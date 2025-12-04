Baltijas balss logotype
«Мы можем оказаться в ситуации, когда латышей заместят иностранцы» - националист 5 1262

Политика
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Депутат Сейма категорически против притока в страну граждан третьих стран.

Депутат Сейма категорически против притока в страну граждан третьих стран.

Во время дискуссии в программе "Kas notiek Latvijā?" на Латвийском ТВ, посвященной проблеме миграции, депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение) усомнился в возможности интеграции граждан третьих стран:

"У нас в стране есть мигранты, которые сюда прибыли во время советской оккупации. Огромная часть из них так и не интегрировалась, не влилась в наше общество. Новая же волна иммиграции на фоне негативной рождаемости - у нас рекордно низкая рождаемость за последние 100 лет! - приведет к замещению латышей иностранцами. Я считаю, что в нынешней ситуации никакая интеграция граждан третьих стран невозможна".

#Латвия #демография #миграция #общество #интеграция
Эдуард Эльдаров
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(5)
  • 010725
    010725
    4-го декабря

    Не "можем оказаться", а "обязательно окажемся". Не захотели жить рядом стеми, кто хотел жить вместе с вами, ок теперь здесь будут жить вместо вас.

    5
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го декабря

    Ну давайте будем честны, ну какая латышская национальность, давайте сделаем генетический тест всем членам VL и посморим что там намешано, ну какая может быть борьба за чистоту нации в 2025 году в маленькой стране переходившей из рук в руки последние 1000 лет? Может быть чистая кровь будет у выходцев с хуторов где поколениями семьи жили в изоляции и близкие родственники вступали в браки... но это не так чтоыб основа здорового народа.

    6
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Юнеско, кажется, считала, что даже если никого сюда не завозить понятие "латышская национальность" исчезнет примерно к 2100-му году. Потом внесли коррестивы - к 2050-му. Блягодаря Домбраве, Парадниексу и прочим жертвам генетических экспериментов теперь я могу спокойно дожить до этого события. Спасибо нациоАналам за развал нации!

    3
    2
  • Е
    Ехидный
    4-го декабря

    русские его не устраивали ??? теперь будет учить Коран , а о свиной рульке придется забыть !!!!

    33
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    Ничего страшного! Новая, молодая кровь ещё никогда и ни одной нации не вредила.

    20
    0
Читать все комментарии

Видео