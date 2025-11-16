Baltijas balss logotype
Бюджетное чудо: когда внезапно нашлось «немного» денег 0 950

Политика
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бюджетное чудо: когда внезапно нашлось «немного» денег

"Новое Единство" нашло способ, как "успокоить" внутренних оппозиционеров.

Ничего в латвийской финансовой политике не меняется. Все последние годы принятие бюджета происходит по одной и той же схеме. Сперва премьер и министров финансов уверяют, что "лишних" денег нет и депутатам не стоит даже и пытаться требовать дополнительные ассигнования на те или иные сферы или нужды. Как говорится, напрасные хлопоты. Но когда депутаты от правящей коалиции все-таки начинают "легонько" давить на правительство или точнее - на премьерскую силу, внезапно в проекте бюджета находятся нужные миллионы.

Так произошло и в этот раз. Как только "зеленые крестьяне" согласились снять свое требование о "реорганизации" (читай - ликвидации) Фонда интеграции общества, случилось чудо - удалось "отыскать" 22 миллиона евро и, по случайному, совпадению, 12 миллионов из них будет выделено на обеспечение предложений, которые подали к бюджету именно "зеленые крестьяне". Так будут выделены средства на переквалификацию учителей, на сохранение сакрального наследия, на создание пункта неотложной медицинской помощи в Индрской волости, на поддержку сельских семейных врачей...

"Новому Единству" удалось "выбить" 1,8 миллионов на поддержку жертв насилия в семье.

Не обидели и "прогрессивных" - министерству сообщений, которым руководит Атис Швинке ("Прогрессивные"), выделили 8 миллионов на перепроектирование Rail Baltica. Отсюда можно сделать вывод, что бюджет-2026 будет принят и правительство Силини пока еще не развалится.

#образование #медицина #финансы #Латвия #коалиция #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

