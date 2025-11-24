В понедельник мэром Юрмалы избран бывший заместитель председателя городской думы Янис Лединьш (Латвийская зелёная партия), пишет LETA.
Он представлял список прежнего мэра Гатиса Труксниса (ЛЗП). За кандидатуру Лединьша проголосовали девять из 15 депутатов.
Лединьш является депутатом Юрмальской думы с 2013 года, а с 2017 года занимает пост вице-председателя. В нынешнем составе думы он возглавляет комитет по вопросам образования, молодёжи и спорта, а с 2013 по 2017 год руководил комитетом по транспорту и коммунальным вопросам.
На пост мэра выдвигался также оппозиционер Андрис Чуда (Национальное объединение), которого поддержали шесть депутатов.
Вице-председателем думы также с девятью голосами «за» был избран Романс Межецкис (ЛЗП). Он уже занимал эту должность после выборов летом, однако позже дума отказалась от второго поста вице-председателя. По мнению оппозиции, это произошло из-за того, что Межецкис мог не получить допуск к государственной тайне.
В понедельник, после выдвижения в должность, Межецкис заверил оппозицию, что не будет затягивать с подачей документов для получения допуска.
Другим кандидатом на пост вице-председателя был представитель оппозиции Янис Асарс (Национальное объединение), за которого также проголосовали шесть депутатов.
Как сообщалось ранее, Трукснису отказали в допуске к государственной тайне, после чего он подал в отставку с поста мэра.
Он пояснил, что получил от Службы государственной безопасности уведомление о решении, "в соответствии с которым мне отказано в доступе к объектам государственной тайны и не выдано специальное разрешение, дающее право на работу с засекреченной информацией".
Трукснис заявил, что ушёл с поста мэра, "чтобы не допустить тени сомнений в процессе принятия решений" в думе. В то же время он подчеркнул, что отставка не означает согласие с решением СГБ.
После выборов самоуправлений 2025 года Трукснис вернулся в кресло мэра, получив поддержку девяти из 15 депутатов. Его поддерживают "Латвия на первом месте", Латвийская зелёная партия, "Согласие", а также представитель Союза зелёных и крестьян (СЗК) Мартиньш Стулпиньш.
Трукснис стал первым муниципальным политиком, публично сообщившим о решении СГБ в отношении специального допуска. В думе он продолжает работу в качестве депутата.
