«Если будем наказывать за русский язык, они начнут любить нашу страну?» 4 2696

Политика
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Если будем наказывать за русский язык, они начнут любить нашу страну?»

Бывший депутат Рижской думы, пластический хирург Янис Заржецкис считает, что важнее языка лояльность нелатышей к Латвии.

Известный пластический хирург Янис Заржецкис в дискуссии на ТВ-24 не поддержал попытки ужесточить штрафы за языковые нарушения. "Если будем наказывать за русский язык, они начнут любить нашу страну? Наоборот - это только вызовет у них злобу. Я считаю, что нужно подходить с любовью, главное, чтобы они были лояльны Латвии и наказаниями этого не добиться", - сказал Я. Заржецкис. Он заметил, что в последнее время все больше русскоязычных, приходя к нему на прием, стараются говорить на латышском, в том числе и люди старшего поколения. И я это очень ценю", - отметил врач.

#мнения #русский язык #Латвия #штрафы #интеграция #лояльность #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(4)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    17-го ноября

    По комментариям-здес адна злоба.Утчит изык,гаварит- не хатят,а любви требуют.

    2
    10
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го ноября

    Наоборот - это только вызовет у них злобу. -- Злоба была вызвана 30 лет назад, когда 740 000 человек лишили их избирательного права. Вот тогда было положено начало злобе!

    30
    1
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    Нашу страну?!Это такая же наша страна для многих русских и русскоязычных,но для некоторых латышей она абсолютно чужая.Заржецкому ли не знать?

    66
    4
  • AE
    Alex Evi
    16-го ноября

    Еретик помешанный !!!

    13
    21
