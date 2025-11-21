Baltijas balss logotype
Автобус дальше не пойдет? В Латвии готовятся полностью разорвать пассажирское сообщение с Россией 17 4840

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Убытки наших транспортников не интересуют политиков.

Убытки наших транспортников не интересуют политиков.

ФОТО: LETA

Каким образом прекращение последних регулярных маршрутов в соседние государства может повлиять на их внешнюю политику? Вопрос, конечно, интересный — но в Национальном объединении на него уже давно дали однозначный ответ. Все, что связывает, даже теоретически, с Москвой и Минском, обязано быть ритуально разорвано.

«Порождает дополнительные риски безопасности»

Группа заинтересованных парламентариев из Нацобъединения обратились к министру сообщений Атису Швинке («Прогрессивные») через Комиссию Сейма по запросам.

Главе ведомства напомнили сказанное им же на заседании Кабинета Министров от 7 октября: «В связи с нынешней геополитической ситуацией и призывом правительства к жителям Латвии воздержаться от поездок в Беларусь и Россию, констатировано увеличение потока нерегулярных, организованных автобусных перевозок, а также заторы транспортных средств на приграничных дорогах. Эта ситуация порождает дополнительные риски безопасности, в том числе угрозы нелегальной миграции, разведки и вербовки граждан иностранными спецслужбами. Поэтому необходимо установить ограничения для международных нерегулярных пассажирских перевозок, пересекающих эти государственные границы».

Таким образом, с 1 ноября согласно подготовленному Министерством сообщений распоряжению, нерегулярные рейсы — в т.ч. туристические, были запрещены.

Однако, как продолжают депутаты, «несмотря на постоянные предложения общества и депутатов Сейма прекратить сотрудничество всех видов с государством-агрессором Россией, которое уже четвертый год разворачивает полномасштабную войну с Украиной и ее жителями, а также ее союзницей в этой преступной войне — Беларусью, нынешнее правительство и возглавляемое Вами министерство лишь декларативно выражает необходимость прекращения сотрудничества с Россией, чтобы поддержать Украину, или ограничивается малозначительными решениями, не проводя целенаправленных и широких мероприятий по ограничению экономических и социальных связей России».

Тут, думается, националисты полемически заострили. Вряд ли «малозначительными» могут являться запреты на: авиаперелеты, железнодорожное сообщение, морские перевозки, въезд автомобилей с российскими номерами. Все эти меры были предприняты именно по линии Минсообщений. И, если не самим А.Швинкой, то в свою бытность министром он их только поддерживал и углублял.

Что еще должно произойти?

Со своей стороны, Сейм в феврале в большинстве проголосовал за проект решения «О запрете общественных пассажирских перевозок в и из России и Беларуси». В документе со ссылкой на Службу государственной безопасности упоминались риски «действий спецслужб государств-агрессоров против подданных Латвии», в т.ч. провокаций, а также провоза подверженных санкциям товаров.

До 17 марта Кабинету Министров вменялось в обязанность «закрытие погранпунктов для движения общественного пассажирского транспорта». Однако, по данным Автотранспортной дирекции, на осень сего года, имелось целых 13 регулярных маршрутов — в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Смоленск и Минск.

«Что в действительности должно произойти, чтобы Вы как министр сообщений возбудили бы и поставили в повестку дня правительства решение о прекращении пассажиропотока всех видов в и из государств-агрессоров?, – риторически вопрошают национальные депутаты. – Нужно ли России завоевать еще больше земель Украины, надо ли быть еще более зверской, бомбардируя Украину? Или может быть службам безопасности нужно открыть шпионскую сеть или контрабандные каналы, которые в данный миг, возможно, обеспечиваются благодаря еще существующему сообщению общественным транспортом?»

«Решение будет обосновано...»

