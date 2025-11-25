Baltijas balss logotype
Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию 4 1836

Политика
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию

Вопрос демонтажа железнодорожных рельсов у российской границы необходимо согласовывать с балтийскими странами, а также с Польшей и Финляндией, заявил премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что этот вопрос уже некоторое время назад рассматривался на закрытой части заседания правительства. «Это одна из мер, которую армия определила как один из возможных вариантов», — сказала Силиня.

По её словам, ответственным ведомствам разных отраслей — транспорта, экономики, внутренних дел и другим — поручено оценить, какими могут быть последствия, если такой шаг будет предпринят.

Также армия совместно с другими ведомствами должна оценить сроки выполнения подобных действий, указала премьер. «Мы ожидаем от этих ведомств ответственного решения. Разумеется, всё должно делаться совместно», — сказала Силиня, подчеркнув необходимость координации не только с Балтией, но и с Польшей и Финляндией.

Она пояснила, что как только какая-либо страна делает какие-либо движения на границе, упомянутые государства всегда стараются действовать максимально синхронно и согласовывать свои интересы. «Это ещё один важный аспект, ведь такое решение — не только решение армии. Сейчас у нас ситуация, которую нужно оценивать в гораздо более широком контексте — не только внутри Латвии, но и на международном уровне между несколькими балтийскими государствами, Польшей и Финляндией», — снова подчеркнула премьер.

Как сообщал bb.lv, ряду министерств и спецслужб поручено до конца года подготовить заключение о том, какое воздействие на Латвию окажет демонтаж рельсов у российской границы.

#Финляндия #Польша #Латвия #транспорт #Россия #армия #политика
Оставить комментарий

(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го ноября

    Да и не нужно решать в одиночку. Дайте согласие фирме по сбору металлолома и они быстро разберут, делов то.

    1
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    25-го ноября

    Пройдёт немного времени и заново придётся строить железку в ту сторону, только уже за счёт Латвии, только денег на неё и не будет.

    21
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию -- Так пускай она Гатиса себе в помощники возьмёт, он уже весьма "грамотно" обосновал эту необходимость!

    26
    1
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    Одна надежда, что соседи не настолько дебилы! Русских детей и стариков победили. взрослых трогать вроде страшно, с экономикой уже не оживить- труп, Реал Балтик уже все украдено, с чем идти на выборы, только с уничтожением русской колей жд. Кто голосует за этих недалеких? Хотя латышские партии все одной направленности.

    65
    1
Читать все комментарии

Видео