Он представлял список прежнего мэра Гатиса Труксниса (ЛЗП). За кандидатуру Лединьша проголосовали девять из 15 депутатов.

Лединьш является депутатом Юрмальской думы с 2013 года, а с 2017 года занимает пост вице-председателя. В нынешнем составе думы он возглавляет комитет по вопросам образования, молодёжи и спорта, а с 2013 по 2017 год руководил комитетом по транспорту и коммунальным вопросам.

На пост мэра выдвигался также оппозиционер Андрис Чуда (Национальное объединение), которого поддержали шесть депутатов.

Вице-председателем думы также с девятью голосами «за» был избран Романс Межецкис (ЛЗП). Он уже занимал эту должность после выборов летом, однако позже дума отказалась от второго поста вице-председателя. По мнению оппозиции, это произошло из-за того, что Межецкис мог не получить допуск к государственной тайне.

В понедельник, после выдвижения в должность, Межецкис заверил оппозицию, что не будет затягивать с подачей документов для получения допуска.

Другим кандидатом на пост вице-председателя был представитель оппозиции Янис Асарс (Национальное объединение), за которого также проголосовали шесть депутатов.

Как сообщалось ранее, Трукснису отказали в допуске к государственной тайне, после чего он подал в отставку с поста мэра.

Он пояснил, что получил от Службы государственной безопасности уведомление о решении, "в соответствии с которым мне отказано в доступе к объектам государственной тайны и не выдано специальное разрешение, дающее право на работу с засекреченной информацией".

Трукснис заявил, что ушёл с поста мэра, "чтобы не допустить тени сомнений в процессе принятия решений" в думе. В то же время он подчеркнул, что отставка не означает согласие с решением СГБ.

После выборов самоуправлений 2025 года Трукснис вернулся в кресло мэра, получив поддержку девяти из 15 депутатов. Его поддерживают "Латвия на первом месте", Латвийская зелёная партия, "Согласие", а также представитель Союза зелёных и крестьян (СЗК) Мартиньш Стулпиньш.

Трукснис стал первым муниципальным политиком, публично сообщившим о решении СГБ в отношении специального допуска. В думе он продолжает работу в качестве депутата.