Комиссия по запросам Сейма в четверг, 27 октября, рассмотрит запрос Национального объединения (НО) министру внутренних дел Рихарду Козловскому о возможности получения Латвией исключительного статуса в отношении перемещения иммигрантов, свидетельствует повестка дня заседания комиссии.

В запросе депутаты ссылаюется на то, что Министерство внутренних дел и премьер-министр Польши подтвердили, что Польша получила особый статус в отношении нового Миграционного пакта Европейского Союза, который освобождает ее от обязанности принимать иммигрантов, а также освободит ее от обязанности платить 20 000 евро за каждого человека, которого она отказывается принимать.

Партия отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину Латвия уже приняла несколько десятков тысяч граждан Украины. Также НО отмечает, что Латвии приходится выделять значительные ресурсы на охрану своей границы с Беларусью, где Беларусь превратила нелегальных иммигрантов в оружие гибридной войны против Латвии и всей Европы в целом.

По мнению НО, ситуация в Латвии не отличается от ситуации в Польше, поэтому партия требует от министра внутренних дел объяснений о том, получила ли Латвия такой же исключительный статус, как Польша. Наряду с этим требуется, чтобы Министерство внутренних дел сообщило, что оно сделало для достижения такого же исключительного статуса, как и Польша.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) на прошлой неделе в социальных сетях указала, что она всегда твердо выступала за то, чтобы Латвия получила исключение из пакта о миграции. «Учитывая появившиеся сообщения о предложении Европейской комиссии (ЕК) по вопросам миграции, я подчеркиваю, что ни одна из стран-членов не имеет автоматического исключения из механизма солидарности. Это предложение, которое еще будет обсуждаться», — пояснила Силиня.

Премьер-министр отметила, что Латвия находится в тесном контакте с ЕК и будет продолжать настаивать на необходимости исключения, учитывая миграционное давление на государственную границу, а также существенный вклад Латвии в укрепление границы и ограничение нелегальной миграции.

«Латвия объяснила это на всех уровнях — от экспертов до председателя ЕК», — заявила Силиня.

Как сообщалось, в конце октября премьер-министр Эвика Силиня заявила в социальных сетях, что настало время для более жесткой и ответственной миграционной политики во всей Европе. Силиня предложила пересмотреть принципы миграции и предоставления убежища на европейском уровне. В мае вместе с лидерами восьми других стран была начата работа над этим. «К нашей инициативе присоединяется все больше других европейских стран», — утверждает политик.

Ранее Союз зеленых и крестьян потребовал от министра иностранных дел Байбы Браже разъяснений о планируемых действиях, чтобы в Латвии была признана аналогичная особая ситуация, как Польше, которая в ближайшее время будет освобождена от требований миграционного пакта ЕС о перемещении мигрантов и связанных с этим финансовых санкций, говорится в заявлении для СМИ.

В свою очередь, Браже в социальных сетях ответила, что такого исключения для Польши в отношении миграционного пакта не существует и такого решения не было принято, но «ложные новости распространяются не только из России, но и внутри Латвии».