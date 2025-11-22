Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Операция «Ликвидация»: Фонд интеграции общества отделался легким испугом 3 1208

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Операция «Ликвидация»: Фонд интеграции общества отделался легким испугом
ФОТО: LETA

Нынешние правящие демонстрируют удивительную способность ссориться не по важным для страны и общества вопросам, а по… второстепенным.

Совсем недавно мы были свидетелями неистового противостояния по Стамбульской конвенции - правительство уже фактически висело на волоске, но затем опытнейшим политикам «Нового Единства» не без помощи президента удалось «утихомирить» и часть правой оппозиции, и партнеров в лице Союза зеленых и крестьян.

И вот на днях случилось во власти новое землетрясение - на сей раз из-за предложения все тех же «бунтарей» - «зеленых крестьян», которые предложили «реорганизовать» Фонд интеграции общества (ФИО), сэкономив, по расчетам «зеленых крестьян» почти 2 миллиона евро.

Закрыть и все!

Хотя политики использовали слово «реорганизация», на самом деле всем было понятно, что речь идет о ликвидации ФИО, поскольку «зеленые крестьяне» предложили его функции перераспределить между тремя министерствами, отобрав, соответственно, и бюджетные ассигнования, и те средства еврофондов, которыми оперирует ФИО.

Можно только гадать, какую главную цель преследовали «зеленые крестьяне» - попытаться за счет атаки на непопулярное и непонятное народу ведомство поднять свой заметно снизившийся рейтинг, торпедировать «надоевшее» им правительство или просто использовать данное предложения для торга — к примеру, по другим важным для «зеленых крестьян» бюджетным позициям.

Месть или просто холодный расчет?

Так или иначе, но «направление удара» было выбрано «зелеными крестьянами» правильное. Во-первых, о необходимости как-то реформировать или вообще провести ревизию всей политики интеграции твердят все — и социальные партнеры правительства (жесткую критику ФИО адресовала конфедерация работодателей), и исследователи «Провидус», которые констатировали серьезные недостатки в политике интеграции, в том числе и в отношении украинских беженцев, и вся сеймовская оппозиция…

Во-вторых, ФИО занимается и выделением финансирования (гранты) неправительственным организациям, многие из которых недавно ну очень активно выступали против законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции. Иными словами, и у «зеленых крестьян», и у остальных сторонников выхода из этой конвенции «имеется зуб» на ФИО и тех, кого они финансово поддерживают.

В-третьих, многие программы ФИО действительно очень непрозрачны, а результаты сомнительны, на что указывал и Госконтроль во время недавней ревизии в Фонде.

Самое же главное - «зеленые крестьяне» знали, что если это предложение о фактической ликвидации ФИО дойдет до голосования, то оно будет принято, поскольку вся оппозиция будет готова это поддержать, в том числе и с целью снова раскачать правительственную лодку.

Это прекрасно поняли и партнеры «зеленых крестьян» по правительству. Они не могли допустить «расправы» над ФИО, иначе бы получилось, что они де-факто сдали тех общественных активистов, которые все последние недели так активно и даже рьяно выступали против законопроекта о выходе из конвенции.

Если абстрагироваться от эмоций и политических игр, а смотреть, что называется, в суть вопроса, то во многом претензии и «зеленых крестьян», и оппозиции к ФИО и к реализации политики интеграции обоснованы.

Зачем нам этот Фонд?!

Только на содержание аппарата ФИО (не считая административных расходов) в этом году было истрачено 711 тысяч евро, а в следующем было запланировано — 693 тысячи.

Штатных работников немного, но их средняя зарплата тоже немаленькая — 3,1 тысячи евро. При этом ФИО привлекает еще значительное число внештатных консультантов — на администрирование проектов. Общий же бюджет ФИО приближается к 40 миллионам.

Царит полный хаос

Во время недавней дискуссии в программе "Kas notiek Latvijā?" на Латвийском ТВ выяснилось, что и в отчетах о деятельности ФИО царит полный хаос. Так совершенно неясно, сколько курсов латышского языка и для какого количества тех же неграждан было проведено и сколько на это было затрачено средств.

Глава конфедерации работодателей Каспарс Горкшс в том же эфире ссылался на пояснения минфина, из которых следует, что обучение латышскому прошли 53 человека и, если разделить общую сумму, то получалось, что на обучение одного якобы истрачено более 70 тысяч евро, что звучит просто дико. Правда, потом ФИО заявило, что это неверные данные.

В любом случае, «что-то в консерватории не так» и действительно давно уже нужно было с эффективностью и целесообразностью существования Фонда интеграции общества разбираться.

Однако… «чуда не случилось» - на последнем заседании коалиционного совета «Новому Единству» и партии «Прогрессивные» снова удалось (как и в случае со Стамбульской конвенцией) уговорить «зеленых крестьян» пойти «на компромисс», то бишь сдать свои позиции - «зеленые крестьяне» в итоге отказались от своего предложения ликвидировать ФИО, взамен получив обещание провести в следующем году функциональный аудит ФИО.

Всем очевидно, чем это все закончится — аудит явно затянется до выборов, а там уже придут к власти новые Сейм и правительство и всем будет не до судьбы маленькой такой конторки. И хотя «зеленые крестьяне» уверяют, что они никакого торга по этому поводу не устраивали, но, по признанию, их партнеров, «зеленые крестьяне» должны быть довольны результатом — целый ряд их бюджетных предложений в итоге будут поддержаны, в том числе в сфере здравоохранения. Напомним, что бюджет во втором (окончательном) чтении Сейм будет принимать в первых числах декабря.

Неприкасаемые и непотопляемые

Как оценят избиратели такие кульбиты «зеленых крестьян», — узнаем уже относительно скоро: выборы в Сейм пройдут в начале октября следующего года.

Но сегодня понятно одно: никаких реорганизаций, ликвидаций и даже реформ в госуправлении ждать не приходится. Будут только какие-то несущественные, косметические изменения. Никто в преддверии выборов не позволит покушаться на весомую часть электората — чиновничество!

Читайте нас также:
#выборы #Сейм #общество #бюджет #реформы #оппозиция #правительство #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
5
0
1
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Заголовок неточный: "Фонд интеграции общества рБделался лёгким испугом".

    5
    2
  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Интересно, у Трампа с Путиным есть договоренность, чтобы антикоррупционные выступления провести в Латвии? Я понимаю, что цифирки будут не те, но воруют не по детски!

    23
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    22-го ноября

    Крадут как не в себя. Но наших "добрых сарказмов" на этой ветке не увидишь: тут нет повода поплакать, что все неприятности - от "Кровавого Террана", который не даёт нашим светлым эльфам писать радугой и какать роховыми лепестками...

    14
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео