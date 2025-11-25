Вопрос демонтажа железнодорожных рельсов у российской границы необходимо согласовывать с балтийскими странами, а также с Польшей и Финляндией, заявил премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что этот вопрос уже некоторое время назад рассматривался на закрытой части заседания правительства. «Это одна из мер, которую армия определила как один из возможных вариантов», — сказала Силиня.

По её словам, ответственным ведомствам разных отраслей — транспорта, экономики, внутренних дел и другим — поручено оценить, какими могут быть последствия, если такой шаг будет предпринят.

Также армия совместно с другими ведомствами должна оценить сроки выполнения подобных действий, указала премьер. «Мы ожидаем от этих ведомств ответственного решения. Разумеется, всё должно делаться совместно», — сказала Силиня, подчеркнув необходимость координации не только с Балтией, но и с Польшей и Финляндией.

Она пояснила, что как только какая-либо страна делает какие-либо движения на границе, упомянутые государства всегда стараются действовать максимально синхронно и согласовывать свои интересы. «Это ещё один важный аспект, ведь такое решение — не только решение армии. Сейчас у нас ситуация, которую нужно оценивать в гораздо более широком контексте — не только внутри Латвии, но и на международном уровне между несколькими балтийскими государствами, Польшей и Финляндией», — снова подчеркнула премьер.

Как сообщал bb.lv, ряду министерств и спецслужб поручено до конца года подготовить заключение о том, какое воздействие на Латвию окажет демонтаж рельсов у российской границы.