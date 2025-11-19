Правительство поддержало выделение дополнительных ресурсов в размере 22,3 млн евро для второго чтения государственного бюджета на 2026 год в Сейме.

Средства на дополнительные ресурсы найдены за счет сокращения расходов на управление госдолгом в размере 10 млн евро, а также путем пересмотра планируемых доходов от дивидендов АО "Latvijas valsts meži" в размере 12,3 млн евро, сообщил на заседании правительства министр финансов Арвил Ашераденс.

Самое значительное дополнительное финансирование предусмотрено на перепроектирование проекта "Rail Baltica" - 8 млн евро, а 1,4 млн евро запланированы для проведения оценки внедрения проекта "Rail Baltica" в Латвии.

На поддержку сельских семейных врачей будет направлено 4,8 млн евро.

Еще 1,8 млн евро выделено на поддержку пострадавшим от насилия, а на сохранение сакрального наследия - 1 млн евро.

Кроме того, 4 млн евро будут направлены на поддержку защищенных потребителей электроэнергии.

Дополнительные средства выделены также Министерству образования и науки (МОН) на поддержку педагогов, а также Министерству здравоохранения - 349 536 евро на создание пункта неотложной медицинской помощи в Индрской волости и на другие важные для страны мероприятия.

При рассмотрении предложений министерств по бюджету правительство поддержало выделение на целевые дотации самоуправлениям в следующем году 674,543 млн евро вместо учтенных в первом чтении 676,286 млн евро.

Правительство также разрешило министру финансов от имени государства в 2026 году выдавать государственные займы управлениям крупных портов Латвии на перекредитование выданных кредитными учреждениями строительных кредитов. Ссуды на упомянутую цель разрешается выдавать, если это не окажет отрицательного влияния на баланс бюджета общего правительства.

При этом правительство отклонило большинство предложений, поданных оппозиционными депутатами.

Всего к бюджету следующего года и пакету сопровождающих его законопроектов поступило 585 предложений, сообщил Ашераденс на заседании правительства. Из них 481 предложение подано в Сейме, 89 - министерствами, а также поступило 15 альтернативных предложений Кабинета министров.

Из 48 законопроектов, входящих в пакет сопровождающих бюджет документов, по 17 не поступило ни одного предложения.

Правительство поддержало большинство предложений министерств и других центральных госучреждений.

Оценивая предложения к законопроекту о бюджете на следующий год, правительство поручило Минкультуры совместно с отраслевыми министерствами до 1 мая 2026 года провести аудит эффективности функций Фонда общественной интеграции, администрируемых программ поддержки и расходов.

Министерству экономики в сотрудничестве с МОН поручено подготовить и в установленном нормативными актами порядке представить на рассмотрение Кабмина доклад об оценке эффективности участия Латвии в предложенных Европейским космическим агентством программах и представить предложения о возможностях дальнейшего участия и развития.

Минфину в сотрудничестве с Минэкономики поручено провести оценку ситуации в отрасли общественного питания и до 1 июня 2026 года в установленном нормативными актами порядке представить в Кабинет министров предложения о необходимых изменениях.

Министерству климата и энергетики совместно с Минэкономики до 1 марта 2026 года поручено подготовить предложения по совершенствованию системы поддержки защищенных потребителей электроэнергии.

Минфин совместно с Министерством умного управления и регионального развития поручит Валкскому краевому самоуправлению не позднее 1 марта 2026 года разработать и утвердить в думе план повышения эффективности бюджета самоуправления для обеспечения финансовой стабильности самоуправления в 2026 году и в долгосрочной перспективе. После оценки полученных документов Минфин подготовит доклад для рассмотрения в Кабмине и предложит решение об изыскании необходимых финансовых ресурсов и дальнейших действиях.

Министерству сообщения поручено подготовить и министру сообщения до 30 января 2026 года внести на рассмотрение Кабинета министров доклад о сокращении административных расходов проекта "Rail Baltica" и ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" и пересмотре размера вознаграждений с целью выравнивания условий для работников госсектора.

Минздрав до конца ноября 2025 года должен представить на рассмотрение Кабмина доклад о возможных перераспределениях фондов Евросоюза, о чем достигнута договоренность, и задачах по обеспечению реконструкции здания стационара Латвийского онкологического центра.

Согласно расчетам МОН, предусмотренные в проекте бюджета на следующий год средства для внедрения модели финансирования "Программа в школе" позволяют реализовать проект с привлечением опорного персонала в образовательные учреждения на 70% от изначально запланированного объема персонала поддержки.

Вопрос о необходимом дополнительном финансировании для постепенного увеличения персонала поддержки правительство решило рассмотреть в процессе исполнения бюджета, проведя при необходимости перераспределения финансирования.

Кроме того, правительство приняло к сведению, что в министерствах в 2026 году для реализации основных функций государства сокращается количество должностных мест в общей сложности на 1147.

Правительство также поддержало предложение Кабмина о более умеренном повышении акцизного налога на пиво. Изначально в первом чтении бюджета предусматривалось увеличение минимальной ставки до 24,8 евро за 100 литров, однако ко второму чтению было решено установить более низкий уровень - не менее 23,1 евро за 100 литров. В настоящее время акцизный налог на пиво составляет 22,5 евро за 100 литров.

Чтобы компенсировать эти изменения, правительство поддержало предложение повысить ставку акцизного налога на остальные алкогольные напитки - с 2115 евро до 2276 евро за 100 литров абсолютного спирта, начиная с 1 марта 2028 года.

В законе об управлении бюджетами и финансами правительство поддержало предложение о том, чтобы раз в четыре года государственные и муниципальные учреждения проводили разработку "нулевого бюджета", в том числе оценивая эффективность использования государственной и муниципальной недвижимости.

Как сообщалось, доходы консолидированного государственного бюджета на следующий год планируются в размере 16,1 млрд евро, расходы - в размере 17,9 млрд евро. Основными приоритетами бюджета являются укрепление безопасности и развитие обороны.