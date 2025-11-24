Baltijas balss logotype
Странно: Вашингтон и Киев оказались не заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Латвией

Политика
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Странно: Вашингтон и Киев оказались не заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Латвией
ФОТО: LETA

Костлявая рука бюджетных обрезаний дотянулась и до Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР). Ведомству, подотчетному Министерству экономики, поручено пересмотреть свои штаты за рубежом.

У Латвии на сегодня имеется 38 посольств и постоянных представительств за рубежом. Со своей стороны, ЛАИР являются «главным оперативным инструментом привлечения инвестиций и оказания поддержки экспорту, обеспечивая тесный контакт с предприятиями и инвесторами».

Однако между агентством и МИД наличествует «несогласованность подхода». «В отдельных государствах констатирована неравномерность активности и результатов, то есть на рынках, где интерес предпринимателей низкий или сотрудничество с отраслевыми организациями ограничено, целесообразность представительств ниже».

Кто в приоритете

Для успешной работы предлагается совместная разработка планов со стороны ЛАИР и дипломатического ведомства, а также взаимодействие с Латвийской торгово-промышленной камерой, Латвийской конфедерацией работодателей, ассоциацией экспортеров Латвии The Red Jackets и Советом иностранных инвесторов в Латвии. Кроме того, «необходим пересмотр финансирования и эластичный передел ресурсов соответственно разделению приоритетных и вторичных рынков».

Приоритетными, по оценке Министерства экономики, для Латвии являются рынки Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Дании — с ними все хорошо и по работе представительств ЛАИР. Недостает активности в таких странах, как США, Канада, Япония и Франция. В Ирландии, которая занимает 10-е место в мире по инвестициям, вообще отсутствует представительство агентства!

Во вторичную группу включили такие страны, как Норвегия, Финляндия, Испания, Бельгия, Италия, Украина (16-е место по инвестициям в Латвию и 13-е по латвийскому экспорту), Южная Корея и Австралия. Последняя, несмотря на наличие латышской диаспоры и многократные визиты туда наших политиков и чиновников, занимает всего лишь 42-е место в структуре национального экспорта, а Новая Зеландия и вовсе 80-е...

Не хотят вкладываться

Надо сказать, что украинское направление в ЛАИР оценивают весьма реалистично. В планах на 2025-26 гг., увеличение нашего экспорта в Незалежную запланировано на... 530 000 евро. Как-то это не бьется с сотнями миллионов евро, которые были направлены на поддержку союзного, сражающегося, государства! Новых проектов в портфолио с ним — ноль. Хотя, такой же прочерк стоит и по Норвегии, США, Швейцарии. Ну не хотят вкладываться в ЛР!

Министерство экономики дотошно подсчитало, что МИД дублирует функции ЛАИР. Во внешнеполитическом ведомстве служит 19 человек именно как экономические представители, причем в 10 обслуживаемых ими государствах есть также офисы Агентства. Среди них, кстати, те же США, Норвегия и Украина, с коими никакие проекты в ближайшем будущем не просматриваются.

Между тем, во многих государствах Евросоюза нет представительств Латвийского агентства инвестиций и развития — хотя товарооборот с ними значителен. Можно назвать, прежде всего, Литву, Эстонию, Польшу, Чехию и Венгрию.

#инвестиции #Латвия #экспорт #дипломатия #внешняя торговля #экономика #экономия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го ноября

    Статья, очередная Кабановская брехня! Китай где? Кругом сплошь, китайские товары. Даже на государственном флажке Латвии, которыми мы, с гордостью машем, написано: "Made in China" !

    63
    9
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    24-го ноября

    Китай не инвестивует в Латвию - ему это не интересно. Китай держит Латвию за небольшой торговый прилавок, куда можно спихнуть товары и вывезти деньги.

    84
    2
  • Д
    Дед
    24-го ноября

    Что тут странного? В Латвии свои предприятия закрываются и не видят перспективы развития, так какой смысл чужим приходить сюда. Был единственный смысл- близкое расположение к огромному рынку сбыта России. В результате, политики Латвии, Латвия превратилась в аппендикс Европы, в котором собирается вся грязь и гниль ЕС, и любая продукция из Европы пойдет тремя кружными маршрутами, но только не через Латвию. Латыши сами сделали из своей страны, изгоя для любого бизнеса.

    124
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    Новых проектов в портфолио с ним — ноль. -- А так старались и лечили бесплатно и социальными бонусами с ног до самых чубов засыпали и детям в латышские школы ходить не обязывали и машины легковые конфисковывали и на Украину отправляли. И вот на тебе - НОЛЬ!

    99
    2
  • П
    Процион
    24-го ноября

    «У Латвии на сегодня имеется 38 посольств и постоянных представительств за рубежом». Считаем. Население Латвии 1.853 млн человек (по оценке на 1 января 2025 года). 1853000 : (значок деления) 38 = 48763. То есть, кроме всего прочего, 50 тыс. населения должны содержать хотя бы одно посольство или представительство. Объекты, как понимаете, далеко не дешёвые.

    92
    1
  • A
    Aleks
    24-го ноября

    ,,Мы будем пытаться сажать в правительства стран своих людей,чтобы контролировать финансовые потоки и бюджет этих государств,,Менахем Шнеерсон ,основатель синагоги Хабад США,вывезенный офицером Вермахта из Польши в США во время Второй мировой. Зачем некоторым странам вкладываться в Латвию и рисковать,если можно спокойно доить корову и получать молоко?! Поэтому то Вашингтон и его марионеточное правительство,как , впрочем,и Канада,получают свои дивиденды с Латвии в хорошем объеме,ведь не зря вывезенная немцами Вайра Фрейберга была прислана из Канады для установления полного контроля за бюджетом страны и затянула Латвию в ЕС,чтобы можно было пилить и деньги Союза...Ну,Израиль,естественно,тут совсем не при чем....😀🔯👽😈

    59
    4
Читать все комментарии

