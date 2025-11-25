Оценивая будущее железнодорожных путей в восточной приграничной зоне, интересы безопасности будут на первом месте, заявил сегодня утром в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое единство»), пишет LETA.

По его словам, в настоящее время пути ещё могут использоваться для грузоперевозок, однако если соображения безопасности потребуют рассматривать вопрос об их демонтаже, приоритет будет отдан именно интересам безопасности.

Министр подчеркнул, что решение по этому вопросу является засекреченной информацией, одновременно признав, что рассматривается возможность оперативного демонтажа путей при необходимости.

Как сообщалось ранее, исследователь в области международных отношений и обороны Колин Смит в интервью агентству LETA призвал — для укрепления военной безопасности Латвии, по его мнению, необходимо демонтировать хотя бы те железнодорожные пути российского стандарта восточнее Даугавпилса, которые не используются, поскольку в случае отсутствия железной дороги возможности России осуществить вторжение в Латвию существенно сократились бы.

Что касается метеозондов с контрабандными сигаретами, которые направляются в сторону Латвии со стороны Беларуси, Козловскис отметил, что в отличие от Литвы, в Латвии эти летающие объекты не представляют угрозы критической инфраструктуре. Однако министр выразил обеспокоенность, что падающие зонды могут повредить имущество частных лиц.

По словам министра, со стороны Беларуси не наблюдается никакого желания препятствовать действиям таких контрабандистов. В данном случае поддержка со стороны белорусского государства, возможно, не столь выражена, как в случае с направлением мигрантов к латвийской границе, но, безусловно, налицо бездействие со стороны белорусских ответственных учреждений.