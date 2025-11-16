Baltijas balss logotype
Неужели и рейсовые автобусы в Россию и Белоруссию запретят?

Политика
Дата публикации: 16.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Неужели и рейсовые автобусы в Россию и Белоруссию запретят?

Министерство сообщения Латвии планирует временно ограничить автобусные маршруты в Россию и Беларусь из-за угроз национальной безопасности, включая риски нелегальной миграции, разведки и гибридных действий со стороны соседних стран.

Министерство сообщения (МС) планирует ограничить автобусные маршруты в Россию и Беларусь по соображениям безопасности, говорится в ответе МС на запрос депутатов Национального объединения министру сообщения Атису Швинке. Запрос оппозиционных депутатов будет рассмотрен на заседании Комиссии Сейма по запросам 19 ноября.

В ответе министерства указано, что, учитывая осуществляемые Россией и Беларусью гибридные действия, риски безопасности, а также растущий поток нерегулярных перевозок, который угрожает национальной безопасности и затрудняет пограничный контроль, Кабинет Министров (КМ) 7 октября 2025 года принял распоряжение, запрещающее международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в эти страны.

Регулярные перевозки в настоящее время осуществляются по семи маршрутам: четырем в Россию и трем в Беларусь. В ответе депутатам поясняется, что Министерство сообщения разрабатывает проект распоряжения, чтобы не продлевать сроки действия существующих маршрутных разрешений и не выдавать новые, основываясь на соображениях безопасности, таких как нелегальная иммиграция, угрозы разведки и вербовки. Ограничения будут временными, с возможностью пересмотра при изменении ситуации.

Международные соглашения Латвии с Россией и Беларусью не запрещают такие меры безопасности. Перевозчики будут информированы об изменениях как минимум за 30 дней, с указанием юридического обоснования, подчеркивает министерство.

Согласно правилам КМ, перевозчики информируются об изменениях электронно через интернет-страницу Автотранспортной дирекции и систему э-услуг, с указанием причин, юридического основания и сроков. Такой подход обеспечивает прозрачность и снижает убытки.

Автотранспортная дирекция готова реализовать ограничения, однако существует риск, что перевозчики потребуют компенсации за действующие разрешения, что может привести к финансовым потерям для государства.

Министерство сообщения также подчеркивает, что долгосрочно оценивает изменения в Законе об автоперевозках и правилах КМ, чтобы оценка рисков безопасности могла стать основанием для ограничения или приостановления разрешений. Планируется установить ясные критерии оценки геополитических рисков и согласовать их с двусторонними соглашениями.

Балтийским государствам необходим единый подход, чтобы ограничения на поездки в Россию и Беларусь были эффективными и не приводили к смещению перевозок между странами, говорится в ответе министерства.

Ранее сообщалось, что депутаты Национального объединения требуют от министра сообщения объяснить, почему, несмотря на призыв правительства не путешествовать в Россию и Беларусь и предупреждения служб безопасности о рисках разведки, вербовки и контрабанды, регулярные пассажирские перевозки в эти страны по-прежнему разрешены.

#Латвия #безопасность #автобусы #национальная безопасность #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
13
1
7

Оставить комментарий

(15)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    16-го ноября

    Не нада запрета.Так любой латвиец может поехат,пасматрет,ужаснутса ,и наканец та панят,што живет в лутчей стране мира.

    13
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    16-го ноября

    Ты уже поехал и посмотрел? Я вот сьездил и посмотрел - да чтоб ты так жил, несчастный!

    9
    2
  • Д
    Добрый
    Vairis Arlauskas
    17-го ноября

    Мимо проходил.Так это ты несчастный. Станешь счастливым,когда будешь жить в Псковской области. Там тебя ждут не дождутся.

    1
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    17-го ноября

    Добрый, никогда не слышал поговорку "Не указывай мне что делать, и я не скажу куда тебе идти"?

    2
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го ноября

    Просто воры.

    29
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    16-го ноября

    Бралюкасы давече сели на свои же грабли. Странно что во всей тупизне обычно Латвия впереди всего паровоза! Но теперь надо хотя бы второе место занять...

    53
    2
  • Л
    Латтоптун
    16-го ноября

    Не будет единого подхода. Эстонцы уже заявили, что границу закрывать не будут. Пусть латыши закрывают, а мы деньги Эстонцам понесём.

    67
    2
  • bt
    bory tschist
    16-го ноября

    "злому": "железный занавес, запрет информации и СМИ, закрытые границы", - непонятно, каким местом "злой" думает (?) рф сегодня – aгрессор, a белорусский нынешний режим – её союзник. p.s. повторения совместного парада гитлеровских фашистских войск с красной армией (как в сентябре 1939-го, в Бресте) больше не должно быть!

    5
    59
  • AK
    Aleks Koff
    bory tschist
    16-го ноября

    А тебе надо как Елизовета II зиговать? Так вы уже ходите ппоторенными тропами 16-го марта.

    А по факту... не хочешь ездит в РФ и РБ так и не езди, тебя там не ждут. А люди, хоть и дороже, дорогу к свободе всё равно найдут.

    56
    2
  • З
    Злой
    bory tschist
    16-го ноября

    Тебе самому не смешно от бреда?

    26
    1
  • З
    Злой
    16-го ноября

    Надеюсь эстонцы не упустят хороший шанс заработать.

    63
    3
  • З
    Злой
    16-го ноября

    Железный занавес, запрет информации и СМИ, закрытые границы, неугодные в тюрьме, все кто думает не так как наци, враги народа,.....это уже всё было и знаем как всё это закончилось.

    85
    4
  • Д
    Добрый
    Злой
    17-го ноября

    На автобусы в рашу и Беларусь билеты надо продавать в одну сторону. Чтобы как можно больше любителей рашистского нацизма выехало из ЕС.Тоже самое касается рейсов из других стран ЕС.

    0
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го ноября

    Ездить теперь будет дольше и дороже, только и всего. Но поляки и эстонцы своей выгоды не упустят.

    76
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го ноября

    Обязательно запретят. Это только вопрос времени. В этом нет ничего ни хорошего, ни плохого, ибо это неизбежность.

    20
    28
Читать все комментарии

