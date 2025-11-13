Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм передал комиссии поправки о повышении штрафов за неуважение к госязыку 4 1068

Политика
Дата публикации: 13.11.2025
LETA
Изображение к статье: Сейм передал комиссии поправки о повышении штрафов за неуважение к госязыку
ФОТО: LETA

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Поправки предусматривают увеличение размера штрафов почти по всем статьям закона, регулирующим использование госязыка.

Как ранее заявил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, латышский язык - основа Латвии как национального государства, и его защита и употребление являются не только вопросом культуры, но и безопасности. Он отметил, что поправки не являются лишь репрессивным инструментом, а отражают четкую позицию государства о значении госязыка.

За последние годы Центр государственного языка зафиксировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда госязык не использовался для выполнения профессиональных обязанностей. Действующие штрафы были установлены в 2020 году и больше не соответствуют экономической ситуации и текущей языковой политике, отмечает партия.

Изменения коснутся как физических, так и юридических лиц, а их целью является превентивное воздействие, чтобы укрепить уважение общества к установленным государством нормам, особенно в сфере употребления госязыка.

Для физических лиц штраф за различные нарушения в настоящее время составляет от 7 до 28 штрафных денежных единиц, а теперь его предлагается увеличить до 10-39 единиц.

Для юридических лиц в настоящее время штраф составляет от 28 до 140 денежных единиц, а по отдельным статьям - до 600 и 1000 единиц. Теперь предлагается увеличить его до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.

Размер штрафа предлагается увеличить также для должностных лиц - с 14-60 штрафных денежных единиц до 20-84 единиц.

Также в закон предлагается включить новую редакцию 20-й статьи о неуважении к госязыку. Политики предлагают ввести за явное неуважение к госязыку, а также за действия, направленные на принижение статуса и значения госязыка, штраф в размере от 20 до 400 штрафных денежных единиц, тогда как в настоящее время штраф составляет до 140 единиц.

Одна штрафная денежная единица составляет 5 евро.

Читайте нас также:
#Сейм #комиссия Сейма #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
13

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Юревиц должен в Израиле бороться за иврит,а он борется в чужой стране за латышский язык Чудны дела твои,Господи...

    0
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    Для начала пусть отменят закон Рижского магистрата о том, что латыш, повстречавший в Риге немца, за 5 шагов обязан сойти с тротуара, снять шляпу и поклониться. А иначе будет бит плетьми и ему запрещено будет появляться в Риге. Закон от 16-какого-то года - но ведь не отменён до сих пор!

    19
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го ноября

    Запомните, пацаны, а то забудете, если в ночь перевода часов на зимнее время снять шлюху, то можно будет заплатить на час меньше.

    15
    7
  • VU
    Vards Uzvards
    13-го ноября

    "поправки не являются лишь репрессивным инструментом, а отражают четкую позицию государства о значении госязыка" а позиция эта в ужесточении репрессий. Инструмент репрессий против иноязычных требует к себе уважения. Только уважение достигается не страхом репрессий.

    32
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео