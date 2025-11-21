Baltijas balss logotype
Мурниеце высказалась за Украину: текущий план России и США неприемлем! 5 2129

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мурниеце высказалась за Украину: текущий план России и США неприемлем!
ФОТО: LETA

Трудно представить, что Украина сейчас может согласиться на предложенный США план окончания войны, так как он включает только российские интересы, сказала агентству ЛЕТА депутат Сейма, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение).

По ее мнению, мирный план из 28 пунктов, который сейчас находится на столе, фактически отражает только требования России, а позиция Украины в нем должным образом не учтена.

Мурниеце подчеркнула, что, согласно общедоступной информации, этот план основан на переговорах между Россией и США. По ее мнению, следует учитывать, что Россия является агрессором, а Украина героически защищается в этой войне, поэтому любой мирный план должен быть справедливым и устойчивым.

Она напомнила, что встречалась с рядом высокопоставленных украинских чиновников, включая президента Зеленского, и, учитывая их слова, трудно представить, что Украина согласится на план, предусматривающий отказ от членства в НАТО или значительное сокращение армии. Украинская сторона уже дала понять, что не согласна с таким планом, добавила Мурниеце. Мурниеце считает, что над таким планом должны работать не только Россия и США, но и Украина, Европейская комиссия и страны-члены ЕС. Она выразила сожаление, что до сих пор не было проведено переговоров, в том числе и с Украиной, поскольку нынешний план не гарантирует справедливого и прочного мира.

Она подчеркнула, что мирные переговоры должны продолжаться, чтобы агрессор не извлек выгоду из развязанной им войны и чтобы Украина могла продолжить свое восстановление.

Из проекта, просочившегося в прессу, следует, что предложенный США план окончания войны в Украине включает не только сохранение оккупированных территорий под контролем России, но и обязательство Украины не вступать в НАТО, отказ от расширения альянса и возвращение России в G8.

Киев также должен отказаться от идеи размещения в Украине западных миротворцев, хотя европейские военные самолеты будут размещены в Польше для защиты Украины.

#НАТО #США #Украина #война #дипломатия #внешняя политика #мирные переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Крайне ценное мнение для американцев, а особенно для России. "Ламочка, ваша фамилия Мухина - вы пролетаете. Не Мухина, а Мурниеце? Да всё равно пролетаете...".

    20
    1
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Сейчас Трамп решит вопрос с главами Германии,Франции и Великобритании ,что то им пообещав,потому как при дележе Украины их как то обошли и тема будет закрыта. Никто мнением болонок из колоний утруждаться не будет...Кормушка прикрывается по обороне ,никак?Какая печаль😀😀😀 Где ж теперь врага то искать?Кто ж теперь нападет на бедную Латвию? Останутся только инопланетяне ,поэтому тему обороны не снимут,ведь инопланетяне похлеще враг,чем Россия...Надо ещё утроить денег на оборону ..😀 А олигархи России получат 18 трл долларов на приобретенных территориях,которыми поделятся с Трампом и Израилем.Трамп и Израиль на оставшихся Украине территориях тоже получат свое... В итоге кто выиграл,?Ну точно не русские и украинцы. Два пункта выполнено :и славян сократили на миллион,и заработали около 40трл.долларов на круг .. О какой борьбе с нацизмом могла идти речь,если у всех заинтересованных лиц даже Главные раввины стран из одной и той же синагоги?!😋😈👽🔯

    23
    4
  • NB
    Nose Bose
    21-го ноября

    мнение скольки % ЕС эта мадам представляет? В пределах погрешности? :)

    41
    1
  • Д
    Дед
    21-го ноября

    Боюсь мнение этой мадамы и всех кто там высказывается на валоде, учитываться не будет. Для них сейчас помолчать самое золото, чтобы забыли о них и не попали в горнило дележа.

    48
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Вот где тварь! Ей всё ещё мало убитых людей!!!

    53
    1
Читать все комментарии

