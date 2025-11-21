Президент Эдгарс Ринкевич настаивает на том, что нужно ответственнее относиться к своим публикациям в социальных сетях.

«Мне тоже не нравится способ, которым люди обсуждают то или иное. К сожалению, эпоха современных технологий имеет как положительные, так и отрицательные стороны», — отметил Ринкевич о происходящем в социальных сетях в программе «Dienas personība ar Veltu Puriņu» на телеканале TV24.

«Если ты просто сидишь в планшете, не видишь своего оппонента, гонишь на него и при этом остаешься анонимным или даже делаешь это в открытую, это многое разрушает», — считает президент.

Ринкевич призывает людей более внимательно и критически относиться к информации в социальных сетях.

«Главный вопрос заключается в том, насколько мы верим тому, что пишут в социальных сетях, принимая это за правду и мнение большинства населения. Хотя публикации в социальных сетях X, Facebook, TikTok или Instagram могут быть совершенно разными», — подчеркивает он.

Президент призывает каждого взять на себя ответственность за то, что они пишут в социальных сетях.

«Мы все являемся одним обществом, не существует «они» и «мы». «Они» и «мы» часто появляются в результате наших собственных действий», — заявляет Ринкевич.