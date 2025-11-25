Известный политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X отреагировал на призыв военных демонтировать рельсы на российском направлении, то есть уничтожить широкую железнодорожную колею, соединяющую нас с бывшими советскими республиками. "Идет четвертый год войны, а правительство все еще по этому вопросу "дискутирует". Ответственные - и министр обороны, и министр сообщений, - представляют одну партию "Прогрессивные". Если это не саботаж обороны государства, то что же это тогда?" - сокрушается Ю. Лиепниекс. Отдельные комментаторы, соглашаясь с политологом, добавляют, что политическую ответственность за возможный саботаж должна взять на себя и премьер-министр.

Один из комментаторов на призыв демонтировать шпалы отреагировал грустной иронией: "Хороший план - несколько десятков тысяч латвийцев, которые в результате останутся без работы, можно будет зачислить в армию и таким образом мы станем самой сильной армией в регионе".

"А может тогда уже сносить рельсы вместе с литовцами? А то иначе они будут зарабатывать, а у нас будет на сотню безработных и эмигрантов в Латгалии больше", - отреагировал еще один комментатор.