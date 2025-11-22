Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы объявил закупку на услуги мойки автомобилей департамента, свидетельствует информация, опубликованная в Электронной системе закупок, сообщает LETA.

Закупка разделена на две части — ручная мойка автомобилей в Риге и мойка автомобилей на автомойках самообслуживания в Риге.

Общая предполагаемая сумма договора составляет 21 000 евро, из которых 12 000 евро департамент может выделить на ручную мойку автомобилей, а 9 000 евро — на мойку в автомойках самообслуживания.

Ручная мойка автомобилей в Риге планируется для случаев, когда необходима полная мойка транспортного средства с участием персонала, в том числе если автомобиль особенно загрязнён, требуется сушка кузова, уборка салона или предоставление других дополнительных услуг.

В свою очередь, мойку на автомойках самообслуживания планируется использовать для повседневной внешней чистки автомобилей.

Предложения в рамках закупки можно подавать до 4 декабря.