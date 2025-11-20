Baltijas balss logotype
Министр чудом удержался на своем посту... Будут новые разборки в коалиции! 0 1127

Политика
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр чудом удержался на своем посту... Будут новые разборки в коалиции!

Против Атиса Швинки голосовал... бывший министр и представитель одной из правящих партий!

Покой им только снится... Затишье в коалиции после скандала вокруг выхода из Стамбульской конвенции длилось чуть более двух недель. И вот новое обострение! Сегодня после многочасовых дебатов по поводу деятельности Атиса Швинки ("Прогрессивные") на посту министра сообщений состоялось голосование по инициативе оппозиции о выражении недоверия главе минсообщений. Результат шокировал прежде всего "прогрессивных" - лишь чудом Швинке удалось удержаться в кресле министра! За его отставку проголосовали 45 депутатов, 47 нажали кнопку "против" и один депутат воздержался.

Оказалось, что выражение недоверия министра сообщений поддержал депутат от входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян, бывший министр благосостояния в правительстве Силини, а в прошлые годы - министр сообщений Улдис Аугулис! Очевидно, что "прогрессивные" потребуют от партнеров по коалиции объясниться! "Воздержавшимся" оказался независимый депутат и парламентский секретарь МВД Игорь Раев, который всегда поддерживал правительство.

Впрочем, пока еще правительство Силини удержится у власти - во всяком случае, до принятия бюджета, то есть до 4-5 декабря.

Читайте нас также:
#партии #депутаты #коалиция #голосование #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
