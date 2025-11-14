Baltijas balss logotype
Рижане должны знать: почти миллион евро потратит Рига на информирование жителей 5 5987

Политика
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рижане должны знать: почти миллион евро потратит Рига на информирование жителей
ФОТО: LETA

Самоуправление Риги планирует в течение двух лет потратить на информационные кампании до 850 000 евро.

Самоуправление Риги планирует в течение двух лет потратить на информационные кампании до 850 000 евро, свидетельствует размещенная в системе электронных закупок информация об объявленной самоуправлением закупке.

Закупка объявлена для нужд управления коммуникации. Максимальная общая сумма договора составит до 850 000 евро без учета НДС. Договор планируется заключить на два года или до момента, пока не будет израсходована вся сумма.

Предыдущий договор об организации информационных кампаний заканчивается в конце этого года, поэтому самоуправление объявило новую закупку. Критерием оценки претендентов будет экономически наиболее выгодное предложение с учетом предложенных затрат и выполнения технического задания.

Договор будет предусматривать размещение информации о различных проектах самоуправления на телевидении, радио, в интернете, печатных и других СМИ, а также в виде наружной рекламы.

Заданием для участников закупки является коммуникационная кампания по внедрению в столице зон с низким уровнем выбросов. Решение о введении таких зон Рижская дума пока не приняла.

Для участия в закупке претенденты должны разработать план кампании под названием "Продуманная мобильность - чистый воздух!". Заявки принимаются до 11 декабря.

Зона с низким уровнем выбросов - это территория, где реорганизована транспортная система с целью снижения загрязнения окружающей среды и изменения привычек передвижения населения. Такие зоны планируется ввести в центре Риги, ограничив движение автомобилей.

#Рига #транспорт #экология #реклама #проекты #коммуникации #закупка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
9
1
7

Оставить комментарий

(5)
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    14-го ноября

    Отдайте мою часть деньгами.Ни одна ваша информация меня не интересует.

    57
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го ноября

    Чтобы просто подать счет на оплату своей работы в Рижскую думу, необходима трехступенчатая авторизация, специальный формат электронного счета и куча прочей возни. А тут щедрой рукой - "на информацию". Эй, думцы, а деньгами получить можно?

    37
    2
  • З
    Злой
    14-го ноября

    Засуньте свои оповещения себе в задницу глубоко!

    35
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    14-го ноября

    Зачем доставлять "Прогрессивным" удовольствие? Они, может, только ради этого нас провоцируют - как в анекдоте про гея-футболиста. :)

    15
    2
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Уберите Клейнбергов из Рижской думы и правительства! До добра они не доведут.😈👽

    25
    4
Читать все комментарии

