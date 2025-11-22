Baltijas balss logotype
«Прогрессивные» не собираются покидать это правительство 1 264

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Прогрессивные» не собираются покидать это правительство
ФОТО: LETA

Партия «Прогрессивные» не планирует выходить из нынешнего правительства, такую позицию агентству LETA выразил сопредседатель партии и руководитель парламентской фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев.

«Мы не видим в этом оснований. Союз "зеленых" и крестьян два месяца раскачивает коалицию и старается создать впечатление, что это делаем мы, но общество не глупо — оно видит, что происходит на самом деле», — заявил он.

На данный момент приоритетом политической силы является принятие государственного бюджета, которое ожидается через две недели. По поводу политической ситуации после утверждения бюджета пока рассуждать рано.

«Решающая роль будет у “Нового Единства” и их видения дальнейшей совместной работы», — отметил Шуваев.

Политик сослался на начатую Генпрокуратурой проверку в связи с выделением поддержки деревообрабатывающей отрасли. По его словам, говорить о политической ответственности можно будет после выяснения, было ли дополнительное финансирование законным.

«Политики не могут уклониться от ответственности», — подчеркнул Шуваев, добавив, что даже оппозиция в Сейме не уделила этой теме должного внимания.

Ситуации в Министерстве земледелия также уделили внимание на съезде «Прогрессивных» в субботу. Обращаясь к членам партии, Шуваев заявил, что скандал в министерстве свидетельствует о том, что политика 90-х никуда не исчезла — мы всё ещё живём в стране, где влиятельные миллионеры способны пролоббировать для себя выгодные политические решения. В результате страдает благосостояние общества.

В следующем политическом цикле «Прогрессивные» будут сосредоточены на развитии устойчивой экономики и решении проблемы высокой стоимости жизни. Ещё один приоритет партии — политика без узких интересов и коррупции.

В случае прохождения в Сейм партия «Прогрессивные» не будет сотрудничать с политической силой «Латвия на первом месте» во главе с Айнаром Шлесерсом, а также с партиями «За стабильность!» и «Суверенная власть», подтвердил Шуваев.

Как уже сообщалось, сегодня на съезде «Прогрессивные» встречаются с предпринимателями и обсуждают приоритеты на год парламентских выборов, сообщили в партии.

#выборы #коррупция #бюджет #лоббирование #правительство #экономика #политика
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го ноября

    Так оголтело, со всех ног рвались к корыту и что теперь уходить? Ну уж нет!

    8
    1

Видео