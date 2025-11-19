Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ) по-прежнему работает в неполном составе, поскольку вторая попытка избрать кандидата, выдвинутого в рамках меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями (НПО) и Кабинетом министров, снова завершилась неудачей - за Яниса Сиксниса проголосовали всего 34 депутата, пишет Diena.

Отклонённый кандидат заявил журналистам после заседания Сейма, что заявления отдельных депутатов Сейма подрывают демократию. Однако Сейм не поддержал и предложение оппозиционных Национального объединения и "Объединённого списка" (ОС) сократить число членов СОЭСМИ до двух, оставив только представителей, выдвинутых президентом и Сеймом. Это означает, что придётся снова искать третьего кандидата - в надежде, что на этот раз у политиков не возникнет возражений против кандидатуры.

Напомним, что 19 июня Сейм не утвердил в СОЭСМИ кандидатуру Ивара Белте. Сикснису и другому неизбранному члену предыдущего состава совета Янису Эглитису будет выплачена компенсация в размере трёх месячных зарплат, что составляет более 32 тысяч евро на каждого. Сикснис был председателем предыдущего состава СОЭСМИ и подвергался критике за свою профессиональную деятельность.

Член СОЭСМИ Уна Клапкалне обратилась к депутатам Сейма с просьбой не утверждать Сиксниса, заявив, что в случае его утверждения сама выйдет из состава совета. Бывший председатель правления Латвийского радио заявила, что стиль работы Сиксниса на посту председателя СОЭСМИ был связан с "эмоционально неадекватными реакциями и действиями в рабочих ситуациях, а также с токсичной и неуважительной рабочей атмосферой". Сикснис выразил удивление заявлениями Клапкалне.