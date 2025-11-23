Baltijas balss logotype
Латвия поможет и дальше вооружать Украину

Политика
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
ФОТО: Global Look Press

Лидеры Балтии - включая лидеров Латвии - и Северных стран подтвердили приверженность дальнейшему вооружению Украины и укреплению оборонных возможностей Европы.

Лидеры стран Балтии и Северных стран (NB8) подтвердили приверженность дальнейшему вооружению Украины и укреплению оборонных возможностей Европы, говорится в совместном заявлении NB8.

Лидеры стран в субботу провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы поддерживаем Украину с самого начала полномасштабной агрессии России и продолжим эту поддержку. Наша убежденность основывается на понимании того, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы", - подчеркивается в заявлении.

Как отмечается в документе, Украина неизменно демонстрирует стремление к установлению мира. Лидеры NB8 высоко оценили усилия президента Зеленского, направленные на преодоление страной этого чрезвычайно сложного периода. "Украина остается открытой для переговоров и, как заявил президент Зеленский, работает над документом, подготовленным Соединенными Штатами. Россия же до сих пор не взяла на себя никаких обязательств по соблюдению режима прекращения огня или осуществлению шагов, которые могли бы привести к миру. Напротив, Россия продолжает наносить жестокие удары по гражданскому населению Украины и ее инфраструктуре", - говорится в документе.

Лидеры Балтии и Северных стран заявили, что поддержат решения, которые уважают суверенитет Украины и способствуют укреплению безопасности и стабильности как Украины, так и Европы.

"Мы продолжим поставки вооружения Украине и укрепление обороны Европы, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия продолжает войну против Украины, мы будем выступать за усиление санкций и расширение экономических мер давления", - заявили лидеры NB8.

"Мы хотим, чтобы вы знали: вы не одни и можете рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнули лидеры стран, обращаясь к народу Украины.

Страны NB8 - Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия - с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину оказывают ей военную, финансовую и практическую поддержку в целях укрепления обороноспособности Украины и безопасности всей Европы.

#вооружение #Украина #санкции #Латвия #безопасность #поддержка #оборона #Россия #политика
Оставить комментарий

(8)
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Все отдать залезть в долги а то миндичам и ко мало

    10
    1
  • А
    Андрей
    23-го ноября

    "За чей счёт банкет?"

    18
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го ноября

    Когда же наконец украинский язык станет вторым государственным языком Латвии? Флаг Украины окончательно прописался на трибуне САЙМа - так что пора!

    31
    1
  • A
    Aleks
    23-го ноября

    Коррупция-это неотъемлемая часть современной экономики,заявил Миша Подоляк из Украины,поэтому флаг Украины стоит рядом с Латвийским в Сейме и в правительстве страны,ведь как без коррупции то экономику поднимешь?😂😈

    39
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го ноября

    Один неудавшийся австрийский художник с усиками щеточкой тоже в своё время сучил ножками: "Пушки вместо масла!". Нынешним неудавшимся активистам ВЛКСМ, порнозвездам и прочим отбросам так хочется пойти по его пути?

    33
    2
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    23-го ноября

    Они уже пошли по этому пути и напали на Украину

    1
    25
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    23-го ноября

    Опять ты, дурашка, глядишься в зеркало и трясёшься. Успокойся, там ты, а не Путин! Хочешь воорудать Украину - плати. Сам, лично, из своей зарплаты (если она у тебя есть). Торгуй собой на панели, чтобы Миндич поставил себе еще один золотой унитаз. И продолжай кричать про страншый русских, которые неминуемо придут сьесть твой мозг. Только они не придут: твой мозг еще найти надо. А то, что там у тебя вместо мозга - несьедобная коричневая масса.

    12
    1
  • Е
    Ехидный
    23-го ноября

    лучше бы собственных жителей вооружили достойной жизнью !!!! в Украине вашу помошь по любому стырят !!!!

    54
    2
Читать все комментарии

