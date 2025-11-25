Baltijas balss logotype
Интересы безопасности — первоочередны: глава МВД прокомментировал колею российской ширины на востоке страны 7 2653

Политика
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Интересы безопасности — первоочередны: глава МВД прокомментировал колею российской ширины на востоке страны
ФОТО: LETA

Оценивая будущее железнодорожных путей в восточной приграничной зоне, интересы безопасности будут на первом месте, заявил сегодня утром в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое единство»), пишет LETA.

По его словам, в настоящее время пути ещё могут использоваться для грузоперевозок, однако если соображения безопасности потребуют рассматривать вопрос об их демонтаже, приоритет будет отдан именно интересам безопасности.

Министр подчеркнул, что решение по этому вопросу является засекреченной информацией, одновременно признав, что рассматривается возможность оперативного демонтажа путей при необходимости.

Как сообщалось ранее, исследователь в области международных отношений и обороны Колин Смит в интервью агентству LETA призвал — для укрепления военной безопасности Латвии, по его мнению, необходимо демонтировать хотя бы те железнодорожные пути российского стандарта восточнее Даугавпилса, которые не используются, поскольку в случае отсутствия железной дороги возможности России осуществить вторжение в Латвию существенно сократились бы.

Что касается метеозондов с контрабандными сигаретами, которые направляются в сторону Латвии со стороны Беларуси, Козловскис отметил, что в отличие от Литвы, в Латвии эти летающие объекты не представляют угрозы критической инфраструктуре. Однако министр выразил обеспокоенность, что падающие зонды могут повредить имущество частных лиц.

По словам министра, со стороны Беларуси не наблюдается никакого желания препятствовать действиям таких контрабандистов. В данном случае поддержка со стороны белорусского государства, возможно, не столь выражена, как в случае с направлением мигрантов к латвийской границе, но, безусловно, налицо бездействие со стороны белорусских ответственных учреждений.

#Латвия #контрабанда #безопасность #оборона #Беларусь #Россия #мигранты #политика
11
0
0
3
1
2

Оставить комментарий

(7)
  • Д
    Добрый
    25-го ноября

    Сперва по этим рельсам отправить в Псковскую область любителей рашистского,нацистского режима(одних комментаторов-рашистов наберётся человек-30под статьями ВВа)а там видно будет.

    0
    0
  • Л
    Латтоптун
    25-го ноября

    Просто кому-то понадобились эти рельсы....

    14
    2
  • А
    Антимонетарист
    25-го ноября

    С этой войной у них мозги стали как рельсы прямыми! Но порывшись в вопросе, логика подсказывает, что кто-то просто срубит бабла один раз! Это как воры медных кабелей. Их не интересует стоимость кабеля, необходимость этого кабеля, приносимая прибыль от того что кабель приходит куда-то. Их интересует только стоимость украденной меди!

    31
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го ноября

    Просто воры.

    32
    2
  • Е
    Ехидный
    25-го ноября

    конечно надо разобрать !!!! ведь окупанты именно на электричках поедут !!!!!!!

    46
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    25-го ноября

    Что, клоуны, паровоза боитесь? Летящего на всех парах бронепоезда? Ох, убогие, жд полотно ведь не дорога. Там много умений повредить его или инфрастркутуру, нарушив логистику, не надо. Не ссыте, вторгатся будут точно не по железке, если. Впрочем, отрезайте нафиг. Чем нищее здесь будет, тем лучше. Всё остальное транзитное заберут с радостью чувачки из стран половчее и более отдупляющие реалии.

    49
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    необходимо демонтировать хотя бы те железнодорожные пути российского стандарта восточнее Даугавпилса, -- Разбирать, демонтировать с дальнейшей утилизацией в металлом, следует начинать прямо с Центрального железнодорожного вокзала в городе Риге, в восточном от неё направлении.

    46
    1
Читать все комментарии

