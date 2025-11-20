Изменения не коснутся тех работников, которые на момент вступления в силу соответствующих поправок к законам уже получают или получат право на пенсию по выслуге лет.

Чтобы обеспечить справедливую, равную по отношению к остальным членам общества и финансово устойчивую систему пенсий за выслугу лет, Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в четверг, 20 ноября, поддержала в окончательном чтении поправки к девяти законам, которые с 2027 года предусматривают постепенные изменения в прежнем регулировании пенсий по выслуге лет. Законопроекты связаны с проектом рамочного закона о госбюджете на 2026 год и бюджете на следующие три года.

Как сообщает пресс-служба Сейма, предполагается, что изменения не коснутся тех работников, которые на момент вступления в силу соответствующих поправок к законам уже получают или получат право на пенсию за выслугу лет в соответствии с действующим сейчас законодательством (по возрасту и стажу квалифицируется для получения пенсии за выслугу лет, даже если продолжает трудовые отношения).

«Сейчас пенсии за выслугу лет назначаются в зависимости от того, как долго человек работал на конкретной должности или профессии и каков его возраст. Но правила в разных отраслях разные - у каждой на своих особых условиях. Это привело к неравенству между профессиями, поскольку для одних условия назначения пенсии легче, а для других труднее. Расчеты тоже отличаются. К тому же эти условия регулярно не пересматриваются с учетом перемен на рынке труда и в отраслях, а также обходятся государственному бюджету все больше и больше", - заявила ранее председатель бюджетной комиссии Анда Чакша.

Поправки в законы предусматривают постепенное изменение системы, влияющей на тех занятых лиц, которые до сих пор могли выйти на пенсию раньше общего пенсионного возраста, в том числе военнослужащих, сотрудников системы внутренних дел, пограничников, пожарных и других. В дальнейшем пенсию по выслуге лет будут назначать только тем, чья работа связана с повышенным риском, угрозой здоровью или жизни, например, пожарным, спасателям. Изменения предложены, чтобы уменьшить различия между получателями пенсий по выслуге лет и остальным обществом, создавая более справедливую общую систему. Их планируется реализовать, начиная с 2027 года, постепенно внедряя единые принципы и наглядную модель финансирования. При этом предполагается сохранить социальную защиту для тех, чья работа связана с особым риском или общественной безопасностью.

Поправками в законы предусмотрено постепенно в течение пяти лет увеличивать стаж для получения пенсии по выслуге лет и возраст на шесть месяцев ежегодно, а также исключить из расчета пенсии последние два месяца. А в отношении лиц, накопивших на 1 января 2027 года стаж выслуги менее 10 лет, будет изменена и формула расчета пенсии за выслугу лет. Пенсия будет рассчитываться с учетом полученной оплаты труда в период последних 10 календарных лет, который заканчивается за два месяца до увольнения со службы.

Кроме того, предусмотрено снижение минимального и максимального размера пенсии за выслугу лет на 10 - 20 процентов за счет выравнивания между службами, в том числе на пять процентов в случае увольнения или освобождения лица от должности.

Из круга профессий пенсий по выслуге предусмотрено исключить прокуроров и судей, предусмотрев для этих групп специальную пенсию, а также дипломатов. Кроме того, изменения коснутся артистов балета, цирка и хора, актеров кукольного театра, артистов оркестра, солистов, вокалистов, актеров театра, предусмотрев для представителей этих профессий и меры поддержки, в том числе для переквалификации по другой профессии. Согласно изменениям, пенсии за выслугу лет больше не будут распространяться и на те должности и профессии, по которым выполнение лицом трудовых обязанностей не связано с регулярными угрозами здоровью и жизни, в том числе для лиц, выполняющих функции поддержки. Планируется, что в стаж выслуги лет можно будет включить время, проработанное в частном секторе, но не более 20 процентов от общего стажа выслуги лет. Пенсия за выслугу лет будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста. Затем ее выплату прекратят и лицо в дальнейшем будет получать пенсию по старости, исчисленную в общем порядке из взносов социального страхования лица.

Изменения в системе пенсий по выслуге лет также предложены, поскольку сейчас очень стремительно растет фискальное бремя, создаваемое пенсионной системой. Ожидается, что через пять лет расходы госбюджета на эти пенсии уже превысят 200 млн евро в год, указано в аннотациях к законопроектам.