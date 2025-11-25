Baltijas balss logotype
«Если это не саботаж, то что же тогда?!» Политолог возмущен тем, что до сих пор не сняли шпалы на российском направлении

Политика
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Если это не саботаж, то что же тогда?!» Политолог возмущен тем, что до сих пор не сняли шпалы на российском направлении
ФОТО: Unsplash.com

Юргис Лиепниекс призывает не дискутировать, а действовать. Но не все с ним согласны.

Известный политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X отреагировал на призыв военных демонтировать рельсы на российском направлении, то есть уничтожить широкую железнодорожную колею, соединяющую нас с бывшими советскими республиками. "Идет четвертый год войны, а правительство все еще по этому вопросу "дискутирует". Ответственные - и министр обороны, и министр сообщений, - представляют одну партию "Прогрессивные". Если это не саботаж обороны государства, то что же это тогда?" - сокрушается Ю. Лиепниекс. Отдельные комментаторы, соглашаясь с политологом, добавляют, что политическую ответственность за возможный саботаж должна взять на себя и премьер-министр.

Один из комментаторов на призыв демонтировать шпалы отреагировал грустной иронией: "Хороший план - несколько десятков тысяч латвийцев, которые в результате останутся без работы, можно будет зачислить в армию и таким образом мы станем самой сильной армией в регионе".

"А может тогда уже сносить рельсы вместе с литовцами? А то иначе они будут зарабатывать, а у нас будет на сотню безработных и эмигрантов в Латгалии больше", - отреагировал еще один комментатор.

Читайте нас также:
#мнения #безработица #Латвия #оборона #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    Демонтаж надо начинать прямо с Центрального вокзала, а смотрящим этого Юргиса и назначить. Выдать ему дрын, свисток, белую каску и пусть лиходействует.

    24
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Впучить политолуху лом и кирку - пусть самолично начинает.

    2
    0