В ответном письме депутатам, А.Швинка начал с того, что он тоже против всего плохого:

«Мы хотим подчеркнуть, что важно учитывать, что Россия и Белоруссия реализуют элементы направленной против Латвии и ее союзников гибридной деятельности и гибридной войны, в том числе мероприятия по вербовке человеческих ресурсов. Ограничение перевозок является превентивной мерой государственной безопасности, соответствующей обязательствам Латвии как государства-участника ЕС и НАТО, именно поэтому и министерство, и министр начали активные действия по их сдерживанию».

Относительно регулярных маршрутов в соседние государства у министра несколько иные данные, чем у депутатов: есть 4 варианта, как попасть в РФ, и 3 — в РБ. Зато, Автотранспортная дирекция уже подготовила «оценку правовых аспектов прекращения выдачи разрешений на новые маршруты и непродления срока действия выданных...».

Министерство сообщений также разрабатывает проект решения Кабинета Министров – «дабы установить ограничения на проведение регулярных пассажирских международных перевозок автобусами в Россию и Беларусь, либо аннулировав имеющиеся маршрутные разрешений, либо не продлив срока их действия».

«Решение, – обещает глава Минсообщения, – будет обосновано соображениями безопасности, в том числе рисками нелегальной миграции, угрозами разведки и вербовки, а также геополитической ситуацией, и предусматривает возможность переоценить решение, если изменятся обстоятельства безопасности, обеспечив соразмерность в соответствии с 13-й статьей Административно-процессуального закона».

Предупредят за месяц

Между прочим, Латвия все еще выполняет давным-давно заключенные соглашения о перевозках с Россией (от 13.01.1994) и Беларусью (от 1.02.1995). Хотя и они «не запрещают устанавливать временные ограничения на пересечение границы в силу соображений безопасности». Соглашение о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (INTERBUS), подписанное в Брюсселе 28 сентября 2000 года, также «не возлагает обязанности обеспечивать пересечение границы через все пограничные пункты».

Министерство поясняет также, что для соблюдения законности, оно обязано по меньшей мере за 30 дней предупредить «юридические лица частного права», т.е. перевозчиков, о прекращении действия разрешений. В любом случае, «Автотранспортная дирекция готова осуществить эти ограничения...»

«Одновременно нужно принимать во внимание, что со стороны перевозчиков существует риск, что будут потребованы компенсации, – указывает А.Швинка. – Тем самым данная ситуация может породить финансовые потери для государства. Для долгосрочного решения Министерство сообщения в данный миг оценивает необходимость исправить Закон об автоперевозках или правила КМ N 37, включив оценку риска безопасности как основание для ограничения или прекращения выдачи разрешений».

Литва и Эстония запрещать не торопятся

Что интересно, кроме России и Беларуси, упоминаются также «другие вовлеченные государства, например, Республика Молдова».

«Кроме того, по информации, полученной от компетентных органов Эстонии и Литвы, в Литве сейчас обслуживаются 29 пассажирских регулярных международных маршрутов автобусами в Россию и Беларусь. Из Эстонии нет прямых регулярных пассажирских международных маршрутов в Беларусь, а используются соединительные маршруты. Для сообщения с Россией из Эстонии существует значительное количество маршрутов в Санкт-Петербург.

В связи с этим единый и согласованный подход государств Балтии и ЕС к ограничениям пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию для укрепления безопасности региона и предотвращения переброса рисков между государствами является важным, чтобы ограничения оказали существенное влияние».

В общем, до конца сего года пока что билеты покупать — можно. Но — следим за новостями!

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(17)
  • ДП
    Дарья Павловна
    22-го ноября

    Сарказму. Литовцы разберутся . Как известно, бабло побеждает зло. А из Белграда имеет место быть прямой рейс. Понятно, это для не для сосвсем нищебродов. Но таких хватает.

    1
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    21-го ноября

    Непанимаю,што там делат?

    2
    12
  • ДП
    Дарья Павловна
    21-го ноября

    Давайте давайте! Перекрывайте, запредщайте, блокируйте! В Эстонии и Литве уже раюостно потирают ручки. Я уже не говорю про Стамбул и Белград. И не волнуйтесь, кого надо - завербуют и что надо -разведают. Тут главное - готовность вкладывать средства, а через границу просочиться уж тысяча путей найдется со всей вашей вашей блокировкой.

