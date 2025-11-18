Baltijas balss logotype
Минобороны готово выделить на искусственный интеллект целый миллион

Политика
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Минобороны готово выделить на искусственный интеллект целый миллион
ФОТО: pixabay

Министерство обороны (МО) готово направить Центру искусственного интеллекта до одного миллиона евро, сообщает агентство LETA.

МО проинформировало Министерство благосостояния и регионального развития о своём намерении сотрудничать с Центром в период до 2028 года, в целом выделив до одного миллиона евро. При этом Центру будут поручены задачи, направленные на удовлетворение потребностей оборонной отрасли в области искусственного интеллекта.

МО заинтересовано в разработке единой системы управления государственными данными с использованием решений на базе искусственного интеллекта, которая повлияет как на реализацию функций и выполнение задач в сфере обороны, так и на государственное управление в целом.

По мнению МО, Центр должен не только способствовать внедрению норм ЕС на национальном уровне, касающихся ответственного использования технологий искусственного интеллекта, но и повышать эффективность всей системы госуправления и оборонного сектора, а также содействовать дальнейшему развитию процессов цифровизации. Эти решения должны быть направлены на стандартизацию внутренних процессов учреждений и улучшение всестороннего анализа и обработки проблемных вопросов.

Сейчас МО обратится в правительство за разрешением выделить учреждению из бюджета министерства до 230 000 евро в 2026 году.

Как сообщалось ранее, Закон о Центре искусственного интеллекта был принят Сеймом 6 марта этого года.

Центр является учреждением, цель которого — объединить интеллектуальные и финансовые ресурсы государственного и частного секторов, а также высших учебных заведений для развития взаимного партнёрства, внедрения инноваций и реализации инициатив в области искусственного интеллекта в сферах с высоким потенциалом в соответствии с национальными интересами.

#наука #искусственный интеллект #технологии #цифровизация #финансирование #политика
