Как известно, новые тарифы или точнее — еще тарифный план «Ригас силтумс» вызвал скандал, в результате которого «полетели» головы.

Напомним: первоначально поданный регулятору тариф на теплоэнергию Ригас силтумс с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за MWh предусматривал рост на 21,5% - до 90,15 евро за мегаватт-час (MWh).

Отопление под огнём критики

После переоценки тариф на теплоэнергию Rīgas siltums с 1 октября этого года вырос на 11,9% и составил 83,01 евро за Mwh. Впрочем, сеймовская оппозиция и эксперты уверены, что и рост на 11,9% совершенно необоснован, поскольку цены на газ заметно снизились, да и вообще нет объективных предпосылок для роста тарифов. Скорее, как полагают многие эксперты, речь могла идти о снижении тарифов!

Так или иначе, но попытка поднять тариф аж на 21% привела к снятию с должности председателя правления «Ригас силтумс», а в конце этого месяца акционеры под давлением министра экономики Виктора Валайниса отправят в отставку весь состав совета «Ригас силтумс».

Но само повышение тарифов подтолкнуло депутатов Сейма от оппозиции к необходимости… парламентского расследования! Итак, на минувшей неделе парламент одобрил создание уже третьей в этом созыве Сейма парламентской следственной комиссии. Примечательно, что инициативу по созданию следственной комиссии поддержали все 5 оппозиционных фракций Сейма.

Напомним, что в этом Сейме сперва была создана следственная комиссия по выяснению последствий инициированного тогдашним премьером Кариньшем "капитального ремонта" финансовой системы, что привело к краху трех банков.

Затем депутаты создали комиссию по расследованию реализации или точнее - нереализации проекта века Rail Baltica. Эта комиссия по итогам своей работы призвала минсообщений подготовить специальный законопроект о реализации Rail Baltica с тем, чтобы можно было четко определить ответственных за реализацию проекта и порядок финансирования проекта века.

Кстати, еще и до создания парламентской следственной комиссии тогдашний министр сообщений Каспарс Бришкенс («Прогрессивные») обещал внести соответствующий законопроект. С тех пор… минул почти год, а воз и ныне там — никакого законопроекта в Сейм так и не поступило. И это еще раз показывает, насколько «эффективны» парламентские расследования.

История парламентских расследований

Между тем, парламентские расследования уже стали неотъемлемой частью депутатской деятельности — первое парламентское расследование в истории Латвии происходило… 31 год назад. Да, в 1993-м году в 5-м Сейме депутаты расследовали возможные нарушения при изъятии и передаче так называемых «мешков КГБ» - архивных материалов, которые могли бы помочь идентифицировать тех, кто помогал (сотрудничал) с советскими спецслужбами. К слову сказать, в 5-м Сейме, который проработал всего 2 года и был своего рода переходным (после Верховного совета), было проведено аж пять парламентских расследований.

Чего только за эти три десятилетия депутаты не расследовали! И банкротство ряда коммерческих банков в начале 90-ых, и разбазаривание международных кредитов, и возможное участие должностных лиц в контрабандных сделках, и даже «дело о педофилии»… Парламентские следственные комиссии были во всех без исключения сеймовских созывах. Парламентские расследования в Латвии до сих пор не приводили ни к арестам, ни тем более к последующим судебным приговорам. Если были основания для начала уголовных процессов, то правоохранительные органы эти процессы начинали и без усилий депутатов…

Современные задачи комиссии

Но от «истории вопроса» перейдем к дню сегодняшнему. В ближайшее время сеймовские фракции делегируют для работы в следственной комиссии парламента своих представителей, будут избраны председатель и секретарь парламентской комиссии и депутаты смогут начать свое расследование.

Обосновывая необходимость создания такой комиссии по тарифной политике «Ригас силтумс», депутаты напомнили, что все латвийское общество в результате действия системы обязательной закупки электроэнергии вложило миллионы евро в инфраструктуру термоэлектроцентралей (ТЭЦ) АО «Латвэнерго», в том числе интегрируя АО Ригас силтумс и Латвэнерго в единую систему энергетического управления, дабы превратить энергоресурсы в дешевую электроэнергию и тепло.

Проблемы в системе теплоснабжения

«Однако вопреки этой цели, ради которой и создавалась система обязательной закупки, действует практика, где произведенная ТЭЦ тепловая энергия долгое время выводилась в атмосферу, а не использовалась в централизованном теплоснабжении, в то время как у частных коммерсантов закупается более дорогая теплоэнергия. «Это не только влечет за собой избыточные расходы, но и происходит двойное загрязнение окружающей среды с нарушением как национальных, так и нормативных актов Евросоюза», — полагают создатели комиссии.

Только за отопительный сезон 2023/2024 года в атмосферу было выведено 184 000 Мвт/ч тепловой энергии, соответствующей годовому потреблению среднего города Латвии. Одновременно с такой практикой в отопительном сезоне 2022/2023 годов требовалась господдержка тарифа на теплоэнергию конечным пользователям.

Помимо этого, в латвийском государстве не хватает стратегии развития тепловой энергии, теплоснабжение Риги осуществляется некоординированно, а нехозяйственное управление АО "Ригас силтумс" привело к тому, что в Риге среди столиц стран Балтии самый высокий тариф на отопление, созданы условия, при которых предприятия и домохозяйства отказываются от централизованного теплоснабжения. Эта тревожная ситуация требует участия Сейма и принятия срочных решений».

Что ждет депутатское расследование

Даже если предположить, что депутаты, создавая парламентскую следственную комиссию, руководствовались, в первую очередь, близостью выборов, все равно само желание слуг народа заняться тарифным вопросом следует оценивать позитивно. Жаль только, что депутаты пока ограничились лишь тарифами на тепло, причем лишь в пределах одной столицы.

При этом все мы прекрасно понимаем, что тарифы завышены не только на отопление, но и на все остальные общественные услуги. Это позволяет предприятиям-монополистам, принадлежащим государству и (или) самоуправлениям, неплохо зарабатывать, перечисляя львиную часть прибыли в госказну. То есть мы имеем дело по существу с еще одним скрытым налогом от государства.

Поэтому рискнем предположить, что никто не позволит депутатам ломать существующую систему, лишая бюджет необходимых сотен миллионов. В любом случае, будет интересно понаблюдать, как пройдет это депутатское расследование и к каким выводам политики придут.