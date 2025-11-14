Baltijas balss logotype
Демократия по-прежнему священна для латвийского общества - Иванс 7 1065

Политика
Дата публикации: 14.11.2025
LETA
Изображение к статье: Демократия по-прежнему священна для латвийского общества - Иванс
ФОТО: LETA

Недавняя активность и реакция народа на внутриполитические события доказали, что демократия по-прежнему священна для латвийского общества, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 первый председатель Народного фронта Латвии Дайнис Иванс.

Комментируя свое участие в акции протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции на Домской площади, Иванс отметил, что мероприятие прошло в нужное время и смогло позитивно воодушевить очень большую часть общества.

Иванс выразил свою радость тем, что общество по-прежнему способно объединиться в нужное время и защитить свои права и демократию.

В то же время он предупредил, что во многих странах Европы и мира наблюдаются серьезные нападки на демократию, поэтому необходимо внимательно следить за происходящим, в том числе за действиями и заявлениями политиков, их намерениями, и убедительно реагировать на них.

"Мы должны быть очень бдительны, потому что может наступить момент, когда будет слишком поздно. Я думаю, что для грузинского народа уже слишком поздно, он упустил момент. Для нас еще не поздно, но мы должны быть очень сосредоточены", - сказал Иванс.

#Латвия #Европа #общество #права #демократия #политика
Оставить комментарий

(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го ноября

    Никак жив ещё курилка?

    1
    0
  • 14-го ноября

    хватит уже нести чушь, видел я как вы цените демократию

    27
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    15-го ноября

    «Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам.» © Бернард Шоу.

    10
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го ноября

    А мне будет по приколу на старости, лет через 20 наблюдать замесы бибизян и трансами в латышских @бенях. Больше разложения!

    22
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го ноября

    Предателей Латвии и латвийского населения из помойки вытаскивают. И зачем?

    26
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    14-го ноября

    Без пояснения, что этот старый, плешивый козёл считает демократией и латвийским обществом непонятно о чём он говорит. Ибо здесь вчера выложили заказную от облезлого евродепутата Криштопанса, где он утверждал, что в Брюсселе выделяется несколько миллиардов евро конторам-шарашкам, проталкивающим ЛГБТ повестку.

    29
    3
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Как поет одна казахская группа про 90-е:Я бы раньше пошел воевать ,но нас очень красиво обули. На фото один из обувальщиков народа Латвии...😈👽

    41
    3
Читать все комментарии

