Покой им только снится... Затишье в коалиции после скандала вокруг выхода из Стамбульской конвенции длилось чуть более двух недель. И вот новое обострение! Сегодня после многочасовых дебатов по поводу деятельности Атиса Швинки ("Прогрессивные") на посту министра сообщений состоялось голосование по инициативе оппозиции о выражении недоверия главе минсообщений. Результат шокировал прежде всего "прогрессивных" - лишь чудом Швинке удалось удержаться в кресле министра! За его отставку проголосовали 45 депутатов, 47 нажали кнопку "против" и один депутат воздержался.

Оказалось, что выражение недоверия министра сообщений поддержал депутат от входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян, бывший министр благосостояния в правительстве Силини, а в прошлые годы - министр сообщений Улдис Аугулис! Очевидно, что "прогрессивные" потребуют от партнеров по коалиции объясниться! "Воздержавшимся" оказался независимый депутат и парламентский секретарь МВД Игорь Раев, который всегда поддерживал правительство.

Впрочем, пока еще правительство Силини удержится у власти - во всяком случае, до принятия бюджета, то есть до 4-5 декабря.