Несколько латвийских организаций работодателей в письме Сейму призывают поддержать предложенные работодателями изменения в поправках к Трудовому закону, сообщила агентству LETA Латвийская конфедерация работодателей (ЛКР).

ЛКР совместно с крупнейшими отраслевыми ассоциациями Латвии направила письмо Комиссии по социальным и трудовым делам Сейма и парламентским фракциям с призывом поддержать предложенные работодателями изменения, чтобы действующее регулирование соответствовало требованиям рынка труда, мотивировало заключение коллективных договоров и усиливало конкурентоспособность Латвии по сравнению с другими странами Балтии и Европы.

По мнению ЛКР, нынешнее регулирование препятствует заключению коллективных договоров и формирует трудовые отношения на основе недоверия. Предлагаемые работодателями поправки обеспечат более точное и сбалансированное планирование нагрузки, справедливую компенсацию труда работникам, мотивацию к точному учёту рабочего времени со стороны работодателей и поступления налогов в бюджет.

Как отмечается в письме, организации работодателей предлагают установить в законе срок действия коллективного договора в течение одного года после его окончания, а также предусмотреть шестимесячный срок для уведомления о прекращении обязательств по договору. Предлагается также установить базовую ставку компенсации за сверхурочную работу в размере 50%, а также исключить из закона пункт, запрещающий расторгать трудовые отношения с членом профсоюза без согласия самого профсоюза.

ЛКР подчёркивает, что предложения правительства не решают или лишь частично решают цели поправок к Трудовому закону — поощрение заключения коллективных договоров и развитие социального диалога.

"В современной трудовой среде регулярный диалог между работниками и работодателями способствует качественному социальному диалогу", — заявляет ЛКР, добавляя, что действие договоров после окончания их срока не способствует выполнению цели директивы Европейского парламента и Совета ЕС о справедливых минимальных заработных платах — достичь покрытия коллективными договорами не менее 80%. Регулярные и своевременные переговоры об условиях коллективных договоров являются, по мнению работодателей, важным аспектом для построения надёжного партнёрства. Слишком длинные сроки создают "вакуум", при котором ни одна из сторон не ищет решений, что снижает престиж коллективных договоров — на это указывает и низкий уровень охвата ими в Латвии.

Работодатели не поддерживают предложение правительства разрешить в коллективных договорах ухудшать условия работников, например, устанавливая более низкую ставку оплаты за сверхурочную работу.

ЛКР подчёркивает, что коллективный договор — это инструмент, позволяющий работникам коллективно добиваться лучших и более стабильных условий, а работодателям — обеспечить предсказуемость, упорядоченные отношения и снизить риск индивидуальных трудовых споров. Инициативы, которые подрывают баланс интересов, могут ещё больше снизить заинтересованность работников в заключении коллективных договоров.

Организации предлагают установить базовую ставку оплаты за сверхурочную работу в размере 50%, сохранив возможность устанавливать более высокую ставку в коллективных договорах. По мнению ЛКР, такое регулирование поможет лучше планировать рабочую нагрузку, не позволит сверхурочной работе стать нормой, а также повысит конкурентоспособность латвийских работодателей как в Балтии, так и в Европе. Дополнительно это укрепит эффективность механизма коллективных договоров, для чего, по мнению ЛКР, необходимо создать чёткую систему учёта таких договоров для оценки влияния регулирования на их охват.

Работодатели призывают исключить из Трудового закона статью, запрещающую работодателю расторгать трудовые отношения с членом профсоюза без согласия последнего. Это создаёт неравенство между всеми работниками, давая неоправданные преимущества отдельной группе и подрывая доверие в трудовых отношениях. Такая норма, по мнению ЛКР, несоразмерна, поскольку ограничивает основное право работодателя на ведение бизнеса. Её отмена восстановила бы равенство и обеспечила стабильную основу для социального диалога и заключения коллективных договоров.

Письмо подписали ЛКР, Латвийская торгово-промышленная палата, Совет иностранных инвесторов в Латвии, Ассоциация экспортёров "The Red Jackets", Ассоциация производителей строительных материалов, Ассоциация финансовой отрасли, Латвийское строительное объединение, Ассоциация торговцев, Ассоциация страховщиков, Ассоциация работодателей в здравоохранении, Ассоциация машиностроения и металлообработки, Ассоциация автоперевозчиков "Latvijas auto", Ассоциация колледжей, Ассоциация ресторанов, Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных технологий (LIKTA), Ассоциация электротехнической и электронной промышленности, Ассоциация пассажирских перевозчиков, Ассоциация полиграфии, Автоассоциация, Ассоциация предприятий лёгкой промышленности и другие организации.

Комиссия по социальным и трудовым делам Сейма рассмотрит поправки к Трудовому закону во вторник, 25 ноября.

Как уже сообщалось, в августе этого года правительство поддержало предложенные Министерством благосостояния поправки к Трудовому закону.

В числе прочего поправки предусматривают возможность снизить оплату за сверхурочную работу. В настоящее время закон предусматривает доплату не менее 100% от установленной часовой или дневной ставки работника, однако предлагается установить, что стороны могут договориться о меньшей оплате, но не менее 50%.