    13
    2
  • С
    Сарказм
    Дарья Павловна
    21-го ноября

    Ахась, литовцы уже прям ладошки стерли потирать:))) Вот только счас грузовики выцарапают сейчас свои....может быть... и вероятно за выкуп.... и как бросятся снова их туда гнать, сверкая пятками:))) Мазохисты, наверное. Вот только мне крааайне интересно, а а Белград тут причем?:))) Вы на карту (неигральную) давно смотрели? И где вас таких делают-то?:)

    0
    3
  • Д
    Дед
    21-го ноября

    Интересно, а почему прибалтов издревле называли чухонцами? Я думаю, что то древние знали, что нам не известно.

    34
    4
  • С
    Сарказм
    Дед
    21-го ноября

    Cлово образовано от этнонима «чудь» путём прибавления экспрессивного суффикса «-хно» (по аналогии с собственными именами «Михно» — «Михаил», «Яхно» — «Яков», «Дахно» — «Даниил», «Махно» — «Максим», «Ивахно» — «Иван»). Впервые упоминается в Псковской второй летописи под 1444 год в форме «чухно». Позднее, в Российской империи — простонародное название карело-финского населения окрестностей Петербурга, в основном ингерманландцев; в более широком смысле, название всех финно-угорских народов. А. С. Пушкин в переписке с А. А. Дельвигом называл так Петербургскую губернию (по другим данным сам город Петербург).

    По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца;

    дед, как всегда в лужу, хотел ксенофобски подколоть, и доллбанул дубной себя же по русскомирской бестолковке:)

    6
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го ноября

    За что люблю нащих нациоАналов - так это за полное отсутствие мозга: литовский пример наглядно показал, что вся "балтийская солидарность" и "европейское единство" идут лесом при малейших проблемах. Лукашенко запретил литовский транзит - Польша срочно открыла два погранпункта и подняла цены на свои услуги, Латвия с Эстонией отмолчались. Так и с тупизмом нациоАналов получится - соседи тут же перехватят выгодные маршруты, а латвийский бюджет недосчитается немаленьких сумм. Ну да нашим нацикам пофиг - им за это зарплаты не срежут... А жаль.

    106
    5
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Так вот как раз пример литовцев доказал, что для зачумленных территорий никакие законы и правила неписаны. В этих условиях предоставлять крокодилам дополнительных заложников и материальные ценности, чтобы в час Х их выцарапывать назад - это чистый идиотизм и прыжки на граблях, поощрение которого на государственном уровне в принципе необъяснимо с логической точки зрения. Поэтому единственный разумный подход после финтов усатого таракана - это мксимальная минимизация потенциального ущерба, который может причинить тамошняя шпана. Хотя, по идее, здесь механизмы рынка должны сказать свое слово, приобретение огромного количества грузового транспорта и автобусов финансируется банками и лизингами, и я очень хочу посмотреть на тех идиотов в вышеозначенных учреждениях, которые разрешат их эксплуатацию в странах с полным отстутсвием правовой системы и возможности защиты имущественных прав. Как и на страховщиков, которые возьмутся страховать подобные риски. Так что ватопляски с воплями "какой батька герой" несколько преждевременны, более эффективной меры для прикрытия наглухо границы (по крайней мере для коммерческих перевозок) трудно себе представить, когда с одной стороны это будут продавливать государства, с другой то же самое будет диктовать бизнес-логика. Только в этот раз готовиться будут лучше. Но у ваты всегда было слабовато с прогнозированием даже самых очевидных последствий лихих демонстраций беспредела в исполнении их вождей.

    4
    41
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Сарказму - не стоит так волноваться, ибо вся эта масса фур и тягачей с концами растворится на необъятных просторах сибирских трактов!

