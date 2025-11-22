Следует ли рассматривать ядерное оружие как средство сдерживания в контексте обороны малых стран, таких как государства Балтии? Президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире TV24 признал, что в мире наблюдается тенденция к разрушению прежних самоочевидных вещей и возникновению новых процессов, и всё больше стран будут развивать ядерное оружие, пишет nra.lv.

Глава государства заявил, что Латвия является частью более крупного альянса, в который входят три ядерные державы — США, Великобритания и Франция, и существует так называемый общий ядерный зонтик.

Ринкевич отметил, что ему известно о дискуссиях по поводу того, нужны ли нам собственные ядерные вооружения — это вопрос, требующий значительных ресурсов и технологий. "Это такая риторика", — сказал президент.

Если мы увидим, что в мире продолжится риторика испытаний ядерного оружия и шантаж с использованием ядерной эскалации, президент Латвии допускает, что всё больше государств в мире будут стремиться к развитию собственных ядерных вооружений. Такие страны уже существуют — например, Индия, Пакистан и Северная Корея.

nra.lv