Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В бюджете Латвии нашли 22 млн евро: сэкономленное потратят на «перепроектирование» Rail Baltica 1 2016

Политика
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В бюджете Латвии нашли 22 млн евро: сэкономленное потратят на «перепроектирование» Rail Baltica
ФОТО: LETA

При рассмотрении Сеймом предложений ко второму чтению госбюджета 2026 года были идентифицированы дополнительные ресурсы на сумму более 22 млн евро. Наибольшее дополнительное финансирование выделено на "перепроектирование" проекта Rail Baltica - 8 млн евро.

В ведомстве подчеркнули, что найденные решения позволят реализовать поддержанные предложения, сохранив фискальный баланс и ответственный подход к управлению государственными финансами.

Как отмечает Минфин, при актуализации и тщательном пересмотре расходов госбюджета на следующий год были сокращены расходы на управление госдолгом на 10 млн евро, а также найдены дополнительные средства в госбюджете за счет пересмотра запланированных дивидендных доходов АО "Latvijas valsts meži" в размере 12 млн евро.

Найденное дополнительное финансирование будет направлено на отрасли и проекты, важные для развития страны, безопасности и благосостояния общества, подчеркивает Минфин.

Наибольшее дополнительное финансирование выделено на перепроектирование проекта "Rail Baltica" - 8 млн евро, а также на поддержку сельских семейных врачей - 4,8 млн евро.

Еще 1,8 млн евро направлено на поддержку пострадавших от насилия, а на сохранение сакрального наследия выделен 1 млн евро.

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены для Министерства образования и науки на поддержку педагогов, а также для Министерства здравоохранения на создание пункта неотложной медицинской помощи в Индрской волости и другие важные для государства мероприятия.

Доходы государственного консолидированного бюджета на следующий год планируются в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро. Рост экономики в этом году, по предварительным оценкам, составит 1,1%. В рамках бюджета следующего года запланирован рост на уровне 2,1%, а в последующие годы - до 2,2%, отмечает Минфин.

В среду, 19 ноября, Кабинет министров рассмотрит поданные предложения к государственному бюджету.

Как сообщалось, бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма получила более 450 предложений ко второму и окончательному чтению проекта государственного бюджета на следующий год.

На переговорах партнеров по коалиции достигнута договоренность практически по всем поданным по проекту госбюджета предложениям, но остается "много технических деталей", заявил в пятницу журналистам министр финансов Арвилс Ашераденс. Министр охарактеризовал переговоры как конструктивные, добавив, что еще ведется поиск решений для оставшихся разногласий.

Отвечая на вопрос о стабильности правительства, Ашераденс сказал, что о перспективах сотрудничества между коалиционными партиями можно будет судить после утверждения бюджета во втором чтении.

"У меня есть основания надеяться, что правительство продолжит работу", - сказал глава Минфина, добавив, что в настоящее время не видит причин, чтобы бюджет не был принят в окончательном чтении.

Ранее во время переговоров коалиционные партии договорились не ликвидировать Фонд общественной интеграции (ФОИ), сообщил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

В то же время планируется провести аудит функций фонда и оценку его административных расходов.

Идею ликвидировать фонд в рамках рассмотрения предложений по бюджету на следующий год выдвинул Союз зеленых и крестьян (СЗК), и его инициативу поддержали некоторые оппозиционные партии.

По словам Шуваева, также достигнута договоренность о том, что финансирование Государственного фонда капитала культуры будет соответствовать установленному законом уровню.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сообщил журналистам, что решение о будущем ФОИ будет принято после функционального аудита, который завершится в начале следующего года. После этого планируется рассмотреть, какие функции фонда могут быть переданы министерствам, а также обсудить возможное изменение его названия.

Также Валайнис рассказал, что в коалиции достигнут компромисс по продолжению реконструкции онкологического центра, выделению дополнительных средств для сельских семейных врачей и мерам экономии, включая сокращение расходов по проекту "Rail Baltica" на 200-300 млн евро.

Читайте нас также:
#здравоохранение #образование #финансы #бюджет #культура #коалиция #экономика #насилие #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    Логика Шульца-Ашерадена проста-корову надо доить,а не кормить.А если корова издохнет-да и бог с ней Не их это страна ..😈🔯

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео