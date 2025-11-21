Каким образом прекращение последних регулярных маршрутов в соседние государства может повлиять на их внешнюю политику? Вопрос, конечно, интересный — но в Национальном объединении на него уже давно дали однозначный ответ. Все, что связывает, даже теоретически, с Москвой и Минском, обязано быть ритуально разорвано.

«Порождает дополнительные риски безопасности»

Группа заинтересованных парламентариев из Нацобъединения обратились к министру сообщений Атису Швинке («Прогрессивные») через Комиссию Сейма по запросам.

Главе ведомства напомнили сказанное им же на заседании Кабинета Министров от 7 октября: «В связи с нынешней геополитической ситуацией и призывом правительства к жителям Латвии воздержаться от поездок в Беларусь и Россию, констатировано увеличение потока нерегулярных, организованных автобусных перевозок, а также заторы транспортных средств на приграничных дорогах. Эта ситуация порождает дополнительные риски безопасности, в том числе угрозы нелегальной миграции, разведки и вербовки граждан иностранными спецслужбами. Поэтому необходимо установить ограничения для международных нерегулярных пассажирских перевозок, пересекающих эти государственные границы».

Таким образом, с 1 ноября согласно подготовленному Министерством сообщений распоряжению, нерегулярные рейсы — в т.ч. туристические, были запрещены.

Однако, как продолжают депутаты, «несмотря на постоянные предложения общества и депутатов Сейма прекратить сотрудничество всех видов с государством-агрессором Россией, которое уже четвертый год разворачивает полномасштабную войну с Украиной и ее жителями, а также ее союзницей в этой преступной войне — Беларусью, нынешнее правительство и возглавляемое Вами министерство лишь декларативно выражает необходимость прекращения сотрудничества с Россией, чтобы поддержать Украину, или ограничивается малозначительными решениями, не проводя целенаправленных и широких мероприятий по ограничению экономических и социальных связей России».

Тут, думается, националисты полемически заострили. Вряд ли «малозначительными» могут являться запреты на: авиаперелеты, железнодорожное сообщение, морские перевозки, въезд автомобилей с российскими номерами. Все эти меры были предприняты именно по линии Минсообщений. И, если не самим А.Швинкой, то в свою бытность министром он их только поддерживал и углублял.

Что еще должно произойти?

Со своей стороны, Сейм в феврале в большинстве проголосовал за проект решения «О запрете общественных пассажирских перевозок в и из России и Беларуси». В документе со ссылкой на Службу государственной безопасности упоминались риски «действий спецслужб государств-агрессоров против подданных Латвии», в т.ч. провокаций, а также провоза подверженных санкциям товаров.

До 17 марта Кабинету Министров вменялось в обязанность «закрытие погранпунктов для движения общественного пассажирского транспорта». Однако, по данным Автотранспортной дирекции, на осень сего года, имелось целых 13 регулярных маршрутов — в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Смоленск и Минск.

«Что в действительности должно произойти, чтобы Вы как министр сообщений возбудили бы и поставили в повестку дня правительства решение о прекращении пассажиропотока всех видов в и из государств-агрессоров?, – риторически вопрошают национальные депутаты. – Нужно ли России завоевать еще больше земель Украины, надо ли быть еще более зверской, бомбардируя Украину? Или может быть службам безопасности нужно открыть шпионскую сеть или контрабандные каналы, которые в данный миг, возможно, обеспечиваются благодаря еще существующему сообщению общественным транспортом?»

«Решение будет обосновано...»

В ответном письме депутатам, А.Швинка начал с того, что он тоже против всего плохого:

«Мы хотим подчеркнуть, что важно учитывать, что Россия и Белоруссия реализуют элементы направленной против Латвии и ее союзников гибридной деятельности и гибридной войны, в том числе мероприятия по вербовке человеческих ресурсов. Ограничение перевозок является превентивной мерой государственной безопасности, соответствующей обязательствам Латвии как государства-участника ЕС и НАТО, именно поэтому и министерство, и министр начали активные действия по их сдерживанию».

Относительно регулярных маршрутов в соседние государства у министра несколько иные данные, чем у депутатов: есть 4 варианта, как попасть в РФ, и 3 — в РБ. Зато, Автотранспортная дирекция уже подготовила «оценку правовых аспектов прекращения выдачи разрешений на новые маршруты и непродления срока действия выданных...».

Министерство сообщений также разрабатывает проект решения Кабинета Министров – «дабы установить ограничения на проведение регулярных пассажирских международных перевозок автобусами в Россию и Беларусь, либо аннулировав имеющиеся маршрутные разрешений, либо не продлив срока их действия».

«Решение, – обещает глава Минсообщения, – будет обосновано соображениями безопасности, в том числе рисками нелегальной миграции, угрозами разведки и вербовки, а также геополитической ситуацией, и предусматривает возможность переоценить решение, если изменятся обстоятельства безопасности, обеспечив соразмерность в соответствии с 13-й статьей Административно-процессуального закона».

Предупредят за месяц

Между прочим, Латвия все еще выполняет давным-давно заключенные соглашения о перевозках с Россией (от 13.01.1994) и Беларусью (от 1.02.1995). Хотя и они «не запрещают устанавливать временные ограничения на пересечение границы в силу соображений безопасности». Соглашение о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (INTERBUS), подписанное в Брюсселе 28 сентября 2000 года, также «не возлагает обязанности обеспечивать пересечение границы через все пограничные пункты».

Министерство поясняет также, что для соблюдения законности, оно обязано по меньшей мере за 30 дней предупредить «юридические лица частного права», т.е. перевозчиков, о прекращении действия разрешений. В любом случае, «Автотранспортная дирекция готова осуществить эти ограничения...»

«Одновременно нужно принимать во внимание, что со стороны перевозчиков существует риск, что будут потребованы компенсации, – указывает А.Швинка. – Тем самым данная ситуация может породить финансовые потери для государства. Для долгосрочного решения Министерство сообщения в данный миг оценивает необходимость исправить Закон об автоперевозках или правила КМ N 37, включив оценку риска безопасности как основание для ограничения или прекращения выдачи разрешений».

Литва и Эстония запрещать не торопятся

Что интересно, кроме России и Беларуси, упоминаются также «другие вовлеченные государства, например, Республика Молдова».

«Кроме того, по информации, полученной от компетентных органов Эстонии и Литвы, в Литве сейчас обслуживаются 29 пассажирских регулярных международных маршрутов автобусами в Россию и Беларусь. Из Эстонии нет прямых регулярных пассажирских международных маршрутов в Беларусь, а используются соединительные маршруты. Для сообщения с Россией из Эстонии существует значительное количество маршрутов в Санкт-Петербург.

В связи с этим единый и согласованный подход государств Балтии и ЕС к ограничениям пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию для укрепления безопасности региона и предотвращения переброса рисков между государствами является важным, чтобы ограничения оказали существенное влияние».

В общем, до конца сего года пока что билеты покупать — можно. Но — следим за новостями!