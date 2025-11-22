Нынешние правящие демонстрируют удивительную способность ссориться не по важным для страны и общества вопросам, а по… второстепенным.

Совсем недавно мы были свидетелями неистового противостояния по Стамбульской конвенции - правительство уже фактически висело на волоске, но затем опытнейшим политикам «Нового Единства» не без помощи президента удалось «утихомирить» и часть правой оппозиции, и партнеров в лице Союза зеленых и крестьян.

И вот на днях случилось во власти новое землетрясение - на сей раз из-за предложения все тех же «бунтарей» - «зеленых крестьян», которые предложили «реорганизовать» Фонд интеграции общества (ФИО), сэкономив, по расчетам «зеленых крестьян» почти 2 миллиона евро.

Закрыть и все!

Хотя политики использовали слово «реорганизация», на самом деле всем было понятно, что речь идет о ликвидации ФИО, поскольку «зеленые крестьяне» предложили его функции перераспределить между тремя министерствами, отобрав, соответственно, и бюджетные ассигнования, и те средства еврофондов, которыми оперирует ФИО.

Можно только гадать, какую главную цель преследовали «зеленые крестьяне» - попытаться за счет атаки на непопулярное и непонятное народу ведомство поднять свой заметно снизившийся рейтинг, торпедировать «надоевшее» им правительство или просто использовать данное предложения для торга — к примеру, по другим важным для «зеленых крестьян» бюджетным позициям.

Месть или просто холодный расчет?

Так или иначе, но «направление удара» было выбрано «зелеными крестьянами» правильное. Во-первых, о необходимости как-то реформировать или вообще провести ревизию всей политики интеграции твердят все — и социальные партнеры правительства (жесткую критику ФИО адресовала конфедерация работодателей), и исследователи «Провидус», которые констатировали серьезные недостатки в политике интеграции, в том числе и в отношении украинских беженцев, и вся сеймовская оппозиция…

Во-вторых, ФИО занимается и выделением финансирования (гранты) неправительственным организациям, многие из которых недавно ну очень активно выступали против законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции. Иными словами, и у «зеленых крестьян», и у остальных сторонников выхода из этой конвенции «имеется зуб» на ФИО и тех, кого они финансово поддерживают.

В-третьих, многие программы ФИО действительно очень непрозрачны, а результаты сомнительны, на что указывал и Госконтроль во время недавней ревизии в Фонде.

Самое же главное - «зеленые крестьяне» знали, что если это предложение о фактической ликвидации ФИО дойдет до голосования, то оно будет принято, поскольку вся оппозиция будет готова это поддержать, в том числе и с целью снова раскачать правительственную лодку.

Это прекрасно поняли и партнеры «зеленых крестьян» по правительству. Они не могли допустить «расправы» над ФИО, иначе бы получилось, что они де-факто сдали тех общественных активистов, которые все последние недели так активно и даже рьяно выступали против законопроекта о выходе из конвенции.

Если абстрагироваться от эмоций и политических игр, а смотреть, что называется, в суть вопроса, то во многом претензии и «зеленых крестьян», и оппозиции к ФИО и к реализации политики интеграции обоснованы.

Зачем нам этот Фонд?!

Только на содержание аппарата ФИО (не считая административных расходов) в этом году было истрачено 711 тысяч евро, а в следующем было запланировано — 693 тысячи.

Штатных работников немного, но их средняя зарплата тоже немаленькая — 3,1 тысячи евро. При этом ФИО привлекает еще значительное число внештатных консультантов — на администрирование проектов. Общий же бюджет ФИО приближается к 40 миллионам.

Царит полный хаос

Во время недавней дискуссии в программе "Kas notiek Latvijā?" на Латвийском ТВ выяснилось, что и в отчетах о деятельности ФИО царит полный хаос. Так совершенно неясно, сколько курсов латышского языка и для какого количества тех же неграждан было проведено и сколько на это было затрачено средств.

Глава конфедерации работодателей Каспарс Горкшс в том же эфире ссылался на пояснения минфина, из которых следует, что обучение латышскому прошли 53 человека и, если разделить общую сумму, то получалось, что на обучение одного якобы истрачено более 70 тысяч евро, что звучит просто дико. Правда, потом ФИО заявило, что это неверные данные.

В любом случае, «что-то в консерватории не так» и действительно давно уже нужно было с эффективностью и целесообразностью существования Фонда интеграции общества разбираться.

Однако… «чуда не случилось» - на последнем заседании коалиционного совета «Новому Единству» и партии «Прогрессивные» снова удалось (как и в случае со Стамбульской конвенцией) уговорить «зеленых крестьян» пойти «на компромисс», то бишь сдать свои позиции - «зеленые крестьяне» в итоге отказались от своего предложения ликвидировать ФИО, взамен получив обещание провести в следующем году функциональный аудит ФИО.

Всем очевидно, чем это все закончится — аудит явно затянется до выборов, а там уже придут к власти новые Сейм и правительство и всем будет не до судьбы маленькой такой конторки. И хотя «зеленые крестьяне» уверяют, что они никакого торга по этому поводу не устраивали, но, по признанию, их партнеров, «зеленые крестьяне» должны быть довольны результатом — целый ряд их бюджетных предложений в итоге будут поддержаны, в том числе в сфере здравоохранения. Напомним, что бюджет во втором (окончательном) чтении Сейм будет принимать в первых числах декабря.

Неприкасаемые и непотопляемые

Как оценят избиратели такие кульбиты «зеленых крестьян», — узнаем уже относительно скоро: выборы в Сейм пройдут в начале октября следующего года.

Но сегодня понятно одно: никаких реорганизаций, ликвидаций и даже реформ в госуправлении ждать не приходится. Будут только какие-то несущественные, косметические изменения. Никто в преддверии выборов не позволит покушаться на весомую часть электората — чиновничество!