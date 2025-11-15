При рассмотрении Сеймом предложений ко второму чтению госбюджета 2026 года были идентифицированы дополнительные ресурсы на сумму более 22 млн евро. Наибольшее дополнительное финансирование выделено на "перепроектирование" проекта Rail Baltica - 8 млн евро.

В ведомстве подчеркнули, что найденные решения позволят реализовать поддержанные предложения, сохранив фискальный баланс и ответственный подход к управлению государственными финансами.

Как отмечает Минфин, при актуализации и тщательном пересмотре расходов госбюджета на следующий год были сокращены расходы на управление госдолгом на 10 млн евро, а также найдены дополнительные средства в госбюджете за счет пересмотра запланированных дивидендных доходов АО "Latvijas valsts meži" в размере 12 млн евро.

Найденное дополнительное финансирование будет направлено на отрасли и проекты, важные для развития страны, безопасности и благосостояния общества, подчеркивает Минфин.

Наибольшее дополнительное финансирование выделено на перепроектирование проекта "Rail Baltica" - 8 млн евро, а также на поддержку сельских семейных врачей - 4,8 млн евро.

Еще 1,8 млн евро направлено на поддержку пострадавших от насилия, а на сохранение сакрального наследия выделен 1 млн евро.

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены для Министерства образования и науки на поддержку педагогов, а также для Министерства здравоохранения на создание пункта неотложной медицинской помощи в Индрской волости и другие важные для государства мероприятия.

Доходы государственного консолидированного бюджета на следующий год планируются в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро. Рост экономики в этом году, по предварительным оценкам, составит 1,1%. В рамках бюджета следующего года запланирован рост на уровне 2,1%, а в последующие годы - до 2,2%, отмечает Минфин.

В среду, 19 ноября, Кабинет министров рассмотрит поданные предложения к государственному бюджету.

Как сообщалось, бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма получила более 450 предложений ко второму и окончательному чтению проекта государственного бюджета на следующий год.

На переговорах партнеров по коалиции достигнута договоренность практически по всем поданным по проекту госбюджета предложениям, но остается "много технических деталей", заявил в пятницу журналистам министр финансов Арвилс Ашераденс. Министр охарактеризовал переговоры как конструктивные, добавив, что еще ведется поиск решений для оставшихся разногласий.

Отвечая на вопрос о стабильности правительства, Ашераденс сказал, что о перспективах сотрудничества между коалиционными партиями можно будет судить после утверждения бюджета во втором чтении.

"У меня есть основания надеяться, что правительство продолжит работу", - сказал глава Минфина, добавив, что в настоящее время не видит причин, чтобы бюджет не был принят в окончательном чтении.

Ранее во время переговоров коалиционные партии договорились не ликвидировать Фонд общественной интеграции (ФОИ), сообщил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

В то же время планируется провести аудит функций фонда и оценку его административных расходов.

Идею ликвидировать фонд в рамках рассмотрения предложений по бюджету на следующий год выдвинул Союз зеленых и крестьян (СЗК), и его инициативу поддержали некоторые оппозиционные партии.

По словам Шуваева, также достигнута договоренность о том, что финансирование Государственного фонда капитала культуры будет соответствовать установленному законом уровню.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сообщил журналистам, что решение о будущем ФОИ будет принято после функционального аудита, который завершится в начале следующего года. После этого планируется рассмотреть, какие функции фонда могут быть переданы министерствам, а также обсудить возможное изменение его названия.

Также Валайнис рассказал, что в коалиции достигнут компромисс по продолжению реконструкции онкологического центра, выделению дополнительных средств для сельских семейных врачей и мерам экономии, включая сокращение расходов по проекту "Rail Baltica" на 200-300 млн евро.