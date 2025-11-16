Известный пластический хирург Янис Заржецкис в дискуссии на ТВ-24 не поддержал попытки ужесточить штрафы за языковые нарушения. "Если будем наказывать за русский язык, они начнут любить нашу страну? Наоборот - это только вызовет у них злобу. Я считаю, что нужно подходить с любовью, главное, чтобы они были лояльны Латвии и наказаниями этого не добиться", - сказал Я. Заржецкис. Он заметил, что в последнее время все больше русскоязычных, приходя к нему на прием, стараются говорить на латышском, в том числе и люди старшего поколения. И я это очень ценю", - отметил врач.