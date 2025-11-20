Baltijas balss logotype
Премьер призывает изменить модель управления крупными госпредприятиями 1 330

Политика
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Премьер призывает изменить модель управления крупными госпредприятиями
ФОТО: LETA

Необходимо подумать об изменении модели управления важнейшими государственными предприятиями, чтобы за них отвечало не одно, а несколько министерств, заявила премьер-министр Эвика Силиня в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Ее попросили прокомментировать ответственность министра земледелия за корректировку цен на древесину в пользу некоторых лесопромышленников в АО "Latvijas valsts meži" (LVM).

Как сообщила Силиня, от министра земледелия Арманда Краузе и LVM ожидается подробная информация по этому делу, свою оценку проведет и Генеральная прокуратура, в которую Краузе обратился по данному вопросу.

В целом премьер-министр считает, что частое возникновение подобных ситуаций, когда приходится запрашивать информацию, чтобы оценить спорные решения, ранее принятые в компании, имеющей жизненно важное значение для национальной экономики, свидетельствует о необходимости изменения модели надзора за этими крупными компаниями. Вряд ли правильно, чтобы такие компании находились в ведении одного профильного министерства, сказала премьер, приведя в качестве примера финансовое учреждение развития "Altum", которое курируется несколькими министерствами.

Возможно, LVM, "Latvenergo", "Sadales tīkls" и "Augstsprieguma tīkls" - это тоже компании, где нужно подумать о межведомственном управлении, считает она. Уже не раз говорилось, что в Латвии нужно изменить управление этими крупными компаниями. "И сейчас, когда речь идет о "Rail Baltica", мы видим, что нам необходимо участие Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел", - сказала глава правительства.

По ее мнению, лучшей моделью управления LVM была бы такая, при которой Министерство умного управления и регионального развития, а также Министерство климата и энергетики разделили бы ответственность с Министерством земледелия. По словам премьер-министра, когда Минземледелия, с одной стороны, издает нормативные акты, а с другой - обеспечивает их выполнение, могут возникнуть очень противоречивые ситуации.

#Латвия #коррупция #госпредприятия #реформы #министерства #экономика #политика
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го ноября

    И что только в голову не придёт, чтобы сохранить развалившуюся на отдельные куски коалицию?

    11
    1