    19
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Не сомневаюсь. В цивилизованном мире это называется грабеж. И своим радостным взвизгиванием по этому поводу ты только подтверждаешь мои тезисы - нет ни экономического, ни политического смысла предоставлять дополнительные ресурсы для "растворения", т.е. границу надо перекрывать. Мысль очевидна. Ну а если какой сумасшедший будет продолжать упорствовать в желании потерять свое имущество на территории беспредела - пусть это делает за свой личный и персональный счет

    3
    22
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    21-го ноября

    А давай о грабежах поговорим применительно к Дому Москвы, например? :)

    24
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Во-первых, какая связь между самоуправством усатого таракана и Домом Москвы? Во-вторых, кокнретно к хозяину этого объекта были применены точечные санкции. Напомнить за что? И напомнить, как хозяин Дома Москвы к проивзвольно выбранным иностранным резидентам (частным и государственным) применил известный воровской принцип "было ваше, стало наше", начиная от самолетов и кончая заводами? Так чего пищишь?

    2
    16
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Не надо прикидываться идиотом - тебе это хоть и идёт, но не сильно. Владелец Дома Москвы - мэрия Москвы. У которой незаконно отжали предварительно проданное ей имкщество. И там и там было принято государственное решение. Так какая тогда разница между Лукашенко и латвийским правительством? Тем более, что Лукашенко пока еще ничего не "прихватизировал" и не выставил на продажу.

    18
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Это ты не придуривайся. И Собянин и Путин (он там тоже считается одним из собственников какой-то мутной насквозь гэбнявой структуры с громкими словами в названии про "международное сотрудничество" которая и распоряжалась в доме москвы) с 2022 года находятся под санкциями, соответственно все имущество, находящееся под их контролем с введением санкций замораживается. Однако, деятельность этого чудного дома заморожена не была, он продолжал сдавать в аренду помещения всяким крааайне сомнительным грантоедам, ведшим по заказу кремлевцев подрывную и пропагандистскую работу, устраивал какие-то сходки идиотов с ТВ вместо мозга и вообще вел себя крайне нескромно, учитывая обстоятельства. И в конце концов доигрались до конфискации. А теперь расскажи, убогий, какие такие санкции были введены против литовских транспортников и их владельцев и на каком основании (да еще в Беларуси)? Они развязали кровавую войну, бомбят города, убивают, грабят и насилуют (как кремлефюрер и его подручные)? Так чего несешь ахинею и сравниваешь хрен с пальцем? И да, необснованное удержание чужого имущества и воспрепятствование законному собственнику им свободно распоряжаться без приговора суда - это также уголовное преступление, так что "пока ничего не сделал" -= это тоже чушь.

    1
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Набор штампов из соросовской методички ты изложил почти без ошибок, распечатай для своего руководства - тебя погладят по попке. А когда надоест вопиять про "кровавых терранов" и прочую пропагандистскую чушь, задумайся: до соловьёвского мастерства оболванивания населения ты не дотягиваешь - талантом не вышел, прозябаешь тут на небольшом портальчике за небольшие деньги. Если это действительно твои взгляды - может тебе повоевать против "Кровавого Террана" поехать? Или хотя бы пойти на завод дроны для Украины собирать? Эксперт, мля... :)

    14
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Ну, то есть сдулся сравнятель и почетный облизыватель зада тараканища, сказать по теме более нечего. ЧТД. Обтекай.

    0
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Ну ты реально нездоров... :) Сказать есть много чего, но именно сказать, а не пукать в интернете анонимно. В жизни-то ты небось так вокруг себя какашками не раскидываешься - молчишь в тряпочку и ходишь агитировать за права некрофилов и еще какую-нибудь дрянь вроде Стамбульской конвенции. А здесь воспалённым мозгом пытаешься сравнивать кислое с длинным и рассказывать старый советский анекдот "наш спутник - разведчик, а их спутник - шпион". Приди в себя, оглянись! Хотя нет, не надо: будь и дальше местным клоуном. Хоть и забавным только местами...

    7
    0
Читать все комментарии

