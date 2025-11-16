Министерство сообщения Латвии планирует временно ограничить автобусные маршруты в Россию и Беларусь из-за угроз национальной безопасности, включая риски нелегальной миграции, разведки и гибридных действий со стороны соседних стран.

Министерство сообщения (МС) планирует ограничить автобусные маршруты в Россию и Беларусь по соображениям безопасности, говорится в ответе МС на запрос депутатов Национального объединения министру сообщения Атису Швинке. Запрос оппозиционных депутатов будет рассмотрен на заседании Комиссии Сейма по запросам 19 ноября.

В ответе министерства указано, что, учитывая осуществляемые Россией и Беларусью гибридные действия, риски безопасности, а также растущий поток нерегулярных перевозок, который угрожает национальной безопасности и затрудняет пограничный контроль, Кабинет Министров (КМ) 7 октября 2025 года принял распоряжение, запрещающее международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в эти страны.

Регулярные перевозки в настоящее время осуществляются по семи маршрутам: четырем в Россию и трем в Беларусь. В ответе депутатам поясняется, что Министерство сообщения разрабатывает проект распоряжения, чтобы не продлевать сроки действия существующих маршрутных разрешений и не выдавать новые, основываясь на соображениях безопасности, таких как нелегальная иммиграция, угрозы разведки и вербовки. Ограничения будут временными, с возможностью пересмотра при изменении ситуации.

Международные соглашения Латвии с Россией и Беларусью не запрещают такие меры безопасности. Перевозчики будут информированы об изменениях как минимум за 30 дней, с указанием юридического обоснования, подчеркивает министерство.

Согласно правилам КМ, перевозчики информируются об изменениях электронно через интернет-страницу Автотранспортной дирекции и систему э-услуг, с указанием причин, юридического основания и сроков. Такой подход обеспечивает прозрачность и снижает убытки.

Автотранспортная дирекция готова реализовать ограничения, однако существует риск, что перевозчики потребуют компенсации за действующие разрешения, что может привести к финансовым потерям для государства.

Министерство сообщения также подчеркивает, что долгосрочно оценивает изменения в Законе об автоперевозках и правилах КМ, чтобы оценка рисков безопасности могла стать основанием для ограничения или приостановления разрешений. Планируется установить ясные критерии оценки геополитических рисков и согласовать их с двусторонними соглашениями.

Балтийским государствам необходим единый подход, чтобы ограничения на поездки в Россию и Беларусь были эффективными и не приводили к смещению перевозок между странами, говорится в ответе министерства.

Ранее сообщалось, что депутаты Национального объединения требуют от министра сообщения объяснить, почему, несмотря на призыв правительства не путешествовать в Россию и Беларусь и предупреждения служб безопасности о рисках разведки, вербовки и контрабанды, регулярные пассажирские перевозки в эти страны по-прежнему разрешены.