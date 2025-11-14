Недавняя активность и реакция народа на внутриполитические события доказали, что демократия по-прежнему священна для латвийского общества, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 первый председатель Народного фронта Латвии Дайнис Иванс.

Комментируя свое участие в акции протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции на Домской площади, Иванс отметил, что мероприятие прошло в нужное время и смогло позитивно воодушевить очень большую часть общества.

Иванс выразил свою радость тем, что общество по-прежнему способно объединиться в нужное время и защитить свои права и демократию.

В то же время он предупредил, что во многих странах Европы и мира наблюдаются серьезные нападки на демократию, поэтому необходимо внимательно следить за происходящим, в том числе за действиями и заявлениями политиков, их намерениями, и убедительно реагировать на них.

"Мы должны быть очень бдительны, потому что может наступить момент, когда будет слишком поздно. Я думаю, что для грузинского народа уже слишком поздно, он упустил момент. Для нас еще не поздно, но мы должны быть очень сосредоточены", - сказал Иванс.