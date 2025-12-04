Во время дискуссии в программе "Kas notiek Latvijā?" на Латвийском ТВ, посвященной проблеме миграции, депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение) усомнился в возможности интеграции граждан третьих стран:

"У нас в стране есть мигранты, которые сюда прибыли во время советской оккупации. Огромная часть из них так и не интегрировалась, не влилась в наше общество. Новая же волна иммиграции на фоне негативной рождаемости - у нас рекордно низкая рождаемость за последние 100 лет! - приведет к замещению латышей иностранцами. Я считаю, что в нынешней ситуации никакая интеграция граждан третьих стран невозможна".