Не существует никаких «они» и «мы» - Ринкевич высказался на злобу дня 3 2827

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
tv24
Изображение к статье: Не существует никаких «они» и «мы» - Ринкевич высказался на злобу дня
ФОТО: LETA

Президент Эдгарс Ринкевич настаивает на том, что нужно ответственнее относиться к своим публикациям в социальных сетях.

«Мне тоже не нравится способ, которым люди обсуждают то или иное. К сожалению, эпоха современных технологий имеет как положительные, так и отрицательные стороны», — отметил Ринкевич о происходящем в социальных сетях в программе «Dienas personība ar Veltu Puriņu» на телеканале TV24.

«Если ты просто сидишь в планшете, не видишь своего оппонента, гонишь на него и при этом остаешься анонимным или даже делаешь это в открытую, это многое разрушает», — считает президент.

Ринкевич призывает людей более внимательно и критически относиться к информации в социальных сетях.

«Главный вопрос заключается в том, насколько мы верим тому, что пишут в социальных сетях, принимая это за правду и мнение большинства населения. Хотя публикации в социальных сетях X, Facebook, TikTok или Instagram могут быть совершенно разными», — подчеркивает он.

Президент призывает каждого взять на себя ответственность за то, что они пишут в социальных сетях.

«Мы все являемся одним обществом, не существует «они» и «мы». «Они» и «мы» часто появляются в результате наших собственных действий», — заявляет Ринкевич.

#президент #общество #технологии #социальные сети #информация #критика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • П
    Процион
    21-го ноября

    Мы все являемся одним обществом, не существует «они» и «мы», — заявляет Ринкевич. Вы, Ринкевичс, эти слова скажите депутатк Рижской думы Ланге. У неё прямо противоположное мнение, причём мнение агрессивное и опасное даже для Президента ЛР.

    15
    1
  • Д
    Дед
    21-го ноября

    Я плачу налоги больше половины заработанного, а правительство эти заработанные мною деньги отдает коррумпированной Украине или разворовывает на местных проектах, унижая и лишая образования русских детей, выгоняя и обворовывая стариков, которые виноваты лишь в том, что они русские, и это все МЫ? Нет, это ВЫ преступники, воры и нацисты!

    47
    4
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Есть только одно правильное мнение-это наше,сказал Ринкевич и наших подконтрольных СМИ и наших пишущих(подумал он)😈

    42
    4
Читать все комментарии

