много и нагло воруют, а потом по хуторам растаскивают!

    53
    2
Читать все комментарии

