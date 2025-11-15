Baltijas balss logotype
А Латвия поможет? Эстония будет оплачивать Украине американский Starlink

Политика
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: А Латвия поможет? Эстония будет оплачивать Украине американский Starlink
ФОТО: Global Look Press

Минобороны Эстонии сообщило о выделении Украине 3,5 миллиона евро на американский спутниковый интернет Starlink. Этот вид связи нужен военным.

Министерство обороны Эстонии сообщило о выделении Украине 3,5 миллиона евро на закупку и обслуживание систем спутникового интернета Starlink из США. Об этом говорится на сайте Минобороны страны.

«Возможности Starlink особенно важны, учитывая стремление Украины значительно увеличить количество подразделений беспилотников, которым требуется высокоскоростное интернет-соединение», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По словам министра, о финансировании закупок и поддержки Starlink Эстонию запросила украинская сторона. Певкур добавил, что оплата систем связи является «критически важной помощью» для Киева.

В конце октября стало известно, что бригада украинских войск осталась без терминалов Starlink.

#Эстония #Украина #финансы #помощь #интернет #технологии #starlink #политика
Оставить комментарий

(4)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    16-го ноября

    Шлите, шлите... лучше пачками банкнот в полиэтилен запакованными. Хохлы найдут им применение на старлиндичь какой нить... 😎

    9
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Латвия непременно поможет - отправит на Украину три эшелона учебников латышского языка. И уж тогда-то обороноспособность вырастет, как хрен на грядке, пышной и кустистой! А потерпят поражение, так сразу есть отмазка - плохо латышский учили!

    11
    2
  • П
    Процион
    15-го ноября

    При чём тут 3.5 миллиона, если Трамп потребовал на одну лишь оборону Латвии в 2026 году больше 2-х миллиардов военных расходов? Миллиард — это тысяча миллионов, если кто в правительстве путается в цифрах и в нулях этих цифр. 2 милллиарда в год! И латвийская премьерша, красотка Эвика Силиня, торжественно пообещала своему заокеанскому папику, что Латвия обязательно выполнит это требование, и даже перевыполнет — всеми возможными способами. А способы — это резкое урезание средств на медицину, на образование, на социальные программы. Это повышение штрафов, тарифов, введение новых налогов, новых абонементных плат ни за что. Лишь бы папик был доволен и нежно, по-отечески похлопал премьео-министра Латвии по попке.

    18
    1
  • Е
    Ехидный
    15-го ноября

    мы тоже обязательно должны какой-нибудь высер произвести !!!оплатить зеле очередной особняк на Лазурном берегу - это офигительно повысит боеспособность ВСУ !!!

    21
    1
Читать все комментарии

Видео