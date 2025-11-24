Костлявая рука бюджетных обрезаний дотянулась и до Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР). Ведомству, подотчетному Министерству экономики, поручено пересмотреть свои штаты за рубежом.

У Латвии на сегодня имеется 38 посольств и постоянных представительств за рубежом. Со своей стороны, ЛАИР являются «главным оперативным инструментом привлечения инвестиций и оказания поддержки экспорту, обеспечивая тесный контакт с предприятиями и инвесторами».

Однако между агентством и МИД наличествует «несогласованность подхода». «В отдельных государствах констатирована неравномерность активности и результатов, то есть на рынках, где интерес предпринимателей низкий или сотрудничество с отраслевыми организациями ограничено, целесообразность представительств ниже».

Кто в приоритете

Для успешной работы предлагается совместная разработка планов со стороны ЛАИР и дипломатического ведомства, а также взаимодействие с Латвийской торгово-промышленной камерой, Латвийской конфедерацией работодателей, ассоциацией экспортеров Латвии The Red Jackets и Советом иностранных инвесторов в Латвии. Кроме того, «необходим пересмотр финансирования и эластичный передел ресурсов соответственно разделению приоритетных и вторичных рынков».

Приоритетными, по оценке Министерства экономики, для Латвии являются рынки Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Дании — с ними все хорошо и по работе представительств ЛАИР. Недостает активности в таких странах, как США, Канада, Япония и Франция. В Ирландии, которая занимает 10-е место в мире по инвестициям, вообще отсутствует представительство агентства!

Во вторичную группу включили такие страны, как Норвегия, Финляндия, Испания, Бельгия, Италия, Украина (16-е место по инвестициям в Латвию и 13-е по латвийскому экспорту), Южная Корея и Австралия. Последняя, несмотря на наличие латышской диаспоры и многократные визиты туда наших политиков и чиновников, занимает всего лишь 42-е место в структуре национального экспорта, а Новая Зеландия и вовсе 80-е...

Не хотят вкладываться

Надо сказать, что украинское направление в ЛАИР оценивают весьма реалистично. В планах на 2025-26 гг., увеличение нашего экспорта в Незалежную запланировано на... 530 000 евро. Как-то это не бьется с сотнями миллионов евро, которые были направлены на поддержку союзного, сражающегося, государства! Новых проектов в портфолио с ним — ноль. Хотя, такой же прочерк стоит и по Норвегии, США, Швейцарии. Ну не хотят вкладываться в ЛР!

Министерство экономики дотошно подсчитало, что МИД дублирует функции ЛАИР. Во внешнеполитическом ведомстве служит 19 человек именно как экономические представители, причем в 10 обслуживаемых ими государствах есть также офисы Агентства. Среди них, кстати, те же США, Норвегия и Украина, с коими никакие проекты в ближайшем будущем не просматриваются.

Между тем, во многих государствах Евросоюза нет представительств Латвийского агентства инвестиций и развития — хотя товарооборот с ними значителен. Можно назвать, прежде всего, Литву, Эстонию, Польшу, Чехию и Венгрию.