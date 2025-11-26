Со следующего года, после прекращения вещания программы Латвийское радио 4 (ЛР4) на русском языке, общественному медиахолдингу останутся используемые этой радиостанцией частоты в Латгале, сообщил в интервью Латвийскому радио в среду председатель Национального совета электронных средств массовой информации Ивар Аболиньш, пишет LETA.

По его словам, в настоящее время планируется, что частоты в Латгале останутся в распоряжении Латвийского общественного медиа, а от остальных частот откажутся, и они будут предложены другим СМИ на коммерческой основе.

Аболиньш назвал прекращение работы ЛР4 одним из важнейших изменений в сфере электронных медиа Латвии, поскольку "за счёт общества больше не будет финансироваться контент на русском языке".

В то же время он признал, что в сфере электронных медиа в Латвии контент на русском языке по-прежнему будет доминировать — например, в радиопространстве продолжат вещание 15 радиостанций на русском языке.

Аболиньш считает, что после ликвидации контента на русском языке русскоязычные жители Латвии будут больше потреблять контент на латышском.