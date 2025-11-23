Baltijas balss logotype
В Сейме думают, как Латвии увернуться от пропорционального приема мигрантов

Политика
Дата публикации: 23.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Сейме думают, как Латвии увернуться от пропорционального приема мигрантов

Комиссия по запросам Сейма в четверг, 27 октября, рассмотрит запрос Национального объединения (НО) министру внутренних дел Рихарду Козловскому о возможности получения Латвией исключительного статуса в отношении перемещения иммигрантов, свидетельствует повестка дня заседания комиссии.

В запросе депутаты ссылаюется на то, что Министерство внутренних дел и премьер-министр Польши подтвердили, что Польша получила особый статус в отношении нового Миграционного пакта Европейского Союза, который освобождает ее от обязанности принимать иммигрантов, а также освободит ее от обязанности платить 20 000 евро за каждого человека, которого она отказывается принимать.

Партия отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину Латвия уже приняла несколько десятков тысяч граждан Украины. Также НО отмечает, что Латвии приходится выделять значительные ресурсы на охрану своей границы с Беларусью, где Беларусь превратила нелегальных иммигрантов в оружие гибридной войны против Латвии и всей Европы в целом.

По мнению НО, ситуация в Латвии не отличается от ситуации в Польше, поэтому партия требует от министра внутренних дел объяснений о том, получила ли Латвия такой же исключительный статус, как Польша. Наряду с этим требуется, чтобы Министерство внутренних дел сообщило, что оно сделало для достижения такого же исключительного статуса, как и Польша.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) на прошлой неделе в социальных сетях указала, что она всегда твердо выступала за то, чтобы Латвия получила исключение из пакта о миграции. «Учитывая появившиеся сообщения о предложении Европейской комиссии (ЕК) по вопросам миграции, я подчеркиваю, что ни одна из стран-членов не имеет автоматического исключения из механизма солидарности. Это предложение, которое еще будет обсуждаться», — пояснила Силиня.

Премьер-министр отметила, что Латвия находится в тесном контакте с ЕК и будет продолжать настаивать на необходимости исключения, учитывая миграционное давление на государственную границу, а также существенный вклад Латвии в укрепление границы и ограничение нелегальной миграции.

«Латвия объяснила это на всех уровнях — от экспертов до председателя ЕК», — заявила Силиня.

Как сообщалось, в конце октября премьер-министр Эвика Силиня заявила в социальных сетях, что настало время для более жесткой и ответственной миграционной политики во всей Европе. Силиня предложила пересмотреть принципы миграции и предоставления убежища на европейском уровне. В мае вместе с лидерами восьми других стран была начата работа над этим. «К нашей инициативе присоединяется все больше других европейских стран», — утверждает политик.

Ранее Союз зеленых и крестьян потребовал от министра иностранных дел Байбы Браже разъяснений о планируемых действиях, чтобы в Латвии была признана аналогичная особая ситуация, как Польше, которая в ближайшее время будет освобождена от требований миграционного пакта ЕС о перемещении мигрантов и связанных с этим финансовых санкций, говорится в заявлении для СМИ.

В свою очередь, Браже в социальных сетях ответила, что такого исключения для Польши в отношении миграционного пакта не существует и такого решения не было принято, но «ложные новости распространяются не только из России, но и внутри Латвии».

#Польша #граница #Латвия #миграция #комиссия #политика
Оставить комментарий

(7)
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го ноября

    Сами не рожаем и других не подпускаем. Мигранты, это рабочие руки, почему их не пускать? Пенсию хотите получать на старости лет?

    3
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    24-го ноября

    Тем, кто за 35 лет наворовались досыть, пенсии не нужны!

    8
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Бесс Толковый
    24-го ноября

    как я уже писал насчёт узбеков не скажу может и будут работать ,но пакистанца не когда на христиан работать не будут вера не даст.

    5
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Бесс Толковый
    24-го ноября

    как я уже писал насчёт узбеков не скажу может и будут работать ,но пакистанца не когда на христиан работать не будут вера не даст. Мы для них грязные собаки которые свинью жрут.

    3
    2
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Все за что боролись на то и напоролись, плати или принимай

    8
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го ноября

    Латвия объяснила это на всех уровнях -- Объяснять можно, но извернуться, как сопля в полёте не получится. Если Латвия в состоянии принять такое количество украинцев, бесплатно лечить их, осыпая их и их семьи различными социальными благами, то почему остальные, те же пакистанцы или таджики хуже? Они что, не такие же люди?

    20
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    Насчёт таджиков не знаю но вот с пакистанцами вы точно погорячилась. мне так кожица.

    1
    3
Читать все комментарии

