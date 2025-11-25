С огромным шумом и колебаниями правящей коалиции принятый закон «О загрязнении» проложил путь к законам о транспортной энергии и об экономической устойчивости — все вместе они обеспечивают рост цен на топливо, пишет Арнис Клуйнис на nra.lv.

Это редкий случай в работе Сейма, когда оппозиции дважды удалось затянуть принятие закона «О загрязнении», сорвав заседания из-за отсутствия кворума. Коалиция была вынуждена срочно заменить заболевшего депутата на того, кто хотя бы сможет прийти и проголосовать, чтобы сохранить своё численное большинство — пусть даже лишь арифметически.

Этого оказалось достаточно, чтобы 9 октября собрать 51 голос «за». С тех пор коалиция погрузилась в такие разногласия, что по каждому более-менее значимому голосованию остаётся неясным, кто с кем будет голосовать, за что или против чего.

Тем не менее, два следующих закона — скорее всего, будут приняты. Причём в обозримом будущем, а не после смены правительства или перевыборов. Это связано с тем, что Сейм уже уступил в главном: в латвийское законодательство внедрена торговля воздухом — практически в форме налога на дыхание, описанного в истории как эталон абсурда.

ЕС заменил слово «дыхание» на «CO₂-эмиссия» и назвал это системой торговли квотами на выбросы (ETS). Вдыхать воздух можно бесплатно, но выдыхать — уже нет, потому что выдох — это выброс CO₂, уточняет автор.

ЕС пугает Латвию, но сам боится

Налог на выдох замаскирован тем, что ETS не применяется напрямую к людям, а к зданиям, транспорту и другим аспектам современной жизни (так называемым «дополнительным секторам»). Без участия в ETS смогут обойтись только те, кто живёт без жилья, без транспорта, без одежды и других благ — то есть, в пещерах, как в каменном веке. Сколько человек так жило в Европе? Сколько должно исчезнуть, чтобы к тому вернуться?

Именно поэтому депутаты Сейма сопротивлялись, но в итоге были вынуждены проголосовать «за» — не в последнюю очередь под угрозой, что без закона «О загрязнении» ЕС больше не будет платить Латвии «содержанку», без которой и сам Сейм существовать не может. А если не принять закон — выплаты уменьшатся или будут засчитаны как штраф за выбросы без покупки квот. Депутаты подбадривались тем, что и сама Еврокомиссия боится последствий ETS и, возможно, смягчит его условия.

Сейчас действует ETS-1 — с ограниченным охватом. Он ещё не отбросил Европу в каменный век, но уже заставляет жаловаться на неконкурентоспособность ЕС. Поэтому даже в ЕС нет полной уверенности, когда и как начнёт действовать ETS-2.

Оппозиция говорит, коалиция оправдывается

Так как вся современная жизнь включает передвижение людей и товаров, для сокращения выбросов в транспортной отрасли создаётся специальный Закон о транспортной энергии. Он уже прошёл два чтения и готов к третьему. Его рассматривает Комиссия по народному хозяйству, сельскому хозяйству, экологии и региональной политике.

Этот закон должен объяснить, как удорожание топлива приведёт к снижению выбросов CO₂ за счёт снижения объёмов перевозок. Самый «безболезненный» способ сократить транспорт — это уменьшить количество людей, чем Латвия уже успешно занимается, пишет Клуйнис.

Принятие закона «О загрязнении» дало трибуну оппозиции заявить: цена топлива вырастет до более чем 2 евро за литр именно из-за ETS. «За что вы хлопали? За то, что цена топлива для нашего общества и бизнеса вырастет более чем на 30 центов сверх рыночной?» — возмутился депутат Национального объединения Янис Витенбергс. Эдгар Таварс из «Объединённого списка» добавил, что удорожание вызовет цепочку новых подорожаний — с НДС — и может дойти до 40 евроцентов за литр.

Также повышение цен повлияет на общий уровень цен, включая и оборот, и производство топлива, которое должно развиваться в Латвии согласно тому же закону о транспортной энергии.

Вчера в Латвии цены на топливо:

дизель: 1,54 €/л

бензин 95: ~1,55–1,58 €/л

бензин 98: 1,63 €/л

Латвия обязуется добавлять в топливо неизвестные вещества

Закон предусматривает, что удорожание произойдёт за счёт увеличения доли топлива не ископаемого происхождения. Это будет достигнуто двумя путями:

Добавление к обычному топливу продуктов из растений (например, биодизель, биогаз). Учёт в структуре потребления электроэнергии как альтернативы ископаемому топливу.

Чтобы «заставить» потребителей покупать это дорогое топливо, его удорожание будет представлено как «дешевизна» по сравнению с тем, сколько стоила бы эмиссионная квота на CO₂, если бы использовалось ископаемое топливо. Но цены на квоты неизвестны, как и состав «зелёного топлива», у которого нет даже устоявшихся названий.

Снижение выбросов вызывает ещё больше выбросов

Законодатели вынуждены рисковать, заменяя привычное топливо на вещества, свойства и стоимость которых даже в лабораториях ещё не выяснены. В пробирке и в промышленности — это разные процессы с разными расходами.

Бизнес инвестирует только тогда, когда есть гарантии сбыта. А это создаёт абсурдную ситуацию: если “зелёное” топливо окажется дороже, чем ETS, ETS просто поднимут, чтобы дорогое «зелёное» топливо стало выгодным. Как выразилась госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска:

«Если “зелёное” топливо станет дороже ETS-2, ETS будет повышен. Думаю, логику объяснять не нужно».

Иными словами, государство гарантирует производителям сбыт вне зависимости от цены — значит, нет стимула снижать цену.

Андрей Целапитерс, избранный по списку «Нового Единства», но покинувший партию заявил, что производство биодизеля, к которому Латвия обяжется по закону, само вызовет дополнительные 200 000 тонн CO₂ в год, из-за выращивания, переработки и ухудшения качества топлива с биодобавками. Чтобы компенсировать это — придётся сокращать движение транспорта и даже человеческую активность, включая дыхание — через сокращение численности населения.

