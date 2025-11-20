Baltijas balss logotype
Что происходит с Rail Baltica? 2030 год всё менее реален

Политика
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Что происходит с Rail Baltica? 2030 год всё менее реален
ФОТО: LETA

В декабре прошлого года правительство поручило Министерству сообщения представить правительству до марта этого года отчёт о графике строительства высокоскоростной железной дороги "Rail Baltica", однако спустя более полугода этого так и не произошло, пишут общественные СМИ.

На сайте "RB Rail" указано, что ""Rail Baltica" находится в стадии полномасштабного строительства во всех трёх странах Балтии". Однако программа "Kas notiek Latvijā?" делает вывод, что за этим и другими оптимистичными заявлениями в Латвии скрывается иная реальность. Проектирование всё чаще затягивается, план министра сообщения по его корректировке и передаче управления "Eiropas Dzelzceļa līnijаs" не выполняется с весны, у строителей до сих пор остаются нерешённые вопросы по проектам, поэтому перспективы завершения строительства в 2030 году становятся всё менее реальными.

Почти два года назад, в декабре 2023 года, правительство Эвики Силини заключило договор со строителями основной линии протяженностью около 235 километров - полным товариществом "E.R.B. Rail JV PS". Полтора года спустя Министерство сообщения высокопарно объявило, что "дан зеленый свет на масштабные строительные работы" на южном участке в сторону границы с Литвой. Однако это заявление не даёт ответа на вопрос, почему это разрешение было дано не сразу после найма строителя, и есть ли вообще основания для заявления о "масштабных работах".

Ещё два года назад было известно, что проектирование "Rail Baltica" задерживается не на месяцы, а на годы. В программе "Kas notiek Latvijā?" сообщается, что в конце лета, во время обсуждения проекта информационного отчёта, между заинтересованными ведомствами обсуждались варианты ранее запланированных сокращений во всех разделах- от приобретения земель и рассмотрения проектов до проведения строительных работ. В ходе обсуждения был сделан вывод о том, что проект выдвигает нереалистичные сроки - это делается исключительно для того, чтобы и дальше заявлять о завершении проекта к концу 2030 года, и даже если соблюдение таких сроков все еще возможно, это будет означать дополнительные расходы.

#Латвия #строительство #инфраструктура #финансирование
Оставить комментарий

    Mr.FGJCNJK
    20-го ноября

    Да ничего не происходит, просто деньги все разворованы, а поймать некого - кругом все свои люди!

