Департамент Рижской думы ищет мойщика автомобилей 3 3550

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Департамент Рижской думы ищет мойщика автомобилей
ФОТО: LETA

Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы объявил закупку на услуги мойки автомобилей департамента, свидетельствует информация, опубликованная в Электронной системе закупок, сообщает LETA.

Закупка разделена на две части — ручная мойка автомобилей в Риге и мойка автомобилей на автомойках самообслуживания в Риге.

Общая предполагаемая сумма договора составляет 21 000 евро, из которых 12 000 евро департамент может выделить на ручную мойку автомобилей, а 9 000 евро — на мойку в автомойках самообслуживания.

Ручная мойка автомобилей в Риге планируется для случаев, когда необходима полная мойка транспортного средства с участием персонала, в том числе если автомобиль особенно загрязнён, требуется сушка кузова, уборка салона или предоставление других дополнительных услуг.

В свою очередь, мойку на автомойках самообслуживания планируется использовать для повседневной внешней чистки автомобилей.

Предложения в рамках закупки можно подавать до 4 декабря.

#Рига #автомобили #чистка #закупка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
2
3
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    О, наконец-то у наших Добрых Сарказмов появится возможность поучаствовать в продвижении Латвии к светлому будущему! За 1500 евро в месяц выгре.бать из салонов "Тесл" и "Лексусов" депутатскую бл.евотину. И гордиться, гордиться!

    23
    1
  • NB
    Nose Bose
    Мимо проходил
    22-го ноября

    так это, мало того, что брутто, так еще и с пвн :)

    15
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Ничего, остальное восполнят патриотизЬмом. Да, и на Украину чтобы жертвовали не менее половины заработка...

    7
    0
Читать все комментарии

Видео