Лидеры стран Балтии и Северных стран (NB8) подтвердили приверженность дальнейшему вооружению Украины и укреплению оборонных возможностей Европы, говорится в совместном заявлении NB8.

Лидеры стран в субботу провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы поддерживаем Украину с самого начала полномасштабной агрессии России и продолжим эту поддержку. Наша убежденность основывается на понимании того, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы", - подчеркивается в заявлении.

Как отмечается в документе, Украина неизменно демонстрирует стремление к установлению мира. Лидеры NB8 высоко оценили усилия президента Зеленского, направленные на преодоление страной этого чрезвычайно сложного периода. "Украина остается открытой для переговоров и, как заявил президент Зеленский, работает над документом, подготовленным Соединенными Штатами. Россия же до сих пор не взяла на себя никаких обязательств по соблюдению режима прекращения огня или осуществлению шагов, которые могли бы привести к миру. Напротив, Россия продолжает наносить жестокие удары по гражданскому населению Украины и ее инфраструктуре", - говорится в документе.

Лидеры Балтии и Северных стран заявили, что поддержат решения, которые уважают суверенитет Украины и способствуют укреплению безопасности и стабильности как Украины, так и Европы.

"Мы продолжим поставки вооружения Украине и укрепление обороны Европы, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия продолжает войну против Украины, мы будем выступать за усиление санкций и расширение экономических мер давления", - заявили лидеры NB8.

"Мы хотим, чтобы вы знали: вы не одни и можете рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнули лидеры стран, обращаясь к народу Украины.

Страны NB8 - Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия - с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину оказывают ей военную, финансовую и практическую поддержку в целях укрепления обороноспособности Украины и безопасности всей Европы.