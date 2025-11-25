В парламенте рассмотрят и несколько запросов оппозиции - в том числе и поводу того, почему до сих пор не запрещены пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию.

Ближайшие пленарное заседание Сейма рассмотрит и наверняка поддержит передачу в комиссию Сейма по обороне и внутренним делам "народную инициативу" о лишении гражданства и выдворении из страны нелояльных жителей. Несмотря на всю абсурдность предложения, большинство членов комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, решили дать ей зеленый свет, то бишь передать в профильную комиссию для рассмотрения по существу. Все-таки близость выборов вынуждает депутатов... терять чувство реальности.

Также парламент рассмотрит несколько запросов оппозиции - так депутаты Нацобъединения обратились к министру сообщений Атису Швинке с требованием объяснить, почему до сих пор еще осуществляются регулярные автобусные перевозки в РФ и РБ.

В повестке дня пленарного заседания в четверг и поправки в закон, которые предусматривают заморозить и в следующем году размер дотаций политическим партиям, что позволит сэкономить в казне более 700 тысяч евро.

Свой путь по парламентским инстанциям начнет и долгожданный законопроект, в котором прописаны ответственные, а также цели и задачи проекта века Rail Baltica.