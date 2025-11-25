Формально правительство и даже правящая коалиция еще существуют, однако нормальной работы во власти нет уже давно. Да и о каком взаимодействии партнеров по власти можно говорить, если один министр пишет заявление на другого министра в Генпрокуратуру, а депутаты одной правящей партии голосуют вместе с оппозицией за отставку министра от другой правящей партии.

Правящие политики в кулуарах не скрывают, что их вместе держит еще только... бюджет-2026. Как только он будет принят, лидеры трех правящих сил планируют собраться вместе и решить, могут ли они еще продолжать работать вместе.

Но во-первых, еще не факт, что бюджет будет принят в том виде, в котором он был согласован правительством. "Зеленые крестьяне", к примеру, могут проголосовать за те или иные предложения оппозиции и взамен получить поддержку оппозиции по своим предложениям - например,о выделении средств на пассажирские перевозки в провинции.

Во-вторых, нельзя исключить, что уже совсем скоро начнутся тайные переговоры по созданию нового правительства. И если они будут успешными, то во встрече сегодняшних коалиционных партнеров после принятия бюджета уже не будет никакого смысла.

Велика вероятно, что Эвика Силиня будет поздравлять нас с Новым годом уже в статусе и.о.премьера, то есть, как глава отставного правительства.