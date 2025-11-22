Baltijas balss logotype
Ринкевич прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Латвии 19 5231

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Латвии
ФОТО: LETA

Следует ли рассматривать ядерное оружие как средство сдерживания в контексте обороны малых стран, таких как государства Балтии? Президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире TV24 признал, что в мире наблюдается тенденция к разрушению прежних самоочевидных вещей и возникновению новых процессов, и всё больше стран будут развивать ядерное оружие, пишет nra.lv.

Глава государства заявил, что Латвия является частью более крупного альянса, в который входят три ядерные державы — США, Великобритания и Франция, и существует так называемый общий ядерный зонтик.

Ринкевич отметил, что ему известно о дискуссиях по поводу того, нужны ли нам собственные ядерные вооружения — это вопрос, требующий значительных ресурсов и технологий. "Это такая риторика", — сказал президент.

Если мы увидим, что в мире продолжится риторика испытаний ядерного оружия и шантаж с использованием ядерной эскалации, президент Латвии допускает, что всё больше государств в мире будут стремиться к развитию собственных ядерных вооружений. Такие страны уже существуют — например, Индия, Пакистан и Северная Корея.

nra.lv

#ядерное оружие #Латвия #безопасность #геополитика #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(19)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го ноября

    Ну зачем же так нервничать? Я совсем непротив, если его разместят равномерно по всей территории Латвии, например в Кулдиге, Талси и Салдусе, прикрыть регион Курземе. А также в Лимбажи, Валмиере и Цесисе, прикрыть регион Видземе. Размещение в Алуксне, Гулбене и Мадоне, может прикрыть регион Латгале. А вот Земгале, вполне могут прикрывать Айзкраукле, Лиелварде и Огре! На дальних, так сказать от города Риги рубежах.

    3
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Mr.FGJCNJK
    23-го ноября

    И тогда !!! Небольшую, подержанную, тактическую боеголовку можно будет приобрети на Латгальском рынке, или в SS.LV ! ))))

    1
    0
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    22-го ноября

    И кто ж гомикам ядерное оружие то даст? )))))

    30
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го ноября

    именно поэтому Трамп отказался поставлять Томагавки. ему по дип каналу обьяснили о последствиях

    30
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го ноября

    еще нужно всегда помнить- Советские активировали Систему Периметр. Датчики размещены по всей территории СССР. Полетит все в авторежиме по целям по всему миру

    26
    3
  • ЛЛ
    Лунатик Латуха
    22-го ноября

    35 лет независимости и весь мусор в латвию

    44
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    22-го ноября

    Ядерное оружие ? Хи-хи-хи )))) Может лучше разместим склад больших, чёрных дилдаков, а господин Верховный Главком ? И мегатонную бочку с амэриканским вазэлином.

    36
    4
  • Лк
    Летучий корабль
    22-го ноября

    Господин Ринкевич, вы лучше подумайте о возможности благоприятного размещения в Латвии своих же жителей, чтобы люди массово не разъезжались и также массово не умирали. Куда как лучше для страны было подумать о своих простых гражданах, чтобы в общей для всех стране хотелось бы жить и рожать детей.

    126
    2
  • 22-го ноября

    мы не та страна которая решает такие вопросы

    96
    2
  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Какое оружие? Разместить, значит отдать России, в случае нападения. Всей Латвии не хватит, чтобы охранять то оружие. В течении нескольких часов, после начала конфликта, будет захвачено, какими то передовыми подразделениями. Для ядерного оружия нужен носитель. Латвия ядерную бомбу на велосипедах повезет в Москву?

    54
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Дед
    22-го ноября

    Ерунду пишешь? Ядерные бомбы нам нужны и желательно побольше. Например, если Россия кинет нам одну такую бомбу, так мы потом ей сразу десять.

    10
    24
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го ноября

    Только один вопрос:"ВВ! Зачем писать всякую хрень?" Идиоту же понятно что ни кто и никогда не предложит размещать ядерное оружие не только в Латвии, но и в Прибалтике в принципе. В противном случае Россия получает повод для нанесения превентивного военного удара по места его размещения.

    83
    3
  • lo gos
    lo gos
    22-го ноября

    Да он себе разобраться не может, кто он, баба или мужик, а тут ещё какие-то бомбы, всё так непонятно. Если хозяин даст команду, то побежит сразу исполнять.

    66
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Ну дайте, дайте обезьяне гранату! А вообще общий смысл мнения Ринкевича - а давайте нарисуем у себя на лбу жирную мишень белой краской, чтобы аж из Москвы разглядеть можно было. Ведь первый удар в случае конфликта наносится именно по районам размещения ЯО.

    68
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го ноября

    Прибалтика в ООН зарегистрирована как Мятежная территория. С Военными властями СССР размещение каких либо систем вооружений согласовано?

    31
    5
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го ноября

    Ты к сталину обратись,он подпишет.Он в соседней палате.

    2
    19
  • Мп
    Мимо проходил
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го ноября

    В соседней палате с тобой? Да, я подозревал, что ты пишешь из психушки. Но Твайку у нас закрыли. Ты из украинской психушки пишешь? :)

    12
    2
  • Е
    Ехидный
    22-го ноября

    как обычно туману напустил !!! значит точно размещать будут !!!! мы же всегда впереди паровоза !!!

    34
    5
  • П
    Процион
    22-го ноября

    Хорошо, что у Ринкевичса хватило ума вообще не отвечать на этот идиотский вопрос. Он немного подрос в моих глазах.

    36
    7
Читать все комментарии

