«Работа должна быть оценена», — заявил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в эфире передачи Krustpunktā на Латвийском радио 1, комментируя, почему в министерствах по-прежнему щедро выплачиваются надбавки и премии, несмотря на объявленную экономию средств, пишет nra.lv.

Он признал, что даже 20-процентная надбавка является значительной суммой для получателей высоких зарплат. Однако в государственной службе работают и те, кто получает «на руки» 1000 евро или немного больше, и в их случае выплата 20% за дополнительную работу или обязанности — это не такая уж большая сумма.

Финансирование этих выплат обеспечивается за счёт коллективных соглашений, экономии на отоплении и других расходах. Людей стараются мотивировать, в том числе компенсируя работу в выходные дни — по субботам и воскресеньям.

«Наша работа в государственной службе не начинается в восемь и не заканчивается в пять — она очень ненормированная. От нас много требуют, и это делается, и это законно», — рассказал Кронбергс.

Он также признал, что выплаты премий и надбавок планируется сокращать, поскольку значительные финансовые ресурсы необходимы и для других нужд. В то же время Кронбергс уверен, что сотрудников необходимо мотивировать, ведь в госуправлении по-прежнему велика текучесть кадров, особенно там, где особенно нужен рабочий персонал. «Если мы не будем мотивировать, текучка продолжится, и, возможно, мы не достигнем нужного результата», — добавил он.

