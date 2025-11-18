Входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян в контексте обсуждения бюджета-2026 попытался добиться ликвидации Фонда интеграции общества. Но тщетно. Максимум на что удалось "подписать" партнеров по власти, так это на проведение в следующем году функционального аудита деятельности этого Фонда. Однако тему ликвидации Фонда тут же подхвалила новая политическая сила, претендующая на голоса националистически настроенного избирателя, Austošā saule ("Восходящее солнце").

"Единственным результатом прежней политики интеграции и мультикультурализма является раскол общества и ослабление позиций латышского языка и культуры. Фонд интеграции общества изначально был создан как бюрократический механизм, при котором государственные средства направляются на проекты, не способствующие национальной сплоченности, но нередко работающие в интересах отдельных групп, навязывая неприемлемые для латышского народа идеологии.

В связи с этим необходимо переориентировать господдержку, создав Фонд национального сплочения. Главным его приоритетом было бы сохранение идентичности, языка и культуры латышского народа, а также единство общества на основе национальных ценностей Латвии и основ Конституции. Этот фонд должен работать прозрачно, четко определяя, что публичное финансирование выделяется на инициативы, укрепляющие связь основной нации государства и гражданского общества, а не фрагментирующие общество в сторону идеологических или групп интересов.

Фонд интеграции надо ликвидировать, и вместо этого создать новый фонд, который бы реально защищал национальные интересы Латвии, укреплял латышскую идентичность и не тратил деньги на распространение недружественных латышскому народу и даже опасных идеологий. Если цель - единое и сильное государство, то этого нельзя добиться с учреждением, которое само является частью проблемы. Нужен новый подход, новая структура и четкая установка — средства надо вкладывать в те проекты, которые реально укрепляют страну и ее будущее, а не поддерживают стагнирующую систему, цели которой нередко противоречат интересам латышского народа", - говорится в заявлении новоиспеченной партии.