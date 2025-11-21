Трудно представить, что Украина сейчас может согласиться на предложенный США план окончания войны, так как он включает только российские интересы, сказала агентству ЛЕТА депутат Сейма, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение).

По ее мнению, мирный план из 28 пунктов, который сейчас находится на столе, фактически отражает только требования России, а позиция Украины в нем должным образом не учтена.

Мурниеце подчеркнула, что, согласно общедоступной информации, этот план основан на переговорах между Россией и США. По ее мнению, следует учитывать, что Россия является агрессором, а Украина героически защищается в этой войне, поэтому любой мирный план должен быть справедливым и устойчивым.

Она напомнила, что встречалась с рядом высокопоставленных украинских чиновников, включая президента Зеленского, и, учитывая их слова, трудно представить, что Украина согласится на план, предусматривающий отказ от членства в НАТО или значительное сокращение армии. Украинская сторона уже дала понять, что не согласна с таким планом, добавила Мурниеце. Мурниеце считает, что над таким планом должны работать не только Россия и США, но и Украина, Европейская комиссия и страны-члены ЕС. Она выразила сожаление, что до сих пор не было проведено переговоров, в том числе и с Украиной, поскольку нынешний план не гарантирует справедливого и прочного мира.

Она подчеркнула, что мирные переговоры должны продолжаться, чтобы агрессор не извлек выгоду из развязанной им войны и чтобы Украина могла продолжить свое восстановление.

Из проекта, просочившегося в прессу, следует, что предложенный США план окончания войны в Украине включает не только сохранение оккупированных территорий под контролем России, но и обязательство Украины не вступать в НАТО, отказ от расширения альянса и возвращение России в G8.

Киев также должен отказаться от идеи размещения в Украине западных миротворцев, хотя европейские военные самолеты будут размещены в Польше для защиты Украины.