Дотянуть до бюджета. Партнеры уже не могут друг друга терпеть

Политика
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дотянуть до бюджета. Партнеры уже не могут друг друга терпеть

Правительство осталось только на бумаге.

Формально правительство и даже правящая коалиция еще существуют, однако нормальной работы во власти нет уже давно. Да и о каком взаимодействии партнеров по власти можно говорить, если один министр пишет заявление на другого министра в Генпрокуратуру, а депутаты одной правящей партии голосуют вместе с оппозицией за отставку министра от другой правящей партии.

Правящие политики в кулуарах не скрывают, что их вместе держит еще только... бюджет-2026. Как только он будет принят, лидеры трех правящих сил планируют собраться вместе и решить, могут ли они еще продолжать работать вместе.

Но во-первых, еще не факт, что бюджет будет принят в том виде, в котором он был согласован правительством. "Зеленые крестьяне", к примеру, могут проголосовать за те или иные предложения оппозиции и взамен получить поддержку оппозиции по своим предложениям - например,о выделении средств на пассажирские перевозки в провинции.

Во-вторых, нельзя исключить, что уже совсем скоро начнутся тайные переговоры по созданию нового правительства. И если они будут успешными, то во встрече сегодняшних коалиционных партнеров после принятия бюджета уже не будет никакого смысла.

Велика вероятно, что Эвика Силиня будет поздравлять нас с Новым годом уже в статусе и.о.премьера, то есть, как глава отставного правительства.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Партнеры уже не могут друг друга терпеть -- И как они умудряются за один стол садится? А может быть по примеру Верховной рады, физически напряжение снять или что смелости не хватает? Учитесь у друзей - украинцев социальные проблемы решать!

    1
    1

