Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ключевые факты о первой очереди Rail Baltica засекречены, потому что там «чувствительная информация» 6 986

Политика
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
Изображение к статье: Ключевые факты о первой очереди Rail Baltica засекречены, потому что там «чувствительная информация»
ФОТО: LETA

Министерство сообщения подготовило закрытый доклад о графике строительства первой очереди Rail Baltica и капитальных затратах по проекту, однако его содержание не раскрывается ни депутатам, ни обществу под предлогом «чувствительной информации».

Ключевые факты о первой очереди Rail Baltica засекречены для общества, потому что там "чувствительная информация"

Министерство сообщения подготовило закрытый доклад о графике строительства первой очереди Rail Baltica и капитальных затратах по проекту, однако его содержание не раскрывается ни депутатам, ни обществу под предлогом «чувствительной информации».

В среду комиссия рассмотрела запросы депутатов оппозиционного "Объединенного списка" к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") и министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные") о реализации проекта Rail Baltica. Оба запроса были отклонены.

В запросе депутаты просили разъяснить, почему Минсообщения до марта 2025 года не подало правительству информационный отчет о графике строительства Rail Baltica, когда в правительстве будет рассматриваться вопрос о максимально допустимом объеме финансирования по проекту и каковы дальнейшие планы его финансирования.

Министерство информировало депутатов о том, что доклад о графике строительства первой очереди и капитальных затратах в рамках Rail Balticа был подготовлен для служебных нужд 26 сентября и подан в Государственную канцелярию, а 20 октября передан на согласование в Министерство финансов и Министерство юстиции.

На вопрос, почему документ является секретным, парламентский секретарь ответил, что в нем "содержится чувствительная информация, которую нельзя раскрывать".

Он сообщил, что в настоящее время министерство решает различные оперативные вопросы, связанные с проектом. Также перераспределено финансирование в размере 114 млн евро из Фонда восстановления ЕС для работ на Рижском центральном вокзале и финансирование из Фонда сплочения в размере 224 млн евро для строительства соединения между вокзалом и Рижским аэропортом по имеющейся железнодорожной колее. Кроме того, ведется оценка возможностей применения модели публично-частного партнерства (ПЧП) для строительства отдельных участков Rail Baltica.

В письме Минсообщения комиссии указано, что при рассмотрении проекта бюджета на 2026 год Сейм поддержал выделение дополнительных ресурсов для Rail Baltica - 8 млн евро на перепроектирование разрешений на строительство и разработку решений по оптимизации строительства южного участка основной трассы от границы с Литвой до Мисы, чтобы уложиться в доступный бюджет. По расчетам министерства, перепроектирование позволит оптимизировать стоимость строительства примерно на 200 млн евро и снизить будущую нагрузку на бюджет.

Министерство сообщает, что привлечь недостающее финансирование для последующих этапов строительства планируется из Инструмента соединения инфраструктуры ЕС (CEF) и средств Фонда сплочения, которые будут доступны с 2028 года. Параллельно для ускорения реализации проекта и продолжения строительства на участках, где в настоящее время отсутствуют средства ЕС, продолжается работа над моделью ПЧП, в частности, рассматривается возможность реализации на основе ПЧП строительства участка основной трассы Скулте - граница с Эстонией.

Как сообщалось, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии оценивается в 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - в 5,5 млрд евро, при этом возможна экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений и других мер.

Общие расходы по проекту могут достичь 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.

Читайте нас также:
#финансы #Латвия #транспорт #строительство #бюджет #инфраструктура #Rail Baltica #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
4
0
2

Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го ноября

    От кого секретить? Знакомцы и прочая хуторская родня по всей Латвии Латвии прекрасно знает кто из латышей, где, когда и сколько украл! Кончайте смешить не титульных своими "секретами и чувствительностью".

    3
    0
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    Удивительно близки по духу и порочности правительства Латвии и Украины. Коррумпированы до нельзя, воруют, как не в себя. Не удивительно, что Латвия со своих людей последние портки снимет, что сохранилось правительство Зе. и тех тоже чувствительная информация , когда сперли 100 лямов. Может, как то можно договорится с Трампом, чтобы к нам НАБУ заехало.

    8
    1
  • A
    Aleks
    26-го ноября

    Чувствительная информация?! Это ,если народ Латвии узнает,то его хватит инсульт?!Или инсульт хватит правительство,когда чаша терпения народа переполнится? Какие заботливые мафиози,при этом уничтожая народ через медицину и остальные вещи,которым бы позавидовала бы инквизиция Ватикана,куда по обмену опытом поехала Силиня .

    30
    1
  • Е
    Ехидный
    26-го ноября

    никому не нужная и бесполезная дорога !!! что по ней возить будут !!!???? какой идиот будет трястись по железке хренову тучу времени ,если за те же деньги и в разы быстрее можно долететь ???

    29
    1
  • Д
    Добрый
    Ехидный
    26-го ноября

    Доя тебя бесполезная,так как в рашу ты по ней не доедешь

    0
    22
  • Мп
    Мимо проходил
    Ехидный
    26-го ноября

    А ты чего грудью на рельсы ложишься, Добрый? Кто-то из родни уже успел руки на этой стройке нагреть? Или сам в воровстве поучаствовал? Ой, извини - не в воровстве, а в "освоении бюджета".

    19
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Депутат предупреждает: «По латгальским хуторам ходят нелегалы»
Изображение к статье: Котировка как морковка. Правительство хочет красиво вытянуть у населения кровные 12 млрд евро
Изображение к статье: «Многие соискатели убежища из очень экзотических стран региона и усматриваются злонамеренные действия» Эксклюзив!
Изображение к статье: В Сейме обсудили лишение гражданства Латвии и выдворение из страны нелояльных латвийцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео