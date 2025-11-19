Baltijas balss logotype
Комиссия поддержала назначение Мейстерса на должность генерального прокурора

Политика
Дата публикации: 19.11.2025
LETA
Изображение к статье: Комиссия поддержала назначение Мейстерса на должность генерального прокурора
ФОТО: LETA

Юридическая комиссия Сейма в среду поддержала назначение старшего прокурора прокуратуры Рижского судебного округа Арминса Мейстерса на должность генерального прокурора.

Заседание продолжалось около 20 минут.

Окончательное решение о назначении Мейстерса будет принято на пленарном заседании Сейма в четверг, 20 ноября.

В среду члены фракции "Нового Единства" встретятся с Мейстерсом.

Ранее глава фракции Эдмундс Юревицс заявил агентству ЛЕТА, что лично он не видит причин не поддерживать Мейстерса.

В среду с Мейстерсом встретятся парламентарии от партии "За стабильность", а вот время встречи с "Прогрессивными" пока неизвестно.

Ранее фракции "Союза зеленых и крестьян" и "Латвия на первом месте" заявили, что будут голосовать за кандидатуру Мейстерса.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

