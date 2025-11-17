В Сейме завтра пройдет торжественное заседание, а в последующие дни - важные заседания комиссий.

Завтра, по установившейся традиции, пройдет торжественное заседание Сейма, посвященное годовщине провозглашения независимости Латвии. Перед депутатами, министрами, дипкорпусом выступит спикер Сейма Дайга Миериня.

Но еще перед торжественным заседанием соберется президиум Сейма, чтобы утвердить повестку дня пленарного заседания 20-го ноября и рассмотреть состав депутатов, делегированных фракциями для работы в новой парламентской следственной комиссии по расследованию тарифной политики "Ригас силтумс".

А уже в среду возобновят свою работу комиссии Сейма. В центре внимания - обсуждение на юридической комиссии Сейма кандидата на пост генпрокурора. Напомним, что совет по судебным делам выдвинул на эту должность старшего прокурора Рижской окружной прокуратуры Армина Мейстерса. Рискнем предположить, что его поддержит подавляющее большинство депутатов Сейма.

В свою очередь, комиссия по запросам рассмотрит запрос депутатов Нацобъединения министру сообщений по поводу все еще продолжающихся автобусных пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию.

Также будет рассмотрен и запрос депутатов Объединенного списка главе минэкономики в связи с планами "Латвэнерго" провести эмиссию облигаций аж на 1 миллиард евро. Депутаты хотят знать, как планируется тратить привлеченные таким образом средства и кто вообще принимал такое решение.